Alpina Dolomites Lodge, 5 stelle tra design e sostenibilità

Vacanze al top, in ogni senso. Salire all’Alpe di Siusi, altopiano dolcemente adagiato in un incomparabile scenario dolomitico caratterizzato dall’inconfondibile skyline del Sassolungo e del massiccio dello Sciliar, vuol dire elevarsi in una dimensione del tutto particolare, dove lasciarsi prendere per mano dall’armonia della natura. Qui, ai 1860 metri della località Compatsch (Bz), sorge l’Alpina Dolomites Health Lodge & Spa, hotel a 5 stelle della catena Leading Hotels of the World la cui struttura, costituita da tre unità collegate fra loro e da un edificio circolare a sé stante, è stata edificata secondo criteri ecologici finalizzati a ottenere il minimo impatto ambientale e un basso consumo energetico, secondo un innovativo concept architettonico che ha fatto suoi i suggerimenti della natura circostante: edifici in legno, pietra e vetro, inseriti perfettamente nell'ambiente coniugano design accattivante e vocazione eco, all’insegna di una sostenibilità a 360°.

L'edificio circolare dell'Alpina Dolomites Health Lodge & Spa



Hotel ecologico in armonia della natura

Una filosofia responsabile che si fonda su un forte senso di appartenenza dell’uomo alla natura, sull'attenzione e sul rispetto per l'ambiente che ci nutre e sul doveroso apprezzamento della bellezza di tutto ciò che ci circonda. La concezione ecologica dell’Alpina Dolomites rispecchia a fondo questo obiettivo: fare in modo che gli ospiti vivano qui esperienze uniche in armonia con la natura - una natura vissuta, amata, rispettata, che regala agli occhi e al cuore armonia interiore e gioia di vivere.



Eleganza alpine chic

Anche le 60 camere e suite si presentano come ambienti accoglienti e spaziosi (dai 50 m² delle camere Superior ai 150 m² della Suite Alpina Deluxe), con ampie vetrate sulla spettacolare corona delle vette dolomitiche e caratterizzati da arredamenti che interpretano in chiave moderna gli interni tipici dell’Alto Adige, con un personale tocco alpine chic.

Un insieme armonico, che si integra perfettamente nell’ambiente idilliaco trasfigurato dalle splendide cime alpine. Gli effetti rigeneranti e rilassanti del paesaggio, uniti all’aria pura dell’alta quota (l’altopiano è totalmente car free), si avvertono sin dal primo momento in cui si arriva qui. La filosofia alla base di Alpina Dolomites è, del resto, proprio quella di un equilibrio sinergico con la natura, offrendo ai propri ospiti la possibilità di un soggiorno che possa far ritrovare armonia interiore ed energie vitali, delle quali avvertire i benefici a lungo, anche una volta tornati a casa.



Spa dall’approccio olistico

Un approccio olistico che è il concept intorno al quale ruota l’ampia gamma di proposte dell’Alpina Spa, fiore all’occhiello dell’hotel, premiata nell’ambito degli Spa Traveller Awards come Best Spa Hotel-Resort e per il miglior Programma Detox. I molteplici programmi personalizzati e i piacevoli trattamenti beauty sono, infatti, mirati al recupero delle energie vitali, attraverso l’eliminazione delle tossine accumulate in città col conseguente rafforzamento delle difese immunitarie.

L’area wellness comprende inoltre piscine panoramiche (interna ed esterna) che si affacciano su un panorama meraviglioso, immerse nel silenzio della natura e lontano dai rumori e dallo stress della città, ambienti sauna (sauna classica finlandese, biosauna alle erbe aromatiche, bagno di vapore salino o aromatico per una pulizia profonda), una beauty farm, irradiata dal sole delle grandi vetrate, con trattamenti estetici di alto livello a base di prodotti naturali del territorio. E ancora, un’attrezzata e modernissima zona fitness, dove riacquistare una perfetta forma fisica con l’aiuto di istruttori qualificati.

Alta cucina in… alta quota

Non solo benessere. L’Alpina è anche una tappa di gusto grazie ai due ristoranti: Mountain restaurant & Stuben e Alpina Chalet Restaurant. In linea con la filosofia della struttura di responsabilità nei confronti della natura, il Mountain restaurant & Stuben predilige prodotti locali e regionali, che oltre a essere più ecologici, sono anche più freschi e quindi più salutari. Lo chef dell’Alpina Dolomites e la sua brigata utilizzano i migliori ingredienti per le loro creazioni di ispirazione mediterranea, regionale e internazionale. Un'alimentazione sana mantiene in buona salute più a lungo. E con la salute aumenta anche la gioia di vivere. L’Alpina si fa carico di questa responsabilità al 100%, facendo vivere un’esperienza autentica e a contatto con la natura in ogni sua forma. L'ampia scelta di vini e il servizio attento e competente completano alla perfezione l'offerta eno-gastronomica di eccellente qualità. Il Mountain restaurant & Stuben è il ristorante riservato esclusivamente agli ospiti dell’Alpina Dolomites dove è possibile scegliere la propria degustazione tra un menu fisso e uno giornaliero.

All’Alpina Dolomites, invece, aperto anche agli esterni si può assaggiare la montagna con un tocco gourmet. L’Alpina Chalet Restaurant offre, infatti, un menu variegato, che spazia dalla pizza gourmet fino ad arrivare a una tipica grigliata rivisitata elegantemente. E dopo una cena gustosa, l’Alpina Dolomites offre ai suoi ospiti un ambiente accogliente dall’atmosfera piacevole, dove è facile fare amicizie e intraprendere piacevoli conversazioni nella Mountain Lounge.

Per allentare la tensione il Mountain Bar è lo spazio perfetto. Un ambiente accogliente e raffinato per un aperitivo prima di cena o per concludere piacevolmente la serata. Oltre al Mountain Bar, l’Alpina Dolomites vanta, nello spazio Cigar Lounge, dei migliori sigari arrotolati a mano “hecho totalmente a mano”, un piacere da assaporare senza fretta. Per accompagnare e completare alla perfezione il piacere di un buon sigaro pregiati cognac e distillati da gustare in compagnia di altri intenditori.

Sciare sull'Alpe di Siusi

Che cosa si può desiderare di più da una vacanza sciistica? L’Alpe di Siusi, nel comprensorio Dolomiti Superski, offre innumerevoli possibilità per praticare lo sci, lo snowboard e il fondo. Davanti all’Alpina Dolomites si trovano piste da sci e impianti di risalita, uno snowpark che non ha pari in Alto Adige, nonché splendide e chilometriche piste da fondo.

Il carosello sciistico Dolomiti Superski, con i suoi 460 impianti di risalita e 1220 chilometri di piste, dà accesso a tutta la regione dolomitica. Il solo comprensorio Alpe di Siusi-Val Gardena dispone di 84 impianti di risalita e 175 km di piste ottimamente preparate e sempre innevate, adatte a sciatori di ogni livello, dai campi scuola per principianti fino alle discese di Coppa del Mondo.

Il comprensorio dell'Alpe di Siusi, con i suoi 60 km di piste soleggiate e ottimamente preparate e i modernissimi impianti di risalita, garantisce il massimo del divertimento sulla neve sullo sfondo di panorami incantevoli. Un'esperienza affascinante è il celebre circuito Sellaronda, che permette di fare il giro dell'imponente gruppo del Sella con gli sci; altrettanto interessante è il Gherdëina Skiring e il piacevolissimo giro dell'Alpe di Siusi.



Alpina Dolomites

Località Compatsch (Bz) - 39040 Alpe di Siusi

Tel 0471 796004