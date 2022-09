Tra Alto Adige e Austria, i luoghi di un autunno indimenticabile

In Alto Adige col finire dell’estate si rinnova la tradizione del Törggelen che trova la sua massima espressione nei Buschenschänken, le osterie contadine che, insieme ai masi e alle aziende agricole, aprono le proprie stuben e accolgono i visitatori offrendo le specialità della cucina altoatesina. I piatti sono quelli della tradizione, tutti fatti in casa e che vengono accompagnati dal “Siaßer”, il mosto d’uva, e dal vino nuovo.



A Vipiteno in autunno si srotola anche il Tappeto Rosso: 4 weekend (17 e 24 settembre e 1 e 8 ottobre) per fare shopping di artigianato tradizionale e prodotti tipici. Il 28 e 29 ottobre, sempre a Vipiteno, torna la Festa del raccolto con il mercato contadino in piazza Città, dove produttori locali portano miele, tisane, verdure fresche, vini biologici, le prelibate “Tirtlan” e le ciambelle di Vipiteno.

Il Family Resort Schneeberg, nel cuore della Val Ridanna, a pochi chilometri da Vipiteno, è un punto di partenza privilegiato per vivere i colori della natura. Circondato da prati e boschi ogni giorno propone escursioni sempre nuove. Una volta rientrati in hotel il piacere di un tempo lento lo si vive nella Spa, e nelle piscine indoor e outdoor.

Se i bambini, invece, hanno ancora mille energie c’è il Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, piscina per neonati e angolo avventura, e poi il miniclub ed il playground interno ed esterno. Il resort, inoltre, ha da poco inaugurato la nuova area Adults Only di ben 2mila mq con una piscina interna a sfioro e un lago naturale balneabile.

Pedalare tra l’azzurro e l’oro dallo Sporthotel Sillian

La Drava in autunno diventa un luogo incantato: l’azzurro del fiume si mescola alle tinte cangianti dell’autunno che trasformano le rive in un gioco di riflessi unico. Pedalare lungo la ciclabile che costeggia il fiume è un’esperienza che riempie gli occhi. Chi desidera percorrerla in totale comodità può scegliere di noleggiare una e-bike, la “Drauradweg” è stata, infatti, certificata come la prima pista ciclabile per le biciclette elettriche in Europa, guadagnandosi le 5 stelle. E se si è stanchi, al rientro si può utilizzare il trenino attrezzato per le bici.

Bagno d'energia al Gradonna

Per godere della bellissima ciclabile, un punto di partenza privilegiato è Sillian, a pochi chilometri dal confine italiano. Il, si trova proprio sulla pista ciclabile. Dopo una giornata di pedalate ci si rilassa nella Spa tra piscine, saune e un ricco menu di trattamenti mentre i piccoli si divertono all’, il club per bambini aperto dalla domenica al venerdì. L’hotel offre noleggio gratuito di biciclette (anche con seggiolino). Inoltre, a poca distanza dalla struttura, si trova un fornitissimo noleggio bike dove trovare mountain bike,ed anchecon il carrellino per trasportare i più piccoli.

Al Gradonna ****S Mountain Resort Châlets & Hotel, a poco più di un’ora d’auto da San Candido, lo spettacolo della natura è di quelli che restano nel cuore. Siamo nel Parco Naturale degli Alti Tauri ed il bio-resort Gradonna è circondato da boschi che si vestono della livrea autunnale mentre la vista si apre sul profilo maestoso del Großglockner, con i suoi 3798 mt. e sulle vette che sfiorano i 3.000 mt. che fanno da corona al resort.

Direttamente dall’hotel e dagli chalet nel bosco ci si può incamminare lungo l’infinita rete di sentieri per immergersi nei colori e nei profumi dell’autunno da soli, in totale silenzio, o con le escursioni guidate con i Ranger del Parco Nazionale degli Alti Tauri. La natura qui è veramente a portata di mano e il Gradonna Resort riserva speciali luoghi energetici ai suoi ospiti. Si tratta di spazi dedicati e prenotabili (gratuitamente) dove l’energia scorre direttamente dalla terra all’anima, le batterie si ricaricano e si ritrova il contatto con il proprio sé e la forza della natura.

Il benessere diventa totale nella SPA che offre trattamenti a base di materie prime locali, molti realizzati con la nuova linea cosmetica 100% vegana, bio e cruelty free “Magdalena’s - Made in Tyrol” creata, sviluppata e prodotta consapevolmente in Tirolo.

