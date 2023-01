Alpi svizzere, il lusso sulla neve declinato da 8 hotel tra le montagne

Per “staccare la spina” durante l’inverno niente di meglio di un soggiorno di stile in un luxury resort sulle Alpi svizzere. Nelle località, più conosciute e ricercate: da Saint Moritz, Le Crans Montana, Celerina, Arosa, Andermatt a Verbier, ci sono hotel che non hanno bisogno di presentazione. Dove soggiornarvi vuol dire immergersi nel lusso e nella storia. Le loro suite hanno ospitato personaggi illustri del passato e artisti moderni di fama internazionale. Indirizzi di charme, con servizi eccellenti, ristoranti stellati e spa dove dimenticarsi di tutto, prendendosi cura solo di sé stessi e staccare dalla routine. 8 luxury hotel tra le montagne svizzere da provare almeno una volta nella vita

Badrutt's Palace

Badrutt's Palace Hotel, St. Moritz

Da 120 anni questo leggendario hotel di lusso, uno dei più famosi d’Europa, accoglie ospiti illustri, da Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin e, ancora oggi, il jet set apprezza la sua lussuosa atmosfera. La storia della Grande Dame dell’hôtellerie, in Engadina, inizia nel 1856 quando Johannes Badrutt compra una piccola pensione, trasformandola in hotel. Otto anni dopo suo figlio Caspar rileva l’hotel Beau Rivage e nel 1892 iniziano i lavori di ristrutturazione per farne il Palace Hotel. Ora Il Badrutt's Palace Hotel offre 157 camere con vista mozzafiato sul lago o sul suggestivo villaggio di St. Moritz.

Ci sono dieci ristoranti e tre bar che includono: IGNIV di Andreas Caminada, due stelle Michelin, il giapponese-peruviano La Coupole-Matsuhisa, il raffinato Le Restaurant e il night-club King’s Social House, per serate “dine and dance”. Nel 2009 viene ristrutturata la Palace Wellness Spa. Uno spazio ecologico con dieci sale per trattamenti, un solarium, un'ala per trattamenti corpo e suite spa private, oltre a saune, bagni turchi e una piscina interna ed esterna riscaldata. In aggiunta ai prodotti Anika Organic Luxury, Intraceuticals, Shodeea e La Biosthetique, la spa utilizza anche prodotti botanici biologici in trattamenti incentrati sull'equilibrio mente-corpo. Molti trattamenti traggono ispirazione dalle tradizioni ayurvediche, dai massaggi tailandesi e dallo shiatsu.

Il Badrutt's Palace Hotel è membro di Leading Hotels of the World, Swiss Deluxe Hotels e di Swiss Historic Hotels

Carlton Hotel St.Moritz

La vista incantevole sul lago di St. Moritz, le cime innevate, le migliori specialità culinarie del ristorante stellato Da Vittorio, le attività in montagna e il relax nella lussuosa spa, sono solo alcuni dei fattori che rendono questo hotel eccezionale. Il più piccolo dei grandi hotel a cinque stelle della località, incanta col fascino che l’ha reso famoso sin dai tempi ruggenti della Belle Époque. 60 tra suite e junior suite, arredate con combinazioni uniche dall’ interior design Carlo Rampazzi.

Carlton Hotel

Sulla terrazza panoramica o davanti a un caminetto scoppiettante, ogni ospite viene servito in maniera individuale. La spa, estesa su tre livelli, offre agli ospiti un’esperienza di benessere personalizzata. Qui è possibile rilassarsi nella sauna, partecipare a una pratica di yoga guidata o semplicemente lasciarsi andare alle mani esperte dei massaggiatori, senza dimenticare che tutti i trattamenti offerti sono su misura, con prodotti biologici o naturali certificati. Sempre a disposizione degli ospiti anche la palestra, la piscina coperta e scoperta e una speciale suite spa privata ad uso esclusivo. Per gli amanti degli sport invernali il Carlton Hotel St.Moritz è il punto di partenza ideale. E, dopo lo sport, al rientro, gli ospiti possono gustare un tè del pomeriggio nelle sale luminose del Bel Etage o sulla terrazza panoramica. Di proprietà del Tschuggen Hotel Group, il Carlton Hotel è membro di Leading Hotels of the World e Swiss Deluxe Hotels

Kulm Hotel, Saint Moritz

Questo gioiello montano si trova nel punto più alto della cittadina, con vista sul lago di St Moritz, a breve distanza dagli impianti del Corviglia. Vera e propria icona dell'ospitalità, che ha dato vita al turismo invernale nella destinazione, il Kulm Hotel vanta una serie di primati nella sua lunga storia, iniziata nel 1855. Ad esempio, all'interno del suo parco, nacquero sport ora molto conosciuti come lo skibobbing e il bob a skeleton. E nella sala del Grand Restaurant, fu accesa la prima lampadina elettrica di tutta la Svizzera nel 1879.

Kulm Hotel

Eletto Hotel of the Year nel 2018 da Gault Millau. Famoso per la sua insuperabile proposta culinaria che durante la stagione invernale vede la sua massima espressione con il ristorante the K, supervisionato dal 3 stelle Michelin Mauro Colagreco e la proposta di alta cucina peruviana di Claudia Canessa al ristorante Sunny Bar. Novità assoluta svelata a dicembre 2022 è la Corvatsch Suite, ex Suite Presidenziale, completamente rinnovata da Pierre-Yves Rochon. Non può mancare una sosta allo storico Kulm Country Club, ripensato da Lord Norman Foster, dove gustare piatti di autentica cucina alpina tra memorabilia e modernariato. Infine, imperdibile, dopo una giornata di montagna, la Kulm Spa, oasi di ben duemila metri quadrati di assoluto relax, in cui lasciare andare ogni tensione, con i trattamenti ispirati alla natura dei luoghi, con il lussuoso brand svizzero Valmont.

Aida Hotel

Aïda Hôtel & Spa Crans-Montana

Atmosfera alpine chic al Relais & Châteaux Aïda Hotel & Spa, boutique hotel per soli adulti. Completamente ristrutturato e riportato al suo splendore originale, con interni ridisegnati, che combinano opere in legno risalenti a più di 300 anni fa con mobili contemporanei. 18 tra camere e suite che ricordano, ognuna, l’autenticità e l’intimità di uno chalet di montagna. Dotate di ampie vetrate che si aprono su una grande terrazza, per godere appieno delle viste spettacolari sulla valle e sulle Alpi svizzere. Nella spa, di 300 metri quadrati, luogo di benessere unico, ci si rilassa dopo una giornata di sci o di escursionismo. All’interno ci sono una piscina riscaldata, una sauna, una jacuzzi e un hammam. Nel ristorante dell’Aïda Hotel & Spa “Le Partage”, lo chef Franck Reynaud sublima i sapori del terroir locale.

Cresta Palace

Cresta Palace Hotel, Celerina

Storico indirizzo di charme, in stile Liberty, che incanta gli ospiti dal 1906, con un’allure impeccabile e un’eleganza senza tempo. La sua affascinante storia s’intreccia con quella della località in cui è stato costruito. Ha aperto i battenti nel 1904, dopo solo 14 mesi dall’inizio dei lavori. L’offerta includeva il golf, il tennis e la possibilità di praticare tanti altri sport. Nel 1912 fu necessario costruire un nuovo edificio per ospitare altre 100 persone e dopo la Prima guerra mondiale, nel 1925, 8 camere vennero fornite di acqua corrente. Nel 1966 fu inaugurata una nuova sala con piscina, negli anni ’90 venne implementata la cucina e inaugurata una terrazza-giardino d’inverno, inondata di luce. Nel 1998 la Sala Liberty venne ristrutturata e la zona benessere ampliata a 1.200 mq. Oggi il Cresta Palace Hotel dispone di 40 nuove camere e suite con un design moderno e dettagli di stile, alcuni storici. La Vita Pura Spa offre un percorso olistico con i prodotti naturali di Team Dr Joseph. Curata e varia l'offerta culinaria, con proposte italiane, asiatiche e locali.

Tschuggen

Tschuggen Grand Hotel Arosa

Inconfondibili le nove vele di zinco titanio e vetro, progettate dall’architetto Mario Botta, costruite sul tetto di questo hotel e nella montagna, che inondano di luce i quattro piani della Tschuggen Berg Oase. 5mila mq di spazio benessere, uno dei più vasti d’Europa che comprendono: piscina relax interna ed esterna, piscine interne, percorso Kneipp, grotta rupestre di Arosa, 4 terrazze solarium, 2 spa suite private, area sauna, lounge con caminetto, area relax, sauna di montagna con terrazza sulla neve, biosauna, bagno turco, 12 sale trattamenti personalizzate per massaggi, bagni e trattamenti di bellezza, centro fitness, sala yoga e meditazione. Il Tschuggen è l’unico hotel svizzero ad avere un impianto , il “Tschuggen Express”, che porta in vetta in meno di quattro minuti, al comprensorio di sport invernali Arosa Lenzerheide. Le 128 camere e suite sono state create dall’ interior designer Carlo Rampazzi. La struttura ospita 4 ristoranti, tra cui La Brezza dello Chef Marco Campanella, due Stelle Michelin. Affiliato a The Leading Hotels of the World.

Verbier Retreat

W Verbier Retreat Verbier

Questo hotel affaccia su Place Blanche, il centro creativo di Verbier, a 1531 metri, con accesso diretto a oltre 400 km di piste sciistiche. Progettato dal rinomato studio di design Concrete Architectural Associates, W Verbier presenta spazi eleganti, che si sviluppano all'interno di quattro tipici chalet contigui, tutti collegati da un elegante atrio in vetro. Gli interni all'avanguardia coniugano lo stile urbano newyorchese dei W Hotels di Marriott Bonvoy con il design e gli straordinari panorami elvetici. 123 le camere, inclusa una Extreme Wow Suite, oltre a 15 incredibili residenze W, per i personaggi del jet set alla ricerca di esperienze di viaggio indimenticabili. Tutte le stanze e le suite sono dotate di un camino e un balcone con vista spettacolare sulle Alpi, mentre gli interni rustici in legno, in puro stile chalet, creano un caldo contrasto con gli arredi essenziali. 3 ristoranti: lo svizzero Bô!, l'esclusivo spagnolo Eat-Hola Tapas Bar, dove assaporare le creazioni d'autore dello chef stellato Sergi Arola e l’U-Yama Sushi Bar, per un'immersione nella terra del Sol Levante. Al W Living Room bar si gustano i migliori cocktail artigianali sulla splendida terrazza, con vista panoramica e musica di DJ set. Nell'unica AWAY® Spa in Svizzera ci sono 9 sale per trattamenti, hammam, jacuzzi e bagni turchi, due piscine, di cui una riscaldata interna/esterna.

The Cedi Andermatt

The Chedi Andermatt Andermatt

Questo hotel si trova ad Andermatt, nella valle di Orsera, nel cuore delle Alpi svizzere, tra i tre passi alpini dell’Oberalp, del San Gottardo e del Furka e la gola di Schöllenen. Un cinque stelle deluxe, l’unico del Canton Uri, inaugurato a dicembre 2013 su progetto di Jean Michel Gathy, dello studio Denniston International Ltd di Kuala Lumpur. La sua architettura, che si rifà alla tradizione costruttiva alpina, rispettata nelle forme e nei materiali, “dialoga” con elementi tipicamente asiatici, da pavimenti di legno scuro, divani e poltrone in pelle, camini accesi negli spazi pubblici e nelle camere. Un luogo raffinato, inserito armonicamente nel contesto. Già l’ingresso lascia a bocca aperta, con una hall contemporanea, davvero maestosa.

Un po' di numeri: 56mila mq di superficie, 195 camini interni e 7500 le etichette di vino. 123 tra camere e suite, 5 ristoranti e bar e una spa di 2400 metri quadrati. Decisamente particolare la Cheese Room, un'originale “vetrina” per i formaggi alta ben 5 metri e da segnalare anche l'après-ski bar, il più raffinato del villaggio. L'area spa comprende una piscina esterna riscaldata e una piscina coperta di 35 m con meravigliosa vista sulle montagne. 10 suite deluxe per trattamenti, riti termali esclusivi, rituali orientali rilassanti, massaggi terapeutici. Corsi di yoga, personal trainer e palestra completano l'offerta.