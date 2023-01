Adler Lodge Alpe, un rifugio di benessere con affaccio sulle Dolomiti

L’Adler Lodge Alpe si trova sull’Alpe di Siusi, l’altipiano più vasto delle Dolomiti e patrimonio Unesco dal 2009. Immerso nella natura incontaminata e nella tranquillità più pura, appare come un rifugio a 1.800 metri, con vista sulle maestose cime del Sassolungo e del Sasso Piatto. Esclusivo nido di ospitalità, l’Adler Lodge Alpe con le sue magiche baite di legno panoramiche, è un punto di partenza perfetto per esplorare il meraviglioso ambiente naturale dell’Alpe di Siusi, un paradiso per gli appassionati di sci e sport invernali. Piste da fondo che paiono infinite, chilometri e chilometri di piste da discesa innevate: proprio davanti all’hotel si aprono 80 km di piste sciistiche, collegate al più grande comprensorio sciistico, il Dolomiti Superski. E per chi non scia, c’è la possibilità di scoprire il Parco Naturale Sciliar-Catenaccio con le ciaspole.

Adler Lodge Alpe

Adler Lodge Alpe, un'avventura raggiungerlo

Anche raggiungerlo diventa un’esplorazione nella natura, che sia in macchina, tramite il sentiero scenografico tra le piste sciistiche, o a piedi, prima tramite la suggestiva cabinovia di Ortisei (Bz) e poi percorrendo un breve e suggestivo sentiero nel bosco o ancora dalla cabinovia di Siusi allo Sciliar. L’Adler Lodge Alpe si trova in un’area a tutela paesaggistica, pertanto l’accesso agli ospiti in auto è concesso con un permesso speciale rilasciato dall’hotel.

Un nido di autentico legno di montagna

L’Adler Lodge Alpe si compone del Main Lodge - che ospita la reception, un accogliente soggiorno con camino, il ristorante, 18 Junior Suites, un’area benessere e spa con vista, la piscina panoramica e un ampio terrazzo solarium - circondato da 12 chalet a due piani con sauna privata e balcone con vista sui “Monti Pallidi”. Sia per i rivestimenti esterni sia per quelli interni - dai pavimenti alle pareti, dai mobili ai soffitti, agli arredi - è stato usato solo autentico legno di montagna (larice, cembro e abete rosso), ogni tavola piallata a mano dai falegnami della Val Gardena. Le strutture sono costruite interamente in legno naturale, secondo i criteri dell’architettura eco-compatibile.

Uno chalet dell'Adler Lodge Alpe

Armonia tra corpo e mente sotto le stelle

“Silence calms my soul” – il silenzio calma la mia anima - è la frase che si trova non appena si sale al terzo e ultimo piano, dove è collocato il centro benessere dell’Adler Lodge Alpe. Una grande e intima sala relax panoramica “sotto le stelle”, una zona spa con sauna al fieno, sauna finlandese e bagno turco, una piscina interna che si estende in esterno con vista panoramica accolgono l’ospite con la loro atmosfera di benessere e calma, in cui lasciarsi cullare mentre si ammira la montagna.

Al terzo piano si trovano anche le sale dei trattamenti. Anche qui la natura è protagonista: nell’arredo, come si può notare dai pavimenti delle tre sale, vere opere d’arte - in cui sono incastonati fieno dell’alpe, calendule e licheni di montagna, e nei prodotti di bellezza, tutti con ingredienti naturali e provenienti dalle montagne. Fiori, erbe medicinali, conifere, fieno… tutta la forza e la genuinità delle piante alpine insieme alle conoscenze sulla salute tramandate da generazioni sono alla base dei trattamenti della spa dell’Adler Lodge Alpe.

Dal 2020, è presente anche un elegante bagno turco, progettato all’insegna della bellezza e del benessere: la raffinatezza di un’esclusiva pietra onice viene esaltata dalla scelta accurata dell’illuminazione per creare il luogo perfetto per rigenerarsi, abbandonarsi al relax e stare bene. Di origini antiche, il bagno turco con i suoi oli essenziali e le erbe curative disciolte nel vapore che vengono assorbiti dalla pelle e dalle vie respiratorie, svolge un’azione benefica per tutto il corpo. In virtù delle sue basse temperature di circa 45°C e l’alta umidità fino a 100%, viene considerato come piacevole e salutare bagno di sudore.

Benssere all'Adler Lodge Alpe

La mete perfetta per chi ama lo sport

L’Alpe di Siusi, con la sua ineguagliabile bellezza, offre infinite possibilità di divertimento agli amanti degli sport, in ogni stagione. Ecologica, silenziosa e salutare, l’e-bike sta conquistando nuovi appassionati ogni giorno: la struttura mette a disposizione un parco bici con pedalata assistita ed anche le guide per esclusivi tour alla scoperta delle Dolomiti. Ma ci sono attività per tutti i gusti: dallo skiguiding, alle ciaspolate e slittate con guide alpine nei mesi invernali, alle escursioni a piedi, gite in mountain bike o nordic walking nei mesi estivi. L’Adler Lodge Alpe mette a disposizione dei propri ospiti un ricchissimo programma outdoor, aggiornato ogni settimana; gli ospiti possono prenotare le attività direttamente in loco sulla lavagna presente in reception. Proprio davanti all’hotel si aprono 80 km di piste sciistiche, collegate al più grande comprensorio sciistico, il Dolomiti Superski.

Una proposta di gusto a 360 gradi

Nel Lodge è valida l’offerta “Lodge all-inclusive arrangement”, che comprende tutti i pasti e una grande selezione di bevande e vini durante tutto il giorno: al mattino è disponibile una ricca colazione a buffet con specialità del territorio e prelibatezze fatte in casa; dalle 13.00 alle 17.00, è disponibile una ricca Merenda Pomeridiana con snack e piatti leggeri; oltre ai dolci, alla frutta ed agli snack salati, è possibile scegliere ogni giorno tra 3 deliziosi piatti caldi diversi. Il servizio è compreso nel prezzo di soggiorno. È disponibile dalle 13 alle 14 anche un menu à la carte, a pagamento.

La cucina gourmet è una piacevole rivelazione. Lo chef Denny Mair riesce a conquistare gli ospiti con i suoi squisiti piatti, un connubio ben riuscito di cucina mediterranea e alpina. Sempre pronto a provare nuovi ingredienti e sperimentare nuove idee per stupire gli ospiti, Denny Mair ama i piatti tipici della tradizione culinaria locale che tuttavia reinterpreta con un tocco innovativo. Per una preparazione dei cibi più naturale e leggera, utilizza metodi di cottura innovativi. Per creare i suoi deliziosi piatti, privilegia i prodotti locali, meglio se biologici.

Nel menu si trovano infatti i classici come le animelle, la trota di montagna con cipollotti, cavoli rapa e aneto e creazioni vegetariane, come il risotto allo “Schüttelbrot” (tipico pane croccante altoatesino), timo e limone, sempre rivisitati in una chiave contemporanea. Ma anche nuove creazioni di mood contemporaneo, come i ravioli di farina di pere con formaggio di malga o la sfiziosa trippa al sugo. Nella sua cucina gourmet non mancano mai le erbe fresche di montagna e i vegetali di stagione.

Il ristorante all'Adler Lodge Alpe

Adler Lodge Alpe

Via Piz 11 - 39040 Castelrotto (Bz)

Tel 0471723000