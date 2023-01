Soggiorno al Kaholak Merlin Resort, dove il lusso è sostenibile

Una vera foresta tropicale, affacciata sul mare delle isole Andamane, circonda il Khaolak Merlin Resort, splendido eco retreat in Thailandia, un resort ideale per chi cerca una vacanza esotica all’insegna della sostenibilità ambientale.

Relax al Jhaolak Merlin Resort (foto sito)

Soggiorno al Khaolak Merlin Resort

Ci troviamo nel Sud estremo della Thailandia, ai confini con la Malesia, territorio naturalisticamente privilegiato. La scena è un trionfo di verde ed acqua, la foresta pluviale che troviamo qui è tra le più antiche al mondo e conservarla è una prerogativa imprescindibile. KiboTours, tour operator da sempre molto attento ai temi green e al turismo responsabile, in collaborazione con operatori locali, propone un soggiorno in questo luogo davvero speciale, dove oltre al classico paradiso balneare c’è un mondo fatto di giungla, fauna selvaggia, cascate e specchi d’acqua d’incantevole bellezza. I parchi naturali di Khao Lak/ Lam Ru, Khao Sok e Phang-nga regalano giornate a strettissimo contatto con la flora e la fauna locale. Le diverse sistemazioni proposte, che vanno dalla camera superior più semplice alla luxury villa con due stanze da letto, sono realizzate in perfetta armonia con l’ambiente circostante e Khaolak Merlin mette a punto ogni accorgimento per garantire il minimo impatto inquinante. La riduzione delle emissioni di carbone, la minimizzazione dello spreco di acqua ed energia e il sostegno alle comunità locali sono solo alcuni degli elementi che hanno permesso di ottenere il Travellife Gold Certificate for Accommodation Sustainability come Responsible Thailand Award Best Hotel 2020.

Una stanza del Khaolak Merlin Resort (foto sito)
Una delle piscine del Khaolak Merlin Resort (foto sito)
La cascata del Khaolak Merlin Resort (foto sito)
La spiaggia del Khaolak Merlin Resort (foto sito)
La Jacuzzi del Khaolak Merlin Resort (foto sito)
Il giardino del Khaolak Merlin Resort (foto sito)

Gli "accorgimenti green” del Khaolak Merlin Resort

Nel dettaglio vengono utilizzati uno speciale sistema di trattamento dell’acqua con filtri naturali, che consente di riutilizzarla per irrigare i giardini e un sistema di compostaggio dei rifiuti solidi che permette di ridurre il consumo di energia e l’inquinamento. Alla plastica vengono preferiti materiali biodegradabili, come le cannucce di carta, o riutilizzabili, come borse in stoffa. Si è consolidata nel tempo una collaborazione con diverse organizzazioni ambientaliste per la conservazione della fauna e degli alberi sulla proprietà: alcuni molto antichi hanno oltre 100 anni, e sono una preziosissima risorsa grazie al loro “respiro”, che riduce l’anidride carbonica nell’atmosfera immettendo ossigeno.

Si rilascia pure la patente “grandi amici dell’ambiente”

Una vacanza qui vi garantisce la patente di “grandi amici dell’ambiente”, in pieno stile KiboTours! E la bellezza da cui siete circondati lo conferma in pieno. Il Natural Resort offre, oltre ad una magnifica spiaggia e ampi spazi verdi, quattro piscine e una spa per rilassarsi, oltre ad una ampia selezione di attività ed esperienze in chiave green. Tra queste il trekking e il rafting nel Parco naturale di Lam Ru, il bagno con gli elefanti ed escursioni notturne alla scoperta degli animali (come dolcissimi lemuri, pappagalli, gufi e lucertole) che vivono nella foresta pluviale. Il boutique resort Khaolak Merlin è adatto anche ad una vacanza in famiglia, e offre avvemture ed escursioni pensate per i più piccoli. Un modo educativo assolutamente divertente per avvicinare anche i bambini ad un approccio rispettoso verso la Natura e il delicato ecosistema in cui tutti viviamo.

Khaolak Merlin Resort

7, 7 Petchkasem Rd, Tambon Lam Kaen, Thaimuang, Phang-nga 82210, Thailandia

Tel. +6676428300