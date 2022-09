Cinque hotel per un autunno... Romantik

I boschi si decorano delle vibranti sfumature del foliage, invitando a romantiche passeggiate tra vette maestose, aria pura, colori d’autunno, profumi di funghi, di castagne e di vino. L’atmosfera in Alto Adige si fa frizzante attirando le coppie in cerca di nuove emozioni di viaggio tra esplorazioni lungo i sentieri, i masi e le malghe che sovrastano paesini ad alta quota incastonati fra le Dolomiti e le spettacolari cime alpine, e il calore dei trattamenti benessere che traggono linfa dai prodotti della natura autunnale. Esperienze che sono l’essenza dei Romantik Hotels&Restaurants, storiche strutture dall’atmosfera familiare, calda ospitalità ed eccellente enogastronomia tra le più strepitose destinazioni altoatesine.





Romantik Hotel Turm

Vivere il Törggelen in uno storico 5 stelle vista Sciliar

Con la vista dello Sciliar che si dipinge di calde nuance autunnali facendosi notare nel paesaggio dolomitico, il Romantik Hotel Turm, esclusivo 5 stelle di Fiè allo Sciliar (Bz), albergo del marchio di lusso Pearls by Romantik, è il punto di partenza ideale e raffinato per vivere la gustosa tradizione del “Törggelen nell’autunno dorato in Alto Adige”. Dall’1 ottobre al 6 novembre 2022, una vacanza romantica in questa originale struttura storica custodita in 5 torri e custode di opere d’arte che si fondono con il design più ricercato, consente di provare esperienze uniche. La proposta comprende: 4 notti in camera matrimoniale gallo cedrone, un giorno di mezza pensione con il menu Romantik di 4 portate o il menu di 1001 calorie, una bellissima passeggiata al maso Front ad Aica di Fiè per gustare il tradizionale menu del Törggelen, con Schlutzer (mezzelune), Krapfen (dolce tipico) e castagne. Inoltre, le coppie possono scegliere se trascorrere un’altra serata con cena a tema in un maso o nel ristorante gourmet dell’hotel. Infine, si rilassano con un romantico bagno di cirmolo e menta nella tinozza di legno e con un rilassante peeling al miele e sale sulla pietra calda nel centro benessere, che oltre alla piscina collegata alla black pool esterna, svela una grotta di sale scavata nella roccia. Per completare la magia con una serata finale a base di menu degustazione di 5 portate con vini abbinati. Il prezzo è a partire da 908 euro a persona.





Romantik Hotel Turm

piazza della Chiesa 9 - 39050, Fié allo Sciliar (Bz)

Tel 0471 725014

In Val d’Ega la magia di romantiche escursioni d’autunno

Una settimana nell’incanto della Val d’Ega, disegnata dalle cime dolomitiche del Latemar e del Catinaccio, per vivere indimenticabili escursioni mano nella mano da un punto di vista privilegiato: il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ), vicino al Lago di Carezza, all’interno di un parco di 45mila mq che lascia ammirare le vette Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Qui, fino al 16 ottobre2022, si parte per una montagna di avventure.

Il Cavallino Bianco

L’albergo, con piscina riscaldata all’aperto, un centro wellness di 1500 mq e con una posizione invidiabile per esplorare le montagne dolomitiche - la cabinovia per l’area escursionistica Carezza si trova a soli 200 metri dall’hotel – propone 7 notti con trasferimento gratuito da e per Bolzano (stazione o aeroporto), la Guest Card Eggental, per utilizzare tutti i mezzi pubblici in Alto Adige e la Mountain Pass, per prendere le 18 seggiovie del territorio e partecipare a 3 escursioni guidate a scelta. Non manca per le coppie la mappa dei sentieri Tappeiner, per partire alla volta di nuove romantiche scoperte e godersi il tramonto dal Corno Bianco. Il prezzo è a partire da 804 euro a persona in mezza pensione e tutti i servizi Romantik, da 381 euro per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni.





Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

via Carezza 30 - 39056, Nova Levante (Bz)

Tel 0471 613113

Momenti di piacere e brindisi tra i vigneti sui tetti di Merano (Bz)

Dove il vino è una viva passione, le coppie si immergono tra vigneti che si stagliano su paesaggi incantati e calici esclusivi. Sono questi e tanti altri “Momenti di piacere” che attendono gli innamorati al Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo (Bz), sui tetti di Merano, il cui proprietario Joseph Waldner è produttore di vini d’autore nella vicina Tenuta Eichenstein, con una bellissima cantina, sala degustazione e Chalet nel cuore di 4 ettari di vigneti, che si aprono ad un panorama che abbraccia tutta la vallata.

Hotel Oberwirt

La proposta, fino al 13 novembre 2022, comprende: 5 notti con colazione, 4 cene con menu di 5 portate con la mezza pensione, una cena romantica di 5 portate al ristorante à la carte, una degustazione di vini alla Tenuta Eichenstein, un’escursione alla malga Waldner a 1.150 metri di altitudine, di proprietà della famiglia, e un rigenerante massaggio haki®sacral deluxe di 45 minuti a persona nella nuova Amadea Spa, completamente ristrutturata con sauna finlandese e biosauna, infrarossi, bagno turco, un percorso Kneipp, nuove aree relax e una fontana di ghiaccio. Il prezzo è a partire da 759 euro a persona.





Romantik Hotel Oberwirt

vicolo San Felice 2 - 39020 Marlengo (Bz)

Tel 0473 222020

Autunno gourmet per tutti i sensi a Vipiteno (Bz)

È un autunno da gustare con tutti i sensi, quello che si vive al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (Bz), albergo che vanta una storia di oltre 700 anni nell’abbraccio di un grande parco romantico nell’Alta Valle Isarco, tra giardini, sentieri, un laghetto di ninfee, e la cucina gourmet di altissimo livello dello Chef Peter Girtler, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau. L’hotel, che accoglie gli ospiti in camere eleganti e in un bellissimo centro benessere con un’ampia piscina coperta, la cui acqua giunge dai monti di Vipiteno e Mules, diverse tipologie di saune, zona relax, trattamenti per la schiena e tanti trattamenti personalizzati su misura, fino al 31 ottobre 2022 propone: 2 notti in camera o suite di charme, ricca colazione regionale con prodotti fatti in casa, coffee&cake time nel pomeriggio, cena con menu di 6 portate e per la seconda serata un’esperienza sensoriale culinaria, degustando l’esclusivo menu autunnale di 6 portate dello chef, introdotto da un aperitivo frizzante nella Gasthofstube.

L'hotel Stafler

L’autunno da gustare del Romantik Hotel Stafler comprende anche l’ingresso nell’oasi benessere Romantica e la Guest activCard Light per utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici di trasporto ed alcune funivie, ed entrare gratis in oltre 90 musei altoatesini. Musei, castelli, paesi che si possono raggiungere in e-bike, a disposizione gratuitamente in hotel. Alle coppie sono riservati anche una degustazione di vini tra le mura storiche del museo privato di storia locale Kramerhaus e un buono wellness di 25 euro per un massaggio rilassante aromatico. Il prezzo per 2 notti è a partire da 333 euro a persona.





Romantik Hotel Stafler

via Mules 10 - 39040, Vipiteno (Bz)

Tel. 0472 771136

Innamorarsi d’autunno sul lago di Caldaro, sulla Strada del Vino

Sulla Strada del Vino, nel cuore del centro storico di Caldaro (Bz), dove il paesaggio è una decorazione di vigneti e frutteti e dove scintilla alle sfumature del foliage il lago di Caldaro immerso fra le montagne, il Romantik B&B Art Hotel Jagdhof è un’accogliente casa romantica dallo spirito antico, fulcro di idee innovative. Al centro di questa struttura in cui ogni camera e suite racconta una storia, c’è la cantina Torgglkeller e le vicende della nonna Paula: qui tutto richiama la tradizione contadina e si spandono i profumi delle ricette di famiglia, da assaporare nella Stube in legno di pino cembro o sulla splendida terrazza con vista sul lago di Caldaro.

Hotel Jagdhof

Immersi in queste atmosfere, particolarmente suggestive alle luci autunnali, si parte per conoscere la cultura del vino della zona, partecipando a visite guidate fra le cantine e nel Museo del Vino dell’Alto Adige, o incamminandosi lungo i sentieri che si snodano nei vigneti. E poi si sale in sella alle bici del Romantik B&B Art Hotel Jagdhof, scegliendo tra mountain bike, city bike e e-bike, e si pedala lungo piste ciclabili panoramiche, magari fino alla montagna Mendola, ai Laghi di Monticolo, immersi tra i boschi e ai castelli, come Castel Chiaro, l’emblema di Caldaro. A ottobre 2022 prezzi a partire da 196 euro per camera, con prima colazione.

Romantik B&B Art Hotel Jagdhof

piazza Maria Von Buol 5 - 39052, Caldaro (Bz)

Tel 0471 963421