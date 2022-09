Atmosfere da sogno, cura nei dettagli e servizi personalizzati al Villa Marina Capri

Capri, l’isola delle Sirene per i Greci e tuttora meta preferita dal jet set internazionale, non ha certo bisogno di presentazioni. Villa Marina Capri è la fiera testimone del successo della località: la storia dell’isola è rappresentata in ogni angolo dell’albergo. La villa, costruita nel 1915 in puro stile mediterraneo, da abitazione privata fu trasformata agli inizi del secolo scorso in hotel. L’ideatrice Carmì, donna volitiva, curiosissima, e desiderosa di conoscere il mondo aprì le porte della sua dimora non solo agli amici ma anche a persone “sconosciute” o quasi. Un ‘ospitalità sacra dove non poteva mancare lo spaghetto alla “chiummenzana” rigorosamente con basilico e origano. Negli anni sia l’edificio sia il giardino – che si snoda su una superficie di oltre 3.000 mq. tra palme, ulivi secolari e bouganville - sono stati più volte rimodellati pur conservando l’atmosfera di un tempo. Nella bella struttura 5 stelle si respira un’aria di casa che fa sentire l’ospite un amico, a cui riservare attenzione e cura.

Stile classico e con un leggero design contemporaneo

Le camere e le suite, dedicate a Neruda, Malaparte, Depero e ad altri personaggi, che contribuirono al Mito di Capri e che qui soggiornarono, sono arredate in un elegante stile classico e con un leggero design contemporaneo. La Pool Suite Sea Views, ad esempio, offre una piscina riscaldata che si affaccia sul mare blu.

Cura nei dettagli e il servizio tailor made

Luogo di benessere e serenità, la Spa “Stai” invita a restare, a ricevere con lentezza le tante coccole. Realizzata in parte con materiali naturali come il marmo e la pietra, ha la piscina riscaldata con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco aromatico (scavato nella roccia) e l’area relax. La spa, aperta anche alla clientela esterna, è solo ad uso privato ed è prenotabile sia di giorno sia in tarda serata. La cura nei dettagli e il servizio tailor made contraddistinguono i trattamenti che mescolano tecniche di massaggio sia orientali sia occidentali. Mani esperte, con un ritmo lento e sinuoso, massaggiano il corpo mentre l’olfatto è inebriato dal profumo degli oli e delle essenze come per le lavette imbevute con gocce di limoni freschi. L’esclusivo massaggio Biopranico unisce il massaggio bioenergetico con la pranoterapia. Prana, l’energia bioradiante trasmessa con la digito pressione dal pranopratico, che ascolta i messaggi inviati dal corpo, corregge le disarmonie del flusso energetico e accelera i naturali processi di ripresa. Il risultato? Un effetto rigenerante per il corpo e la mente. Per la coppia suggerito il rituale “Night Romance” con massaggio a bordo piscina.

La creazione di piatti sani e gustosi

Al ristorante Ziqù le ricette segrete di famiglia e i piatti della tradizione, sapientemente rivisitati dallo chef Emanuele Cataruzza si fondono in un mix armonico e di classe. “Semplice, buono e bello” sono le linee guida per la creazione di piatti sani e gustosi. Il fritto napoletano dà il benvenuto all’ospite e i piatti di terra e di mare si avvicendano, impreziositi dalle erbe dell’orto di Villa Marina Capri. Delicato il raviolo alla caprese, riempito di caciotta, parmigiano grattugiato e un pizzico di maggiorana tritata. Deliziosa la ricciola alla griglia servita con la sua tartare, patata, rafano ed emulsione di pomodoro. Per finire in dolcezza frutto della passione con gelato al cioccolato. Colazione sana nutriente alla Pergola Terrace dove si può degustare il miele in favo. All’Aria & Pool Bar, così chiamato per quel vento fresco e profumato che spira nella villa, si sorseggiano cocktail e long drink, realizzati dalla fantasia del bartender.

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Via Provinciale Marina Grande, 191- 80073 Capri (Na)

Tel 081 8376630