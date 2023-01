San Valentino per tutti a Palazzo BelVedere di Montecatini Terme

Il romanticismo a misura di coppie e famiglie, per il primo San Valentino di Palazzo BelVedere, il nuovo hotel, spa & city retreat di Montecatini Terme (Pt).

Palazzo BelVedere di Montecatini Terme



Il pacchetto per le coppie

Due i pacchetti pensati appositamente per il 14 febbraio: “Be My Love” è la proposta su misura per gli innamorati che vogliono regalarsi una fuga di una notte, tra coccole di benessere e di gusto: per loro un massaggio di coppia nella Home spa, una cena a lume di candela ai tavoli del ristorante More | No (chef Daniele Ciofi) e, per rendere il soggiorno ancora più speciale, in camera troveranno un omaggio a sorpresa dell’hotel, oltre a frutta fresca e prosecco (una notte da 440 euro a coppia, con possibilità di upgrade in Junior Suite in base alla disponibilità).

Una delle suite Palazzo BelVedere



La proposta per le famiglie

Per i genitori che invece vogliono semplicemente regalarsi qualche ora di romanticismo a due, c’è il pacchetto “Be My Valentine” (295 euro): mentre i grandi potranno rilassarsi nell’area umida della Home Spa (3 ore) e godersi un massaggio di coppia, i figli avranno a disposizione una tata/animatrice (2 ore) e la possibilità di provare lo yoga per bambini (1 ora).



Non solo a San Valentino

Ma il 14 febbraio è solo una data come tante e, a Palazzo BelVedere, sono convinti che non ci siano stagioni per chi vuole ritagliarsi un momento speciale: i due pacchetti proposti per San Valentino saranno quindi disponibili il 14 di ogni mese, da febbraio fino alla fine dell’anno.

Tanto relax per tutti non solo a San Valentino



E c’è “spazio” anche per i single

Infine, per le single o per chi ha semplicemente bisogno di ritrovare i propri spazi e godersi quiete e silenzio, c’è il nuovo pacchetto “Be Your Queen”, tutto al femminile: 2 notti in singola senza supplemento, inclusi un massaggio intuitivo, un trattamento viso Facial - Sacred Nature Regenerativ Hydra, manicure, una sessione di make-up personalizzata e una sessione di yoga (oltre a un cocktail al giorno, tra cui Cosmopolitan o Pink Lady), da 499 euro (disponibile tutto l’anno).



Palazzo Belvedere

Viale Fedele Fedeli 10 - 51016 Montecatini Terme (Pt)

Tel 057270251