Apre Urban Hive hotel: nasce per soddisfare i bisogni delle persone

Dalla ristrutturazione completa dell’Hotel Carlyle Brera, a Milano, in corso Garibaldi 84, ha visto la luce Urban Hive Milano, boutique hotel 4 stelle che ha accolto i primi ospiti il 10 gennaio 2023. L’albergo è stato acquistato nel 2018 dal gruppo francese Hively Hospitality, 80 hotel in 6 Paesi.

La lobby dell'albergo con bar e bistrot aperti alla città

Osmosi tra gli spazi, la città e l’hotel

Lo spazio è stato ristrutturato dallo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners che ha voluto impostare un progetto di design delle relazioni tratteggiando l’identità di Milano sotto traccia, rappresenta da arredi e decorazioni, inviando un messaggio di cultura milanese contemporanea. Si è venuta così a creare un’osmosi tra gli spazi, la città e l’hotel. L’Urban Hive Milano non presenta aree inerti; anche i corridoi vantano uno stile ben definito.

Camera con materasso da 30 cm e box per scelta del cuscino

Unire differenti esperienze sotto l’ombrello del servizio

Cinque le categorie pensate per le 97 camere su 7 piani, soluzioni frutto del nuovo concetto di ospitalità urbana pensata per unire differenti esperienze sotto l’ombrello del servizio. Un hotel che nasce davvero per soddisfare i bisogni delle persone. «Molto stretto il rapporto tra estetica e funzione, tra atmosfera e identità – spiega la general manager Roberta Cau – Parola chiave, flessibilità, grazie agli spazi versatili e polifunzionali in grado di soddisfare sia la clientela business sia quella leisure». Qui si pratica un’accoglienza non ingessata.

Roberta Cau

Cinque categorie di camere per diverse esigenze

Gli arredi delle camere variano tra oggetti vintage e di design, con quadri, cromatismi legni e tessuti che conferiscono personalità. La categoria La Mini è pensata per viaggiatori solitari o mini soggiorni, La Cosy da condividere in due, La Grande per la famiglia. La Taylor made prevede dispositivi di alta gamma e servizi premium personalizzati, mentre La Junior suite offre un’appagante vista sullo skyline. In tutte le camere macchine Nespresso, bollitori e pesi e tappetino per esercizi fisici. Pregevole il menu cuscini, un box con mini riproduzioni per una prova tattile.

Il mezzanino è spazio breakfast che diventa area coworking e riunioni

Valorizzare le superfici con articolate destinazioni d'uso

L’hotel ha adottato una visione circolare degli ambienti comuni, in modo da valorizzare la superficie per darle differenti destinazioni d’uso nell’arco della giornata. Il mezzanino dedicato alle colazioni si trasforma dopo le 11,00 in uno spazio coworking, così come il community table della lobby. Tre meeting room completano l’offerta di spazi multifunzionali. Nel basement anche l’area fitness sempre aperta. Tra i servizi offerti, di rilievo quello di locker per i bagagli e uno spazio doccia-relax per chi arriva da un lungo viaggio ed è in anticipo sul check in o per chi deve liberare la camera ma prevede di partire alcune ore dopo.

Lo spazio polifunzionale nel basement

L’offerta food & beverage è firmata da Dom Carella: filiera corta su tutta la linea presso Portico 84 aperto anche alla città. Nell’elencare i piatti, la carta indica la distanza tra il fornitore delle materie prime e l’Urban Hive.

Urban Hive Milano

corso Garibaldi 84 – 20121 Milano

Tel 02 29003888