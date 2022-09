Weekend romantico? Perfetto un boutique hotel in Alto Adige

Raccolti, intimi, con poche camere e un servizio personalizzato unico, caloroso e discreto. Una selezione accurata di hotel di charme e di lusso per un weekend romantico, raffinato, da fiaba. Un’idea per le coppie in cerca di fughe da long weekend ma anche per gli amanti del bien vivre tra arte e proposte gourmet.



Una suite per due – Merano

Un albergo raccolto e intimo, ma dall’atmosfera cosmopolita. Una bella scoperta per chi voglia regalarsi un soggiorno immerso nella creatività, questo è l’Imperialart Boutique & Design Hotel a Merano (Alto Adige), qui si dorme tra oggetti di design, mobili antichi, atmosfere total white o full color, originali e di charme. La struttura rétro, sapientemente recuperata senza essere snaturata si unisce alla contemporaneità degli arredi e del décor in un equilibrio perfetto. L’hotel, che si trova nel centro di Merano, è il primo hotel d’arte dell’Alto Adige con solo 12 camere, tutte uniche e che regalano la sensazione di dormire in un’opera d'arte.



Nella Penthouse Suite Thermae, ad esempio, rivivono le vecchie terme di Merano con poltrone degli anni ‘60, una carta da parati che riproduce il lampadario in vetro di Murano dell’antica sala conferenze e dalla vasca Jacuzzi sulla terrazza si gode una vista spettacolare sulle Terme. Nel Paradise Loft, invece, le linee chiare dell’arredo danno la sensazione di galleggiare sulle nuvole e dalla vasca idromassaggio sul tetto la vista si apre su Merano e le sue bellissime montagne. Tariffe da 198 euro a notte per due persone, con ingresso Vip gratuito alle Terme di Merano.



Boutique & Design Hotel ImperialArt | Corso della libertà 110 - 39012 Merano | Tel 0473 237172



Tra storia e fiaba a Villandro

Una tenuta del 1750, una dimora esclusiva, ispirata al concetto del lusso essenziale, a partire dal numero delle camere: solo 12 per un soggiorno da sogno. A Castel Steinbock ognuna delle 12 suite è un piccolo capolavoro unico e particolare. Siamo a Villandro (Bz), un suggestivo paese a pochi minuti da Chiusa e a circa 30 minuti da Bolzano, sul versante orientale delle Alpi Sarentine. Le 12 Suite di Castel Steinbock sono impreziosite da pareti intonacate in argilla, parquet centenari, mobili in legno di wengé, pietra locale e luce soffusa.



Un luogo dove lasciarsi coccolare anche dai piaceri della tavola, all’interno del castello vi sono 2 stuben magistralmente orchestrate da Tomek Kinder, chef premiato con due toque Gault-Millau: la Stube del tribunale, con vista sul centro storico di Villandro e la Stube Defregger, dove vivere un affascinante viaggio gastronomico.



Tariffe da 330 euro per Suite/notte con la prima colazione Royale, servita in Suite senza supplemento o presso la Stube del tribunale. Si cena e pranza à la carte.



Castel Steinbock | Via Defregger 14 - 39040 Villandro (Bz) | Tel 0472 843111



Come re e regine a San Michele d’Appiano

Anima medioevale e piaceri sublimi, questa l’essenza dello Schloss Freudenstein. Un vero e autentico ritiro per l’anima, un rifugio per esperienze che appagano tutti i sensi. Siamo a San Michele d’Appiano, a pochi minuti da Bolzano, lo Schloss Freudenstein, immerso in un giardino di 8 mila mq. che si estende fino a valle e comprende il campo da Golf privato, troneggia su una collina di proprietà.



All’interno delle sue mura storiche vi sono 16 suite, arredate con pezzi unici che esaltano gli ambienti aristocratici con un tocco di moderna contemporaneità. Un lusso discreto, perfettamente integrato da mobili selezionati con assoluta cura che creano un’atmosfera chic ed elegante, fatta di colori caldi, tessuti ricercati e sontuosi dettagli. Allo Schloss Freudenstein si soggiorna come re e regine in Suite luminosissime che si aprono su vigneti e paesaggi incantevoli.



Qui il piacere non è solo per gli occhi ma anche per il palato. Le specialità gastronomiche, orchestrate da Danilo D’Ambra, giovane chef dallo spirito cosmopolita, che fonde le tradizioni della cucina campana, di origine, con quelle della cucina altoatesina. Meravigliosi sono, inoltre, i vassoi della prima colazione che danno il buongiorno dopo una notte da sogno.



Tariffe da 130 euro per persona/notte con la prima colazione, servita in Suite senza supplemento o presso la sala delle prime colazioni o ancora nel parco secolare con vista panoramica.



Schloss Freudenstein | via Matschatsch 6 - 39057 San Michele d’Appiano (Bz) | Tel 0471 661308