In Alta Badia vacanza green, con base al Col Alto

Il pacchetto Settembre Green del Col Alto di Corvara (Bz) è la soluzione giusta per godersi le ultime vacanze estive con uno spirito green. In casa Pezzei la montagna non è solo turismo, ma una filosofia di vita da condividere con i propri ospiti. Così oltre alla consueta accoglienza in stile glamour, settembre 2022 è all’insegna della sensibilizzazione verso scelte turistiche più sostenibili. L’hotel Col Alto, oltre ad aderire all’iniziativa “Stop, ma con gusto” - organizzata dall’associazione turistica della Alta Badia, per incentivare l’uso di mezzi alternativi all’automobile - ha pensato per i suoi ospiti una serie di ulteriori vantaggi per coloro che in vacanza mandano anche l’automobile. Il pacchetto Settembre Green prevede: il 20% di sconto sulle e-bike, la ricarica gratuita delle auto elettriche Tesla e le partecipazioni alle escursioni guidate, oltre a tutti i vantaggi della card “Stop, ma con gusto”.

Al cospetto delle Dolomiti

In Alta Badia mobilità green è “Stop, ma con gusto”

Anche la natura ha bisogno di una pausa e in Alta Badia si prende la cosa sul serio. Per tutelare le Dolomiti Patrimonio dell’Unesco, a partire da questa estate, l’associazione turistica Alta Badia ha sperimentato una serie di iniziative che si impegnano concretamente per ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente. L’iniziativa “Stop, ma con gusto” è volta ad incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi alla propria auto per gli spostamenti sul territorio, servendosi degli impianti di risalita, dei servizi di e-bike sharing, utilizzando i mezzi pubblici, i taxi, le navette, etc… In particolare, gli impianti di risalita in Alta Badia sono ben 19, aperti fino al 2 ottobre, consentono di raggiungere tutti i punti di interesse turistico e alcuni di questi sono raggiungibili con il servizio di e-bike sharing.

L’iniziativa “Stop, ma con gusto” prevede, per i giorni in cui gli ospiti consegnano le chiavi dell’auto in albergo, il rilascio di una speciale card che da l’accesso ad una serie di servizi:

utilizzo di taxi, in collaborazione con il Consorzio Taxi Alta Badia (-10%)

partecipazione gratuita al forest bathing ed escursioni guidate in autobus al Lago di Braies e alle Tre cime di Lavaredo (prenotazione obbligatoria due giorni prima presso gli uffici informazioni Alta Badia poichè posti sono limitati).

accesso al Lago Biotopo di Corvara (-10%) e al Parco Avventura di Colfosco (-20%)

Per ottenere la card bisogna lasciare l’auto in garage per un numero di giorni che varia in base alla durata del soggiorno:

L’auto deve rimanere ferma almeno per 2 giorni, per un soggiorno di minimo di 3 notti

Da un soggiorno di 6 notti in poi, l’auto deve rimanere parcheggiata per almeno 4 giorni

Relax per mente, corpo e natura

Con il pacchetto Settembre Green anche la natura prende una boccata d’aria

Tutte le iniziative promosse dalla società turistica Alta Badia sono condivise ed implementate dalla famiglia Pezzei. Così, oltre ad un uso consapevole dell’acqua e delle materie prime locali per la gestione dell’ospitalità, il Col Alto partecipa all’iniziativa “Stop, ma con gusto” facendo ancora di più…

Con Settembre Green dal 4 al 25 settembre gli ospiti beneficeranno, oltre che della card con le agevolazioni promosse dall’Alta Badia, anche del 20% di sconto sul noleggio delle e-bike, della ricarica gratuita per le auto elettriche Tesla e potranno partecipare a tutte le escursioni guidateorganizzate dallo staff Col Alto.

Un saluto all'estate

6 notti in camera Superior

½ pensione con prima colazione a buffet e cena con menù a scelta

20% su noleggio di e-bikes

Ricarica elettrica gratis per auto Tesla

Partecipazione gratuita ad escursioni guidate

10% sull'utilizzo di taxi

10% per l'accesso al Lago Biotopo di Corvara

20% per l'accesso al Parco Avventura di Colfosco

Libero accesso all’area wellness di 1.000 m²

Impacco detox al fango alpino e pino mugo

Bottiglia di vino biologico altoatesino

Qui il dettaglio dell’offerta:Validità dal 4 al 25 settembre 2022Servizi inclusi:

A partire da mille euro a persona per 6 notti

Col Alto

Strada Col Alt 9 - 39033 Corvara in Badia (Bz)

Tel 0471 831100