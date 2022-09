Hotel Trieste a Gradisca d'Isonzo, come una casa in un borgo

Prova a immaginare uno dei borghi più belli d’Italia, Gradisca d'Isonzo (Go) e un albergo con una lunga tradizione di ospitalità: benvenuti all’Hotel Trieste. Qui puoi lasciarti alle spalle la fretta e farti avvolgere da un’atmosfera morbida, familiare, confortevole. L’hotel si trova di fronte al teatro e ai giardini pubblici di questa cittadina che è un raffinato salotto barocco, protetto dalle mura erette nel 1479 dai Veneziani contro gli assalti turchi. Un centro elegante, su cui si aprono severi palazzi, ammorbiditi da tracce barocche, testimoni di quattro secoli di influenza asburgica.



Design elegante e moderno

L’hotel ha camere eleganti e accoglienti, ampi spazi percorsi dalla luce e dal verde, linee sobrie, stanze personalizzate che si accordano a ogni temperamento e curate nei più piccoli dettagli. I colori sono quelli della natura, i boschi, il Carso, i cieli e le acque di un territorio unico. Grandi e ariose finestre sono affacciate sugli scorci più belli del borgo e diventano veri e propri elementi decorativi.



Tutte le camere sono climatizzate e con accesso wi-fi gratuito, dotate di tv a schermo piatto, cassaforte, minibar, bollitore per tè e caffè.



Quello che però non immaginate è che, se vi piace ballare sotto la doccia, qui lo spazio c’è. Che vi accarezzerete con i saponi di Eleonora, la quale cura personalmente il suo orto botanico e produce per l’hotel i prodotti esclusivi a base di essenze naturali. E che vi asciugherete con morbidi teli che sono lavati con prodotti ecolabel e senza ammorbidenti, perché la cura per l’ambiente qui non è un’opzione. I doppi cuscini e il soffice trapuntino per accompagnarvi nel riposo sono stati prodotti senza far male a nessun animale.



Le camere “Energia” hanno l’accesso diretto al giardino interno o al balcone. I colori e gli arredi suggeriscono il dialogo “in – out” per un gioioso contatto con la natura. I colori accesi delle ortensie e la fragranza dei rosai in fiore vi invoglieranno al risveglio e alla giornata che vi aspetta, ma anche a tornare per il meritato relax. Spazio e un ampio letto king size, perché la comodità non è un lusso ma una certezza.



La felicità è anche un nuovo panorama. La piazza animata, il profumo dei pini marittimi e dei meli in fiore sono uno scenario che potrebbe perfino distogliervi dalla tentazione di accendere la tv nelle camere Felicità. Pareti e arredi sono declinati sui toni della terra e dell’acqua e regalano serenità. I comodi letti king size garantiscono sonni tranquilli anche a quelli che si rigirano fra le lenzuola.

Nella camera Armonia lo spazio e il panorama accontentano anche i più esigenti con oltre 20 mq di luce, dettagli unici e comodità esclusive da scoprire poco a poco. L’affaccio sul borgo e sul verde dei giardini regala serenità, che vi farà allungare sul divano a leggere o meditare, sorseggiando un infuso o un caffè.



Avete deciso di farvi un regalo speciale? Pernottate nella Junior Suite, dove potreste perfino organizzare un party per quattro persone, tanto è spaziosa. Alti soffitti e grandi finestre per un panorama esclusivo a 180 gradi: la piazza, i parchi e la bianca facciata romanica della chiesa dell’Addolorata sono tutti per voi. Non dovrete litigare per i programmi tv, perché qui ci sono ben due schermi piatti. Dal letto king size con tripli cuscini o dal soffice divano, la scelta della pausa più confortevole spetta ad entrambi i gli ospiti.



La spa

Nella Ht Spa c’è tutto quello che serve per rilassarsi: sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale con colore e musica, vasca idromassaggio e quattro percorsi wellness, tutti personalizzati. Si può anche prenotare la spa in esclusiva

Le chaise lounge per il riposo sono affacciate sul cielo e sul verde e si può uscire sul terrazzo panoramico per lasciarsi accarezzare dal sole, fare colazione o per un aperitivo immersi nell’idromassaggio, con lo sguardo volto al tramonto e la certezza di un momento di grande relax.



Le protagoniste della stanza sono la SweetSpa e SweetSauna firmate Starpool. La sauna finlandese con il suo calore secco e il bagno di vapore che vi avvolgerà con il suo calore umido, saranno capaci di donarvi con la complicità dell’acqua, degli aromi, delle luci soffuse e della musico-terapia un rilassamento completo da vivere in assoluta privacy.



Eco friendly

Il relax è assicurato da impianti tecnologici all’avanguardia, improntati alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico, per un benessere senza precedenti. L'hotel, inoltre, dispone di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche.



Posizione perfetta per scoprire il territorio

Situato in pieno centro, l’hotel è a pochi chilometri dal Collio e dal Carso, con percorsi enogastronomici di alto livello, Laguna di Grado con oasi naturalistiche, prima tra tutte quella della Cona, paradiso per i birdwatcher. L’aeroporto è a 10 km. La Slovenia è a 8 km.



Una storia al femminile

Sin dal 1900 nonna Tunina nascondeva in soffitta tedeschi, americani o partigiani, senza distinzioni, perché prima di tutto erano persone. Nonna Amelia, classe 1920, era albergatrice, ma fu anche la prima tassista del Friuli. Poi arrivò mamma Viviana, che sfornava dolci indimenticabili. Accoglienti, innovative e coraggiose. La storia di questo hotel è declinata al femminile. Donne che da sempre offrono un’esperienza autentica di ospitalità che oggi si declina in un hotel dal design urbano, ma con tanta attenzione a offrire confort e suggestioni per momenti indimenticabili e dove il personale della reception conosce il nome del cliente senza nemmeno consultare il computer e il barman gli chiede sorridendo come ha passato la giornata.



Ht Hotel Trieste

Piazzale dell'Unità d'Italia 27 - Gradisca d'Isonzo (Go)

Tel 0481 1980888