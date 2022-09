Livantea Agri Resort&Residence, scoprire il Salento bello e buono

Fare un viaggio nel Salento e tornare arricchiti. Ascoltare storie inedite, fare cose diverse dal solito, scoprire i posti fino in fondo e con curiosità. Non solo soggiornare in un luogo suggestivo, come Otranto, ma vivere un’esperienza unica nel piccolo borgo di Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, distante una manciata di chilometri.

L'esterno dell'Agriresort

Dolci tipici e olio fatto in casa

Così fino al 2 ottobre è possibile rifugiarsi in un ex frantoio tra campagna e mare, trasformato dalla famiglia Tenore in una residenza salentina a pochi minuti dal centro di Otranto, Livantea Agri Resort&Residence, con dodici mono e bilocali in formula residence o hotel, che hanno nomi di piante mediterranee, giardini privati con comode chaise longue e la bellissima piscina incorniciata dall’uliveto. Sotto il gazebo la colazione è una gioia per gli occhi e il palato: trionfano la frutta fresca di stagione, le marmellate, il miele, torte, crostate e dolci tipici, come il pasticciotto, prodotti da forno locali, focacce, latticini e l’ottimo extravergine nelle tre varianti Delicato, Intenso e Agrumato, prodotto nel frantoio dell’Azienda Agricola Tenore, proprio accanto a Livantea, dove fare le provviste per l’inverno.

Non un albergo impersonale, ma un luogo intimo e suggestivo, tagliato su misura sulle esigenze dell’ospite, che garantisce riservatezza, ma anche ispirazione ed esperienze particolari, come il mini laboratorio di tessitura presso la Fondazione Le Costantine di Casamassella, nata 40 anni fa, come centro agricolo, artigianale e pedagogico, per volere delle nobili salentine Giulia Starace e Lucia De Viti De Marco, che hanno dedicato tutta la loro vita agli altri, ai ragazzi disabili e a rendere autonome le donne di Casamassella.

Interni freschi ed essenziali

Visite guidate per un turismo slow

Si fa un tour nel laboratorio di tessitura "cantando e amando", che si è ispirato alla Scuola di "trine e merletti" di Casamassella. Nella visita guidata si ascoltano storie e aneddoti su come l'arte del ricamo domestico sia diventato un mestiere altamente qualificato, emancipando economicamente e socialmente le donne della comunità. Poi si fa un’esperienza diretta sugli antichi telai in legno di ulivo a quattro licci a pedale e con l’aiuto delle tessitrici si scoprono tecniche risalenti a centinaia di anni fa, da quella dei “pinti” a quella detta “a fiocco”, che hanno fatto innamorare anche Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della Maison Dior, per la quale sono stati creati i tessuti della collezione presentata a Lecce nell’estate 2021.

La piscina

Raffinati manufatti con motivi geometrici e floreali, in tante combinazioni di colori diversi, sono esposti nello showroom e si possono acquistare: borse, stole, coperte di lana pregiata, tappeti e cuscini, asciugamani in cotone con frangia annodata a mano in tessuto macramè, tovagliette per la colazione in cotone cablé, esclusive sciarpe in cashmere e tanto altro. A fine esperienza ci si può immergere nell’oasi di 33 ettari che circonda Le Costantine e passeggiare tra campi coltivati, alberi da frutta, agrumi, ulivi, lecci, macchia mediterranea e il grande bosco, dove nelle zone attrezzate è anche possibile fare un picnic.

Immancabili i prodotti tipici

E poi rientrare e rilassarsi nell’infinity pool panoramica di Livantea Agri Resort & Residence, che rimane soleggiata fino a sera, galleggiando a pelo d’acqua sulle postazioni idromassaggio e lasciandosi massaggiare dalla cascata cervicale. Oppure fare il percorso fitness attrezzato tra gli ulivi o ancora trekking lungo strade tra campagna e mare, per godere a pieno la bellezza dell’ultimo mare nel Salento.

Livantea Agri Resort & Residence

strada Vicinale Fabrizio - 73028, Otranto (Le)

Tel 347 0507719