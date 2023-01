Emozioni antiche e gusti moderni al ristorante-hotel La Fucina di Vulcano

C’è un altro angolo privilegiato da cui godere della vista dell’Etna, e non solo. Per continuare a scoprire i suoi sapori, i suoi colori e i suoi profumi. Un angolo meraviglioso e suggestivo in tutte le stagioni, ciascuna con la propria identità e con il proprio fascino. È la parte occidentale del vulcano, quella adiacente alla storica città di Bronte (Ct), anch’essa ricca di arte e di leggende.

È qui, a pochi chilometri di distanza, in Contrada Difesa, che sorge La Fucina di Vulcano, ristorante e hotel il cui progetto è nato nel 2014 già con radici profonde, che affondano in una grande passione.

La vista sull'Etna dalla Fucina del Vulcano



Comunione di intenti

È quella della titolare e fondatrice di questo luogo incantevole, la giovane imprenditrice Irene Foti. È proprio in quell’anno che Irene (in realtà farmacista, ma con una grande attrazione per il mondo della ristorazione e dell’accoglienza) incontra colui che diventerà l’attuale executive chef del suo locale, Sandro Rinaldo Chiù. Ed è così che già l’anno dopo, a poca distanza dall’inaugurazione, i due decidono di ristrutturare il locale, per dare sia al ristorante che all’hotel l’attuale conformazione, caratterizzata da un design elegante, moderno ed accogliente, che tiene sempre conto, da qualunque angolazione, di Sua Maestà l’Etna, proprio dinanzi a sé!

La proprietaria Irene Foti con l’executive chef Sandro Rinaldo Chiù



In tavola inno al territorio

Un vero gioiello, insomma, della gastronomia e dell’accoglienza, in cui il vulcano si racconta senza più segreti, a cominciare dalla tavola. I piatti, infatti, a La Fucina di Vulcano rappresentano il territorio stesso, con ampio uso, ad esempio, del pistacchio di Bronte, del maialino locale, di prodotti Dop e Igp, dando vita così a una cucina locale, certamente, ma molto creativa e saporita, gourmet e mediterranea, in un ambiente estremamente moderno.

1/6 2/6 3/6 4/6 Vista dal ristorante de La Fucina di Vulcano 5/6 6/6 Previous Next



Qualche citazione gustosa, che si può trovare in carta? Da provare assolutamente la Guancia di vitello glassata al miele con verdure croccanti e maionese alla nocciola, in inverno. O, in estate, i Fusilli di tumminia, con fiori di zucca, stracciatella e polvere di capperi di Pantelleria. Dessert, neanche a dirlo, in tutte le stagioni, al pistacchio di Bronte. Una cucina di antiche emozioni in chiave moderna.



Nove camere tra design e comfort

Anche l’hotel non è da meno, ristrutturato nuovamente nel giugno 2020, per offrire ancora più comfort nelle sue 9 camere disponibili, con 18 posti letto. Otto camere sono matrimoniali superior, una è deluxe con sauna all’interno.

Una delle eleganti La Fucina di Vulcano 1/6 Particolare della camera a La Fucina di Vulcano 2/6 Uno dei bagni de La Fucina di Vulcano 3/6 La Fucina di Vulcano è stato ristrutturato nel 2020 4/6 Particolare de La Fucina di Vulcano 5/6 La Fucina di Vulcano in autunno 6/6 Previous Next



«Il nostro – spiega Irene Foti, che ci tiene a parlare sempre al plurale, per trasmettere ancora di più il senso della squadra – rappresenta un progetto in continua evoluzione. L’intera brigata di sala ha frequentato corsi di sommelier e di specializzazione, per offrire un servizio quanto più completo possibile al cliente, che viene a trovarci perché vuole scoprire sapori nuovi e giusti abbinamenti. Inizialmente abbiamo indirizzato la nostra cantina solo ai vini dell’Etna, ma oggi è in fase di ampliamento verso etichette nazionali e qualche bio. Anche l’estero è rappresentato, con la Francia e qualche Icewine».



È inutile precisarlo, però: qui il vulcano domina non solo paesaggisticamente, ma anche enologicamente. E perché mai, aggiungiamo noi, non dovrebbe essere così, specialmente in un momento in cui l’Etna enoica sta conquistando il mondo? E poi, l’anima vuole la sua parte e il vino aiuta la meditazione.



Un piscina vista vulcano

Le vetrate del locale con vista sull’Etna, infatti, regalano emozioni uniche, come il giardino usato moltissimo in estate. Siamo a mille metri di altezza. La Circumetnea, il trenino storico che parte da Catania, passa accanto alla struttura, per il saluto tradizionale, prima di scomparire tra rocce laviche e pistacchieti. Il prossimo anno la struttura si doterà anche di una infinity pool e la piscina guarderà, indovinate chi? Proprio Lei, l’Etna!



«Ho fatto anche un orto di biodiversità - conclude Foti - la cui filosofia non è semplicemente quella di recuperare i prodotti persi, ma anche di avere prodotti poco conosciuti».



Un motivo in più per tornare tutte le volte che vogliamo, per restare anche noi incantati dalla maestosità della Muntagna…



La Fucina di Vulcano

Contrada Piano Palo-Difesa Strada Statale 284 - SS 284 95034 Bronte (Ct)

Tel 095 693730