Il Relais San Giuliano, eleganza e storia condite dalla cucina di Gaetano Procopio

Il Relais San Giuliano sorge in uno degli angoli più eleganti dell’Etna, in una antica villa padronale a Viagrande (Ct), recuperata rispettando l’identità del territorio, la sua cultura e le sue tradizioni. Un rispetto che si traduce anche nelle attività che offre questo lussuoso boutique hotel, con piscina, spa e camere che accolgono gli ospiti secondo il più gradevole comfort.



Antica residenza di campagna

L’edificio, con la sua corte interna e gli appartamenti tutt’intorno, era un’antica residenza di campagna già nel ‘700. Apparteneva ai Marchesi di Sangiuliano e già all’epoca era stata concepita come Palmento, dove sorgevano la grande bottaia, la casa del massaro, la carretteria e le stalle. Tutto ruotava attorno alle vigne e al tempo scandito dal vino e dalla vendemmia. Grande lavoro per i contadini e grande relax per i nobili, che trascorrevano qui soprattutto i mesi più caldi dell’anno.

Relais San Giuliano sorge in uno degli angoli più eleganti dell’Etna



Cucina attenta e ricercata

È al Relais San Giuliano che oggi si può ritrovare l’antica armonia della Muntagna, come i catanesi chiamano da sempre l’Etna, con il valore aggiunto di una cucina attenta e ricercata: quella del giovane executive chef Gaetano Procopio, abile direttore d’orchestra del ristorante interno, I Palici.

La spettacolare piscina del Relais San Giuliano 1/4 Una delle stanze del Relais San Giuliano 2/4 Particolare dell'arredamento del Relais San Giuliano 3/4 Il ristorante interno del Relais San Giuliano, I Palici 4/4 Previous Next

La sua cucina si incastona perfettamente in tale contesto. Le sue radici profonde, che prendono vita grazie al suo legame con la Sicilia, si traducono in piatti colti e raffinati, che non rinnegano, anzi esaltano l’origine catanese del giovane cuoco. Tra le novità proposte, il nuovo Carrello di vegetali come insolita entrée, in realtà il companatico di una volta, ma servito in chiave vegetale: ricotta di mandorla, prosciutto di zucca, mortadella di cavolo trunzo, salame di verdure, formaggio a crosta fiorita di mandorle e giardiniera di pala di ficodindia. Tra i secondi, il cuoco ripropone la classica passeggiata in via Plebiscito, storica strada di Catania, servendo agli ospiti Punta di petto di cavallo, ketchup al barbecue, acqua di ricotta salata e una cipolla alla brace laccata con umami di cipolla.

1/5 2/5 Cannolo di ricotta 3/5 Crema di zucca, bieta e rosmarino 4/5 Polpo al sugo delle Eolie 5/5 Previous Next



Al posto di pasta e cavolo, poi, un Raviolo del plin di segale ismana e spuma, cotta con acqua di cavolo. Poco meno di un migliaio le etichette della curatissima cantina, che propone l’isola ma anche aziende italiane e internazionali.



Tra i protagonisti il Cavolo trunzo di Aci

E poi, c’è lui: il Cavolo trunzo di Aci, presidio Slow Food, a cui il cuoco dedica gran parte della sua attenzione in cucina. Un ingrediente che era già tra i suoi cavalli di battaglia e che gli ha consentito nel tempo di studiare e progettare almeno una quarantina di ricette. È possibile trovarlo in carta a I Palici, in diverse versioni.



Un drink al Palmento del Serra

Ad accompagnare il ristorante, completando la note nobile gastronomica del Relais San Giuliano, infine, è il lounge bar Palmento del Serra, concepito per coccolare i palati degli ospiti prima e dopo il pranzo o la cena. È il cuore stesso del vecchio palmento, dove avveniva la vinificazione e dove sorgeva il torchio ed è qui che il bartender propone i suoi drink e cocktail agli ospiti della struttura. Grazie alle peculiari caratteristiche del clima e del terreno, l’Etna vanta un’importante e variegata produzione vitivinicola. Ai cultori del buon vino la cantina del San Giuliano propone, con oltre 150 etichette, l’intensa esperienza di una degustazione di vini pregiati del territorio etneo e siciliano con interessanti fuori programma nazionali e internazionali.



Benessere ai piedi dell’Etna

Oltre alla ristorazione, spicca anche il benessere nella incantevole spa. Completa di tutti i comfort la spa Sabbia Nera accoglie nella sua rilassante atmosfera per restituire vigore, bellezza e benessere. A disposizione diversi trattamenti pensati con la vasca idromassaggio, la sauna, la doccia emozionale e altre innovative dotazioni. Trattamenti viso corpo con prodotti naturali massaggi drenanti, tonificanti, anti-stress aiutano a recuperare l’equilibrio psicofisico durante il soggiorno.

La spa Sabbia Nera del Relais San Giuliano



L’esclusivo uso di preparati di produzione naturale come oli essenziali, cera d’api, creme vegetali, argille, sabbie cosmetiche e uno staff di qualificato consente al centro benessere del San Giuliano di proporre vari trattamenti per recuperare bellezza, forma fisica e salute. Beauty Treatment con diversi percorsi rigeneranti per il corpo, il viso e l’equilibrio psicofisico sono a disposizione degli ospiti come, ad esempio, trattamenti viso-corpo idratante, esfoliante, rivitalizzante, trattamenti con argilla e con sabbie naturali dell’Etna, massaggio rilassante, sauna, doccia emozionale, bagno aromatico. Le biologiche Tisane rilassanti, depurative, energizzanti, infine, scandiscono ogni attimo di un benessere ritrovato.



Relais San Giuliano Boutique Hotel De Charme

Via Antonello Da Messina 3 – 95029 Viagrande

Tel 095 9891671