Apre Casa Clàt: hotel, ristorante e lounge bar nel cuore di Cagliari

In Sardegna, un progetto di design contemporaneo unisce la storicità di un palazzo dell’800 alla creatività di artisti e designer dell’isola: il risultato è un suite hotel dall’anima eclettica con ristorante e lounge bar, naturale estensione del centro città e della sua movida.

Casa Clàt ha recentemente aperto a Cagliari, tra il bastione di Saint Remy e la Marina: l’albergo ospita nove suite dallo stile contemporaneo, divertenti e diverse fra loro, realizzate da artisti e designer ispirati dal mare e dalle sue meraviglie, Alberto Clarkson è l'hotel manager.

La nuova vita di Palazzo Frau

Un indovinato progetto di design che regala nuova vita all’antico Palazzo Frau in viale Regina Margherita, una delle vie più vivaci del capoluogo sardo. Casa Clàt è ora un luogo accogliente dove soggiornare, ritrovarsi a tavola o per un drink e godersi le belle giornate che a Cagliari non si fanno mai attendere: in primavera inaugura il giardino segreto, un salotto en plain air con un angolo dedicato ai migliori crudi dell’isola.

Il Mediterraneo nelle suite

Il Mediterraneo è il tema che ha ispirato il lavoro di Giorgio Casu, direttore artistico di Casa Clàt: coralli, dune e abissi sono alcuni degli elementi con cui ha giocato per creare ambienti dallo spiccato accento creativo, tutti uno diverso dall’altro.

L’artista ha voluto con sé alcuni dei più apprezzati artigiani e designer sardi, come Carolina Melis e Mauro Patta, a dare il loro contributo. Pareti affrescate, opere grafiche e arazzi realizzati a mano ben si sposano a pezzi del miglior design italiano.

Disposte su tre piani, ogni suite è dotata di letti king size sospesi, sistemi di diffusione del suono e domotica di ultima generazione. Parquet, travi a vista e arredi su misura danno vita ad ambienti accoglienti e originali. Ogni camera riserva una sorpresa, come la vasca idromassaggio al centro della suite Smeraldo o il letto circolare della suite Isola.

I bagni sono ampie sale dotate di tutti i comfort: doppi lavelli, docce spa con soffione a pioggia, cromoterapia e angolo relax con bagno turco garantiscono il massimo benessere nella privacy della propria suite.

Nella suite Eclàt, all’ultimo piano, moderno e vintage si mescolano per regalare un’atmosfera calda e sorprendente. Colpisce il recupero dell’antico pavimento di cementine di fine ‘800 e dei mattoni rossi della storica fornace di S.Paolo, lasciati a vista sulle pareti. Nella camera principale, proprio dietro il letto a baldacchino di Poltrona Frau, un murale di Giorgio Casu evoca il Poetto, la Sella del Diavolo e la Basilica di Bonaria, icone di una città tutta da scoprire.

Dalla suite si accede al Torrino, il punto più alto del palazzo: uno spazio originale da riservare per una cena romantica o un evento privato con vista a 360° su Cagliari e sullo sfondo il mare.

La cucina

L’ingresso in viale Regina Margherita dà accesso diretto agli ambienti aperti agli ospiti esterni. Da un lato, il lounge bar accoglie fin dal mattino per una colazione gourmet, un pranzo veloce o un aperitivo con le proposte sartoriali del capo barman Marco Madeddu da accompagnare ai crudi di casa o ad altre piccole sfiziosità.

Dall’altra il ristorante di cucina mediterranea, aperto sia a pranzo che a cena, è guidato dal giovane executive chef Filippo Monaco con la consulenza di Umberto Vezzoli, chef giramondo con una carriera alla guida delle cucine di prestigiosi ristoranti e hotel.

Il menu

Il menu racconta l’incontro tra materie prime locali di grandissima qualità e profumi di paesi lontani, gli stessi dove si sono formati gli chef Monaco e Vezzoli, che descrivono così l’offerta di Casa Clàt: «Una cucina che ha tolto il superfluo e ha tenuto il significato, quello di un’isola ricca di ingredienti e tradizioni, da sempre aperta alle contaminazioni».

Porri cotti a bassa temperatura serviti con spuma di vermouth e senape antica, pralinata di nocciole e polvere di cappero di Selargius; Aguachile di pastinaca servito con spuma di Nieddittas e pinoli tostati; Bottone di pasta fresca ripieno di polpo, patate e pecorino sono solo alcuni dei piatti che gli ospiti possono degustare guardando chef e brigata all’opera attraverso i vetri della cucina a vista.

La sala

La sala, moderna e raccolta, è decorata da un bassorilievo a tutta parete in cui i tratti arcaici dei decori isolani sono riutilizzati per creare un albero della vita dal gusto decisamente contemporaneo. Gli appassionati di vino non rimarranno delusi dalle etichette conservate nella cantina, uno spazio ricavato da quella che una volta era la stalla del palazzo, di cui conserva le mura originarie. Qui si organizzano degustazioni accompagnate da salumi e formaggi dell’isola.

Sul retro di Casa Clàt, una lunga passerella digrada dolcemente svelando le meraviglie di un giardino segreto nel cuore della città. Gli ospiti possono approfittare delle temperature sempre miti del sud Sardegna e godersi un aperitivo o una cena all’aperto a base di crudi e pescato locale da scegliere direttamente al banco.

Casa Clàt e Nieddittas

Il nome Casa Clàt nasce dall’unione dei nomi dei due proprietari, Caterina e Claudio Murgia, fratelli e già amministratori di Nieddittas, azienda simbolo della mitilicoltura di qualità in Sardegna. Una realtà che in oltre 50 anni è cresciuta fino a trasformare una piccolacooperativa di pescatori in una delle più note aziende italiane del settore. Sinonimo di qualità certificata e di filiera corta dal produttore al consumatore, i prodotti Nieddittas sono al centro del menu di Casa Clàt, nuovo imperdibile indirizzo gourmet nel cuore di Cagliari.

Casa Clàt

Viale Regina Margherita 55/57 - 09124, Cagliari