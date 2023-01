Dove sciare senza stress? Ecco 3 hotel perfetti tra Austria e Alto Adige

Settimane bianche in vista? Ecco 3 hotel iconici affacciati o situati direttamente sulle piste, per uscire dalla stanza con gli sci ai piedi senza code, senza attese. Un modo di vivere la montagna che rappresenta il miglior punto di partenza per una vacanza all’insegna del divertimento assoluto sul manto bianco, a prezzi accessibili grazie a un lavoro di sostenibilità vissuta al 100% dagli operatori. Per i veri amanti della neve e del benessere la giornata non potrebbe cominciare e finire meglio: dopo una bella colazione in pochi attimi si esce dalla porta dell’hotel già con gli sci ai piedi.

Hotel Plunhof

Hotel Plunhof, nel cuore dell'Alto Adige

A pochi chilometri da Vipiteno sorge il Plunhof, luogo speciale e sostenibile, che racchiude una storia antica e autentica, un’architettura di design e un concetto di benessere molto solido che riesce a conquistare cuore, corpo e mente. L’hotel è un luogo di soggiorno perfetto per chi ama lo sci di fondo, disciplina sana ed ecologica, apprezzata da un numero sempre maggiore di estimatori: la Val Ridanna, infatti, è conosciuta a livello internazionale come importante centro di fondo e di biathlon. Offre circa 65 km di piste a disposizione su 3 anelli, ben preparati già dalle prime luci dell’alba, per non perdersi nemmeno un istante della pace che deriva dal contemplare le montagne maestose alte più di 3.000 metri che fanno da cornice alla valle.

Tra percorsi adatti a tutte le esigenze, ci si perde nella natura, sciando e respirando a pieni polmoni l’aria frizzante di questa valle incontaminata: splendida la pista circolare della Val Ridanna, lunga 25 km, collocata nella parte più bella e soleggiata della valle. Al rientro in hotel, niente di meglio che abbandonarsi al tepore del centro benessere disposto su 4.000 mq, la Minera Acqua & Spa, che profuma di pino mugo, abete rosso e larice, godendosi la stagione bianca in tutte le sue declinazioni. Con le sue 67 stanze, questo eco-hotel ultra-sostenibile ha saputo unire il lusso inaspettato a un nuovo concetto di benessere strettamente connesso al territorio: quello che ieri era un maso oggi si impegna a trattare anima e corpo con materie che possano essere recuperabili entro i 15 km di distanza dall’hotel. E anche i paesaggi boschivi innevati che lo circondano, con la pace che emanano, contribuiscono a completare il proprio personale percorso di remise en forme a tuttotondo.

Hotel Plunhof

Obere Gasse 7 - 39040 Ridanna (Bz)

Tel 0472 656247

Gradonna Mountain Resort, tutto il bello dell'Austria

Skihotel per eccellenza, si fregia di un nuovo fiore all’occhiello di grande pregio: il World Travel Award (WTA), come "World's Leading Mountain Resort 2022". Con i suoi 41 Chalet indipendenti situati direttamente sulle piste da sci, il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel è la destinazione ideale per i puristi della stagione bianca. Immerso nella natura, è circondato dagli spazi immensi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, che permea ogni angolo del resort dalle immense vetrate.

Gradonna Mountain Resort

Qui si viene per celebrare il benessere, il silenzio, i piaceri del palato ma anche gli sport invernali nella loro massima espressione, per grandi e piccini, su 45 chilometri di piste dai diversi gradi di difficoltà (blu, rosse e nere), alcune riservate al carving e ai freerider, servite da 17 impianti di risalita all’avanguardia tra cabinovie, sciovie e seggiovie. Nel più esteso comprensorio sciistico del Tirolo Orientale, a poche ore dal confine con l’Italia, si parte e si torna con gli sci ai piedi per tutta la stagione: merito anche del nuovo impianto di risalita inaugurato di recente a Kals, collegato con le piste che si snodano attorno al Gradonna, raggiungibile sci ai piedi direttamente dalla struttura. Come unico comprensorio in Austria, lo Skipass SKI HIT valido per il Grossglockner-Resort offre vantaggi speciali per le famiglie: bimbi fino a 5 anni non pagano, dai 6 ai 18 lo sconto è del 50% (prezzo skipass giornaliero a partire da euro 52).

E dopo lo sci, la Spa del Gradonna, che occupa una superficie di 3mila mq, è un’oasi di piacere con i trattamenti a base di materie prime locali come arnica, pino mugo, miele. La linea cosmetica 100% vegana, bio e cruelty free Magdalena’s - Made in Tyrol, con ingredienti di origine 100% naturale e a km zero, racchiude tutta la forza degli ingredienti del Tirolo. A completare l’offerta wellness le 4 piscine interne, saune, aree relax, centro fitness e palestre di bouldering e arrampicata.

Gradonna Mountain Resort

Gradonna 1 - 9981 Kals am Großglockner, Austria

Tel +43487682000

Mia Alpina Zillertal, sulle piste in famiglia

Scegliere di trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, per beneficiare di tutte le bellezze che solamente la natura è in grado di offrirci, è davvero un regalo prezioso da fare a se stessi. E in inverno la parola d’ordine è una sola: neve. Per divertirsi tra piste e cioccolate calde, lontano dalla folla e fuori dalle rotte comuni, la Zillertal, situata nella parte meridionale del Tirolo, a 40 km da Innsbruck, offre 55 vette che superano i 3.000 metri con tre dei comprensori sciistici più belli d’Europa. Vicinissima all’Italia, è una destinazione perfetta per una vacanza sulla neve con tutta la famiglia all’insegna dello sci e del divertimento, con 542 chilometri totali di piste perfettamente preparate e adatte sia ai baby sciatori che ai discesisti più esperti.

Mia Alpina Zillertal

Per una vacanza sulla neve con i bambini la Zillertal è perfetta - fino a 6 anni lo skipass è gratis, gli adulti pagano da euro 128,50 per due giorni. Si soggiorna in una struttura dalla doppia anima: il Mia Alpina Zillertal, concepita per poter accontentare al meglio e far divertire i più piccoli ma che sa essere attraente e piacevole anche per i loro genitori, che possono rilassarsi nella PenthouseSPA, accessibile solo agli adulti, con una vista spettacolare sulle montagne della Zillertal.

L’hotel si trova appena dietro la stazione a valle dello Spieljoch, che permette di raggiungere con facilità il “primo” comprensorio sciistico della valle, quello di Spieljoch-Fügen, dove si trova la discesa a valle più lunga dell’intera Zillertal. Per chi non vuole spostarsi, il Mia Alpina mette a disposizione degli ospiti una pista da sci con neve artificiale sempre attiva, destinata a chi desidera fare pratica o una breve sciata senza muoversi dalla struttura.

Mia Alpina Zillertal

Pankrazbergstraße 32 - 6263 Fügen, Austria

Tel +43 5288 62030