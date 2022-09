Accademia Vine Lodge, elegante country hotel nel cuore del Collio

È la preziosa novità dell’hôtellerie del Friuli-Venezia Giulia: ha appena aperto a Capriva del Friuli (Go) l’Accademia Vine Lodge, elegante country hotel nel cuore della pregiata area vinicola del Collio. Porta la firma di Simonit&Sirch, i maestri di potatura noti in tutto il mondo, richiesti dalle più famose maison italiane e internazionali, che hanno messo a punto il metodo di potatura che porta il loro nome e rende le viti più sane e longeve.



Luogo d’incontro aperto a tutti

Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, classe 1966, friulani, soci e amici da una vita, hanno acquisito la struttura da un altro grande dell’enologia friulana, Silvio Jermann, e l’hanno improntata con il loro stile, creando un luogo d’incontro aperto a tutti, in particolare alla gente di vigna e ai wine lovers, che può vivere glocals experiences.



Paradiso per i wine lover

Immerso nel verde di un grande parco, 12 stanze, un bel porticato, una straordinaria prima colazione gourmet con prodotti del territorio, l’Accademia Vine Lodge è un posto dove si respira la cultura della vite e del vino. Un luogo ideale dove soggiornare per i wine lover, per i turisti alla scoperta di queste incantevoli colline del Friuli-Venezia Giulia note a livello internazionale per i loro eccellenti vini, per coloro che frequentano i corsi della Vine Master Pruners Academy, che qui ha sede.



Nella torretta degustazioni e incontri

Del complesso fa parte anche una possente torretta, con le pareti ricoperte da scaffalature dove prenderanno via via posto i vini delle grandi aziende seguite dalla Simonit&Sirch e altri da loro selezionati nei viaggi di lavoro in giro per il mondo: è il luogo deputato alle degustazioni e agli incontri.



Per gli ospiti vengono organizzate verticali di vini prestigiosi, collegamenti online con importanti maison internazionali abbinate a degustazioni dei loro vini, corsi di cucina con noti chef, picnic fra le vigne, visite esclusive nelle più rinomate cantine del Collio e dei Colli Orientali con degustazioni o da piccoli produttori agroalimentari di nicchia, esperienze in vigna e con agricoltori della zona e molto altro ancora. Ma si tengono anche corsi di successo, come quello di Dendrochirurgia (l’innovativa tecnica messa a punto da S&S per salvare la pianta della vite dal mal dell’esca senza estirparla, intervenendo come il dentista fa per una carie), che è già sold out per le date del 10-13 ottobre, ed ha ancora qualche posto per il 3-6 ottobre.



Punto d’incontro

«Cercavamo da tempo una struttura che ci rappresentasse, un luogo d’incontro aperto sul mondo, legato al nostro territorio, ma nello stesso tempo attento a recepire le mille contaminazioni e gli innumerevoli stimoli che ci vengono dal nostro lavoro nei vari continenti. Glocal, come è la nostra realtà - racconta Marco Simonit - Lo abbiamo trovato in quella che era la Vinnaeria di Silvio Jermann, che si trova proprio vicino al nostro Campus Mario Schiopetto dove nel corso degli anni abbiamo strutturato il Metodo Simonit&Sirch e che rappresenta ormai a tutti gli effetti una base per chi segue i percorsi di formazione offerti dal nostro gruppo e per coloro che sono interessati al nostro lavoro e possono averne qui una dimostrazione».



Accademia Vine Lodge

Via degli Alpini 2 – 34070 Capriva del Friuli (Go)

Tel 0481 1988073