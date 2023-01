Bad Moos, un angolo di paradiso in Val Fiscalina

Sci, benessere e gusto. Sono questi i tre ingredienti che rendono il Bad Moos di Sesto (Bz) uno dei punti di riferimento per chi vuole passare una vacanza in alta quota tra le Dolomiti. Lo Spa Resort, nato nel 1971, si trova nella incontaminata Val Fiscalina, un angolo di paradiso in Alta Pusteria, e può contare su una posizione invidiabile. Chi ama la natura trova qui il punto di partenza ideale per passeggiate ed escursioni a piedi, in bicicletta e addirittura a cavallo nella bella stagione. In inverno il paesaggio si ricopre di neve e gli sportivi trovano il luogo perfetto per praticare sci e fondo, alpinismo e ciaspole. E gli impianti di risalita sono proprio lì accanto...

Bad Moos, direttamente sulle piste

Bad Moos, dalla stanza agli impianti in pochi passi

Pochi passi dall’hotel e ci si ritrova in quota! Il Bad Moos sorge infatti accanto agli impianti di risalita della Croda Rossa che in pochi minuti permettono di raggiungere le piste del comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti. 115 km preparati alla perfezione con il giusto mix di blu, rosse e nere, 5 montagne collegate tra loro e la possibilità di raggiungere in 30 minuti le piste di Plan De Corones grazie al comodo Ski Pustertal Express. Un paradiso per gli sciatori.

La Spa Termesana, un tuffo nel benessere

Oltre all’attività fisica, quando si sceglie la propria vacanza, è importante capire anche come ricaricare le batterie. Al Bad Moos la risposta arriva dalla Spa Termesana, dove gli ospiti della struttura possono trovare trattamenti - tradizionali oppure innovativi - che permettono di disintossicare l’organismo, sciogliere le tensioni, migliorare il tono della pelle. Un tesoro naturale da impiegare in bagni, inalazioni e trattamenti benessere che da soli valgono il viaggio.

Al Bad Moss tutto questo è reso possibile dalle forze rigeneratrici della sorgente solfata dei Bagni di Moso. La sorgente sgorga ai piedi della Croda Rossa a 1.370 metri slm e da qui scorre fino alla Spa Termesana dove diventa il cuore di trattamenti esclusivi, vera e propria fonte di benessere naturale. La sua acqua, classificata come altamente mineralizzata, è ricca di zolfo, fluoro, magnesio, calcio ed altri rari sali minerali.

La Spa Termesana mette a disposizione molti trattamenti da vivere individualmente o in coppia. Si può scegliere ad esempio un Massaggio rilassante all’olio aromatico, rilassante e rigenerante, ideale per sciogliere le tensioni muscolari e dare sollievo agli arti. Oppure un Bagno latte e miele nella tinozza con acqua solfata e oli essenziali. O ancora una coccola per il viso con il trattamento Bad Moos nutre, un massaggio stimolante seguito da una soffice maschera che lascia la pelle più elastica, morbida e luminosa. Dopo la Spa o semplicemente dopo lo sci, niente di meglio di un idromassaggio nella piscina esterna, immersi nell’acqua calda, avvolti dalle bolle e dal vapore, con la vista delle montagne che riempie il cuore.

La piscina esterna del Bad Moos 1/2 La sauna del Bad Moos 2/2 Previous Next

La proposta culinaria di Giovanni Togni

La stagione invernale si è aperta con un nuovo arrivo nelle cucine del Bad Moos. Giovanni Togni, 58 anni, originario di Sondrio, è stato scelto come nuovo chef. Ogni sera a cena il menu mette a disposizione 4-5 portate a scelta e una vasta selezione di vini locali e internazionali. Davvero insuperabili sono i buffet, da quelli di verdure e antipasti, a quelli di formaggi e dolci, per una scelta che accontenta tutti i gusti.

L’aspetto veramente importante, che fa la differenza, è la qualità delle materie prime, sia degli ingredienti locali per una cucina tradizionale sia dei prodotti di eccellenza utilizzati per piatti internazionali. Il suo piatto preferito? Il filetto di vitello in crosta, mentre la ricetta più apprezzata è l’agnello.

Giovanni Togni

Tutte le foto sono di Hannes Niederkofler

Bad Moos

Via Val Fiscalina 27 - 39030 Moso, Sesto BZ

Tel 0474713100