Nuovo benessere all’Olympic Spa Hotel

L'Olympic Spa Hotel, hotel di charme nel cuore ladino della Val di Fassa in Trentino, ha dato il via a una stagione invernale. Tra le novità la nuova Sauna panoramica sospesa, con vista mozzafiato sulle Dolomiti, perfetta per la Cerimonia dell’Aufguss con il Maestro di Sauna.

L'esterno dell'Olympic Spa Hotel di Vigo di Fassa

La nuova sauna panoramica dell’Olympic Spa Hotel

La Te Jaga Spa dell’Olympic Spa Hotel parla di territorio, un luogo in cui perdersi per ritrovarsi, dove ogni spazio, ogni colore e ogni profumo è concepito per regalare benessere puro e d’alta montagna.

La Spa ladina, nel cuore della Val di Fassa, dell’Olympic Spa Hotel è espressione della volontà della famiglia Pellegrin di ricreare e far sperimentare un autentico benessere d’altri tempi: quello che si respirava nelle“Bait” durante le lunghe estati in Val di Fassa.

La Te Jaga Spa propone una filosofia olistica, rispettoso delle esigenze di ciascuno: ognuno di noi è unico e irripetibile. Da qui la scelta del team della Spa di guidare ogni ospite in un percorso emozionale, personalizzato, studiato ad hoc.

I trattamenti della Te Jaga Spa

Tra i trattamenti viso signature proposti:

Nourishing al latte di malga: il latte crudo ricco di proteine e ceramidi, fortemente nutriente, rende questo trattamento un vero e proprio rituale di bellezza per le pelli denutrite, che riprendono turgore e luminosità. (Durata 50 minuti, Euro 80)

Olympic RHEA Dermolayerin: un rituale da provare almeno una volta nella vita, che inonda la pelle di principi attivi ad alta penetrazione. Una linea tutta vegana con grandi poteri di resa (Durata: 25, 40, 50, 80 minuti)

Tra i trattamenti corpo:

Herbal Mountain Massage : Tamponi caldi alle erbe officinali degli altipiani di montagna riscaldano e distendono il corpo. I principi attivi hanno un grande potere antinfiammatorio e detossinante. Il trattamento stimola e tonifica i muscoli, eliminando i blocchi energetici. (Durata 50 minuti, Euro 80)

Antistress Te Jaga alla fitomelatonina : Unire il beneficio del massaggio alle vibrazioni delle campane tibetane e a tecniche di calore rende questo trattamento ipnotico. La fitomelatonina induce alla calma e al riposo, infondendo serenità. (Durata 70 minuti, Euro 100).

Pindasweda Massage : Trattamento ayurvedico che si esegue con i sacchetti contenenti erbe medicinali e oli essenziali, imbevuti nell’olio caldo. Questa pratica significa “aiutare il corpo a sudare”, sfrutta l’azione benefica del calore. L’olio caldo, oltre ad alleviare le tensioni muscolari, permette alle erbe utilizzate di liberare i loro principi attivi e di agire sul corpo. (Durata 50 minuti, Euro 80).

L'igloo dell'Olympic Spa Hotel

La linea cosmetica della Te Jaga Spa

L’Olympic Spa Hotel ha anche creato una linea cosmetica Te Jaga Cosmetics, made in Trentino, per garantire un’esperienza beauty straordinaria. Le Dolomiti e l’ambiente montano sono laboratori naturali: melissa, miele, lavanda, roccia dolomia, latte sono doni del territorio e della tradizione ladina, che permettono di creare una cosmesi altamente performante.

Particolare della suite dell'Olympic Spa Hotel

C’è anche il Natural Spa Chalet

Tutte da vivere le nuove Natural Suite e il Natural Spa Chalet, inaugurati lo scorso giugno.

L’Olympic Spa Hotel permette ai propri ospiti una full immersion intensa nello scenario della Val di Fassa. Le Natural Suite sono dedicate al benessere, al desiderio di staccare la spina e all'idea di vivere la filosofia green

Nelle Natural Suite, l’effetto Wow è garantito dal panorama sulle Dolomiti, la visione del giardino davanti e del bosco, a cui poter accedere, con le atmosfere tranquille che sa comunicare.

Le Natural Suite hanno un ampio terrazzo che si affaccia sulle Dolomiti e in 4 delle suite è presente anche un patio interno con pareti trasparenti: uno spazio privato accessibile in ogni stagione, che fa entrare luce e natura in ogni camera.

L’Olympic Spa Hotel propone anche il Natural Spa Chalet: una suite su due livelli, che include sauna, doccia emozionale e area wellness, che si affacciano al di sopra del bosco.

Il Natural Spa Chalet è uno chalet proiettato sul panorama, dove su piani diversi si trova una stanza per la doccia, una sauna col panorama sul sasso lungo, l’idromassaggio nella natura all’esterno, un divano in rete sospeso tra un piano e l’altro.

Particolare di una stanza dell'Olympic Spa Hotel

La colazione è un'esperienza di assoluta privacy, servita direttamente in camera.

Per la nuova stagione, l’Olympic Spa Hotel ripropone anche la Bolla Relax, un’area perfetta per rilassarsi dopo un trattamento nella Te Jaga Spa o alla fine di una giornata sulle piste da sci.

Olympic Spa Hotel

Strada de Ciarlonch, 5

38036 San giovanni di Fassa - Vigo – Trentino

Tel. 0462 764225

www.olympicspahotel.it