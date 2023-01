Terme Merano: il bagno di vapore è al miele

Una novità assoluta, un’esperienza avvolgente e unica. È il nuovo bagno di vapore al miele delle Terme Merano, con miele al 100% altoatesino. Una location unica dove rilassarsi e trarre beneficio da un prodotto naturale. La sua azione antibatterica, antinfiammatoria e decongestionante ne fa un ingrediente ottimo per il bagno di vapore. Ricco di minerali e principi attivi fitoterapici delle piante, ha inoltre un effetto rivitalizzante, grazie al contenuto di enzimi, vitamine e oligominerali.

L'ambiente ricorda un alveare - Foto Kottersteger 2022

Anche gettata e peeling

All’interno del nuovo bagno di vapore al miele si può provare la gettata al miele e il peeling al miele, uno scrub delicato per la pulizia profonda della pelle. A rendere speciale l’esperienza nel bagno di vapore è anche e soprattutto l’architettura che riflette il favo delle api. Tutto è pensato per far rivivere l’ambiente così com’è in natura. Le tipiche celle esagonali che le api utilizzano per immagazzinare la loro scorta di miele decorano le pareti, ma fungono anche da sedute per gli ospiti. La luce tenue che vira al giallo, il profumo dolce e fruttato, la musica di sottofondo che richiama il ronzio delle api: il tutto per trovarsi immersi in un prato di fiori colorati.

Il miele dell'Alto Adige è benefico anche per i trattamenti alla schiena - Foto Luca Meneghel

Un'offerta completa

Il prezioso ingrediente è utilizzato anche nel Trattamento intensivo della schiena con il miele alpino altoatesino. Una particolare tecnica di massaggio che stimola la vascolarizzazione, attiva le zone riflessogene della schiena e scioglie le contratture più profonde. Il nuovo bagno di vapore si aggiunge all’offerta già ampia dell’area sauna delle Terme Merano. Erbe e fiori sono protagonisti del Caldarium, mentre il fieno rientra a pieno titolo nella Sauna al fieno biologico dell’Alto Adige. L’effetto calmante e rilassante, antinfiammatorio e rivitalizzante agisce sull’intero organismo donando profondo benessere. All’esterno, immersa nel parco termale, si trova la Sauna finlandese, una delle più grandi dell’Alto Adige. E poi c’è l’originale Stanza della neve con temperature che raggiungono i -10° C, ideale per raffreddare il corpo dopo la seduta in sauna. Il freddo secco, infatti, fa percepire una temperatura meno rigida di quella reale, permettendo uno sbalzo termico maggiore con conseguente beneficio per l’organismo.

La sauna al fieno biologico agisce sull'intero organismo - Foto Alfred Tschager

Le proposte per San Valentino

L’imminente festa di San Valentino è l’occasione giusta per provare il nuovo bagno di vapore al miele. Piscine e saune aperte fino a mezzanotte, gettata di vapore con olio di rose in sauna e mousse al cioccolato con fragole per tutti e peeling al miele nel nuovo bagno di vapore. Tra le esperienze più romantiche da provare anche la Pool Suite Special Night. Al suo interno, vasca idromassaggio e doccia, lettino ad acqua per il relax, bagno turco con sale da bagno, peeling e impacco. Ma anche frutta fresca, cioccolato e una bottiglia di spumante dell’Alto Adige. Il tutto nell’atmosfera notturna e con straordinaria vista sulla sala bagnanti, illuminata per l’occasione da giochi di luce ed effetti speciali.



www.termemerano.it