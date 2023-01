Vacanze sportive? Ecco le proposte di Mira Hotel&Resort

Da Nord a Sud, dalle Alpi al mare: il gruppo Mira Hotels&Resorts collega l’Italia sulla rotta della bellezza. Per una vacanza all’insegna dello sport, della natura e del relax, ecco quattro resort che raccontano il Belpaese come punti cardinali del prossimo viaggio. La magia di una vacanza in montagna si assapora all’Alagna Mountain Resort&Spa; grandi campi da golf immersi nell’entroterra maremmano sono la cornice del Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica; Acaya Golf Resort & Spa brilla al centro del Salento, mentre il cuore pulsante di Siracusa si rispecchia nel Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa.

Il brand con sede in Veneto e know how internazionale ha sviluppato la sua visione fin dal 2016, grazie al progetto di Daniela Righi e Alessandro Vadagnini che hanno messo a sistema la loro esperienza imprenditoriale di lungo corso nel settore dell’ospitalità. Strategia a lungo termine, orientamento alla qualità, attenzione ai dettagli e alle nuove esigenze del mercato sono i punti di forza.

Il format di Mira

«Oggi Mira è sinonimo di ospitalità italiana autentica - afferma Daniela Righi, ceo e co-founder di Mira Hotels & Resorts - grazie a una gestione creativa e dinamica che ha saputo selezionare quattro località da Nord a Sud dell’Italia per comporre un catalogo di moderni esempi d’hotellerie e accoglienza dove ogni soggiorno si plasma sui desideri del viaggiatore».

Un soggiorno ai Mira Hotels & Resorts può somigliare a una giornata scandita da mille attività, oppure dall’intenso senso di libertà di poter riempire il proprio tempo, svuotandolo di pensieri, mandano in vacanza il corpo, certamente, ma anche la mente.

Piscine e centri wellness sono strutturati secondo la più moderna filosofia del wellbeing entro cui dipingere il proprio soggiorno, riscoprendo il piacere di prendersi cura di se stessi fra vasche idromassaggio, sauna, tepidarium e docce emozionali. I campi dal golf vantano percorsi in costante dialogo con la natura, arricchiti da elementi caratteristici come cascate, agrumeti e la tipica vegetazione della macchia mediterranea. I resort sono pensati anche per ospitare banchetti e cerimonie, grazie a spazi dedicati che possono essere gestiti in esclusiva e con tutta l’attenzione necessaria a ricreare l’atmosfera perfetta per ogni tipo di evento.

Alagna Resort

Piemonte - Alagna Mountain Resort & Spa ad Alagna (Vc)

Ai piedi del Monte Rosa, al centro delle Alpi occidentali dove la tradizione è ancora quella Walser della montagna più autentica, l’Alagna Mountain Resort & Spa ad Alagna (Vc) è la destinazione ideale per una vacanza a tutto benessere e outdoor. Le 50 camere dall’ampia metratura sono ideali anche per gruppi di amici e non solo per famiglie. La storia del resort dei Mira Hotels & Resorts è giovane e dinamica: due chalet, plasmati in pietra e legno, creano un intimo approdo immerso fra la neve e la natura dei Quattromila più suggestivi e selvaggi di questo scorcio unico di vette. Il comprensorio del Monterosa Ski, con i suoi 135 km di piste per la discesa e versanti wild per il freeride offre una vasta gamma di attività per tutti gli sport invernali outdoor.

Per il dopo sci la Spa del resort vanta un attrezzato centro wellness pensato per accontentare sia i più sportivi, dopo un giorno sulla neve, sia i più contemplativi in cerca di full immersion nel relax. Le lusinghe continuano in cucina, dove il resort ha messo a punto una speciale formula per i soggiorni B&B che, muovendo dalla tradizione piemontese, accoglie gli ospiti nel tardo pomeriggio con la tipica Merenda Sinoira: un break time di golosità salate e dolci con particolare attenzione ai prodotti del territorio (fino alle ore 18 in inverno e fino alle 21 in estate).

Alagna Mountain Resort & Spa

via Martiri della Libertà 1 - 13021, Alagna Valsesia (Vc)

Tel 0163 91350

Toscana - Riva Toscana Golf Resort & Spa a Follonica (Gr)

Affacciato sul golfo di Follonica, il Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica (Gr) è un angolo di pace e di verde immerso nella Maremma, ideale per chi è alla ricerca di una vacanza tra mare, golf e cultura. Nel resort dei Mira Hotels & Resorts la natura è stata generosa: il mare è il Tirreno delle suggestioni più intense, fra Baratti a Nord e Punta Ala a Sud. L’entroterra regala tutta la magia dell’Etruria da scoprire, con il tufo a custodire i segreti di Populonia, Vetulonia e Roselle. Il resort è in posizione strategica per andare alla scoperta di questo popolo ancora tutto da decifrare come la sua enigmatica scrittura. Fra un’incursione nell’archeologia e una meraviglia dell’arte, si può anche scegliere di non partire del tutto. Anzi di restare: punta di diamante del Riva Toscana è un campo da golf a 18 buche, 12 delle quali vista mare, ma anche una convenzione che permette ai propri ospiti sportivi di giocare in tutti i campi del territorio, grazie al progetto Stay & Play around Tuscany firmato dal Consorzio Maremma.

Riva Toscana Golf Resort & Spa

Per business ed eventi ci sono due sale attrezzate con la miglior tecnologia, mentre per il relax i punti di forza sono la Naturae Spa, oasi di benessere curata da Starpool e due piscine esterne infinity pool (vi sono anche una Jacuzzi riscaldata e una nuova area fitness attrezzata di recente realizzazione). In cucina i sapori della toscana si fondono con quelli della tradizione piacentina, grazie a chef Marco Capra che distilla il meglio del gusto della Food Valley.

Riva Toscana Golf Resort & Spa

Strada Provinciale Aurelia Vecchia 87 - 58022, Follonica (Gr)

Tel 0566 028036

Puglia - Acaya Golf Resort & Spa a Lecce

A 10 km da Lecce l’Acaya Golf Resort & Spa (LE), appena ristrutturato, è un rifugio incantato nel cuore del Salento, sospeso fra le meraviglie del barocco pugliese e l’abbraccio di Adriatico e Ionio: ognuno ha il suo sapore e il resort Nel resort dei Mira Hotels & Resorts ne propone la sintesi perfetta. Ogni mattina i salentini lo sanno: la cosa migliore è scrutare il vento per decidere in quale delle acque bagnarsi, se verso Otranto e Oriente, o se andare a Ovest, nel cuore del mare Adriatico. Il resort, 120 ettari di meraviglie, è circondato da uliveti che, insieme al ginepro e alla macchia mediterranea, profumano l’aria: l’hotel si compone di diverse strutture dove trovano posto 97 grandi camere, affacciate su terrazze o giardini privati. Al ristorante Gian Giacomo lo chef Gabriele Castiello distilla il meglio della cucina salentina riletta in chiave internazionale e organizza anche lezioni di cucina oltre a serate sulla grande terrazza. Ombelico del resort è la Masseria San Pietro dove una comunità di monaci basiliani di rito bizantino aveva installato la loro tenuta fin dal Settecento. Oggi ospita la club house del golf, un ristorante con proposte light e attente alle esigenze degli sportivi.

Acaya Golf Resort & Spa

Immerso fra gli ulivi e le distese del green, è questo l’indirizzo giusto per meeting ed eventi, grazie a spazi modulari che possono ospitare fino a 800 persone. Disegnato dallo studio americano Hurdzan&Fry, il campo a 18 buche del golf club è certificato 5 stelle superior Bvga e si raggiunge attraverso una passeggiata che si inoltra verso l’oasi WWF delle Cesine, ideale anche per esperienze di birdwatching in compagnia delle guide ambientali. Per il relax ci sono due piscine, una delle quali è il fulcro delle attività del miniclub pensato per i più piccoli. Da aprile 2023 la Spa accoglie il nuovo Health Club Rinnova con quattro percorsi dedicati al benessere totale mente e corpo. Una full immersion alla ricerca di sé che si rispecchia anche in cucina, con le proposte curate in collaborazione con un dietista e un mental coach.

Acaya Golf Resort & Spa

Strada Comunale di Acaya km 2 - 73029, Acaya (Le)

Tel 0832 861385

Sicilia - Borgo Di Luce I Monasteri a Siracusa

A 18 km da Siracusa (SR) e a 20 km dal mare ecco un monastero benedettino convertito in dimora nobiliare: oggi è una raffinata villa dei Mira Hotels & Resorts dove golf, wellness e tradizione siciliana condividono spazio e tempo. Come in una domus extraurbana della classicità antica, anche qui attività e riposo, otium e negotium, si fondono all’insegna di una vacanza che può essere sportiva o rilassante, ma sempre ricca di contenuto. Con 102 camere diffuse, fra le tre strutture spicca un’ampia corte dominata da un antico ficus Benjamin. Intorno fiorisce tutto il bello della Sicilia, con 200 ettari di parco, limoneti, carrubi, l’abbraccio del mediterraneo dove è incastonato il campo da golf 18 buche che propone pacchetti per tutti e anche un percorso per absolute beginners.

Borgo Di Luce I Monasteri a Siracusa

È qui che il Barocco siciliano presenta le sue perle migliori: Noto, Marzamemi, Scicli, Ragusa, Modica e Palazzolo Acreide sono tutte mete ideali per una gita. Il resort dedica agli eventi tutta la cura e il know how che ha permesso, già in passato, ai suoi grandi spazi di ospitare diversi brand del jet set e della moda internazionale. La Spa è accogliente e completa, con un focus sui trattamenti estetici.





Borgo di luce, I Monasteri a Siracusa

Traversa Monasteri di Sotto 3 - 96100, Siracusa

Tel 0931 1849044