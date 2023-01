Cinque proposte indimenticabili per un San Valentino da favola

Quest’anno l’obiettivo è altissimo: convincere anche gli anti-romantici che San Valentino non è solo rose rosse, ma una chance unica per dedicarsi a una passione, da condividere o da imparare ad amare insieme, sfruttando le offerte del momento. Ecco qualche idea per non farsi scappare l’occasione.

Un viaggio da sogno per un San Valentino indimenticabile

Per amanti del cielo stellato

Un osservatorio molto speciale, che persuaderà gli appassionati di astronomia. C’è il firmamento senza inquinamento luminoso a disposizione dal letto di uno Skyview Chalets sul Lago di Dobbiaco (BZ): 12 Glass cube con tetto di vetro, per godersi un cielo notturno superlativo. E un universo di comfort: gli Chalets Superior sono dotati di sauna infrarossi, quelli Deluxe anche di vasca idromassaggio Jacuzzi. La colazione a base di prodotti biologici e regionali viene servita direttamente in “camera”. Intorno la foresta imbiancata, ciaspolate tra le cime e gite in slitta. Il pacchetto For Passionate Lovers comprende cioccolatini fatti in casa e 1 bottiglia di champagne (78 euro). Dal 4 al 26 febbraio 2023 il prezzo per il soggiorno è a partire da 362 euro per Skyview Chalet Superior a notte.

Lo Skyview Chalet in inverno

Chalets Tobblacher see | Toblacher See, 3, 39034 Dobbiaco BZ | Tel. 0474 973138

Per chi le stelle le desidera a tavola

L’occasione gourmand per toccare il cielo con un dito, seduti a tavola: a Vipiteno (BZ), il Romantik Hotel Stafler ospita la Gourmetstube “Einhorn” del 2 stelle Michelin Peter Girtler. Con la proposta “1 notte – 2 stelle” l'hotel invita a un soggiorno di una notte in camera Superior o in Suite e a un esclusivo menu degustazione gourmet, con la possibilità di prenotare un abbinamento di vini. Il prezzo è a partire da 249 euro a persona. E poi la magia dell'Alta Valle Isarco in inverno e del centro benessere Romantica, dove rilassarsi a bordo piscina e concedersi trattamenti di benessere (Tel. 0472 771136, ).

La piscina del Romantik Hotel Stafler (foto di Hannes Niederkofler)

Romantik Hotel Stafler | Via Mules, 10, 39040 Vipiteno BZ | Tel. 0472771136

Per chi ama le altezze

A pochi minuti dal centro di Modena, un tetto con vista panoramica show sulle colline, un soffitto a moduli basculanti per vedere il cielo, un menu firmato da Mattia Trabetti: all’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO) per San Valentino, il pacchetto ALTO ROOFTOP EXPERIENCE comprende pernottamento in Executive Room, accesso alla SPA con piscina, sauna, bagno turco e doccia finlandese, aperitivo all’ARIA Rooftop Cocktail Bar e chef table experience all’ALTO Rooftop Restaurant (8 portate, bevande escluse). Inclusi nel prezzo di 369 euro per due persone, anche prima colazione, parcheggio gratuito e free wi-fi. E tutta la sicurezza che uno smart luxury hotel all’avanguardia è in grado di garantire.

La piscina dell'Executive Spa Hotel (foto di Fabrizio Cicconi)

Executive Spa Hotel | Circondariale S. Francesco, 2, 41042 Fiorano Modenese MO | Tel. 0536832010

Per chi sogna un’auto d’epoca

San Valentino su una spider, in due. Basta un clic su www.classiccartour.eu e Slow Drive – azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente - invia un cofanetto che contiene il buono (da utilizzare entro 2 anni) per un’auto vintage – Porsche o Jaguar, Duetto spider o Triumph Spitfire e moltissime altre icone – guanti in pelle per il pilota, occhiali da sole anni ‘60 per lei, la scheda descrittiva del veicolo, mappe e itinerari. E poi si parte dalla sede bresciana di Padenghe sul Garda o da quella a pochi km da Firenze. Per San Valentino, sul sito, sono in offerta prodotti speciali, col noleggio di mezza giornata (5 ore a scelta dalle 9.00 alle 19.00) a partire da 150 euro, una giornata (10 ore dalle 9 alle 19) a partire da 250 euro e weekend (2 giorni dalle 9 del primo giorno alle 19 del secondo giorno) a partire da 350 euro. Per avere lo sconto del 10% sull'intero listino dell'e-commerce, scrivere una mail a info@slowdrive.it indicando il codice: San Valentino Slow.

San Valentino su due ruote con Classic Tour

(Tel. 030 9907712, Cell. 338 9785124, http://www.noleggioautodepoca.eu/).

Per esploratori di bellezza

Un progetto nato per ripopolare uno splendido angolo d’Italia: l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo, è un sogno da esplorare, un’idea di turismo nuova e green, con bellissime casette, alcune con camino e romantici soppalchi, in un territorio ricco di micro paesi da visitare, per conoscere antiche tradizioni e una fascinosa gastronomia. Ma anche patria del tartufo, che non manca nel menu del Ristorante del Borgo ed è protagonista di esperienze da fare nei boschi, a seguito di un esperto cavatore. E dopo aver esplorato e degustato, il momento più romantico è nel centro benessere con piscina panoramica. Prezzo a partire da 124 euro a coppia: soggiorno in Junior Suite con colazione.

Veduta esterna dell'Hotel diffuso di Borgotufi (foto di Adelina Zarlenga)

Borgotufi Albergo Diffuso | Via Borgo Tufi, 80, 86080 Castel Del Giudice (IS) | Tel. 0865946820