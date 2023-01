Sport e relax: è l'inverno del Romantik Hotel Santer

Una vacanza di puro relax, sport e wellness sulle Dolomiti, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, con viste tanto spettacolari che da sole varrebbero il viaggio, e duemila km di piste a portata di mano: è la promessa di un soggiorno al Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (BZ), che offre questo, ma riesce ad andare oltre.

Il Romantik Hotel Sante di Vipiteno in inverno

Sport e relax al Romantik Hotel Santer di Dobbiaco

A partire dal centro wellness di tremila metri quadrati, tempio dello star bene in Alta Val Pusteria: qui, tra rituali che profumano di montagna, bagni di fieno e arnica, essenze di ginepro e cirmolo, massaggi e trattamenti pluripremiati, saune, Kneipp, bagni aromatici nella vasca in larice, si recuperano energie andate perdute per concedersi un indimenticabile momento di benessere. Novità mozzafiato: la sauna panoramica in cui accomodarsi su sedute ergonomiche (o addirittura su un trono reale), per godere dell’impareggiabile vista sulla Valle di Landro, che unisce Dobbiaco a Cortina.

Le proposte culinarie del Romantik Hotel Santer di Dobbiaco

Per stare bene, si passa anche dalla tavola: la mezza pensione del Santer offre la scelta tra tre diverse tipologie di menu: Tirolese, Romantico e Vegano/Vegetariano. La cucina è nota per le rivisitazioni di piatti contadini, la selvaggina, le specialità a km zero dai masi vicini, le ricette orgogliosamente tirolesi, che si combinano con la fresca cucina mediterranea, creando così il luogo giusto per entrare nell’intrigante e antica cultura culinaria di quest’angolo di Dolomiti, patrimonio dell’Umanità Unesco. Da mezzogiorno fino alle 17, si può sedere al Bistro Lounge Bar, che prepara piccole pietanze calde, sempre con la cura che i Santer riservano ai propri ospiti.

Per le coppie, le spaziose camere e suites, calde e accoglienti, sono un indimenticabile rifugio ad alta quota. Pavimenti in legno, arredi di design o tipici, ampie vetrate per catturare i panorami alpini più spettacolari del mondo, trattamenti dedicati nella Spa: un luogo perfetto per una fuga a due.

Per chi ama lo sci e gli sport invernali, la posizione parla da sé: Dobbiaco è soprattutto la regina del fondo, con 200 km di piste e circuiti adatti a tutti i livelli, che fanno di quest’area un must per gli amanti della disciplina o per chi voglia lasciarsi appassionare. Lo stadio di fondo Nordic Arena è proprio di fronte al Santer, che rilascia i ticket per le piste alla reception, ma si aggiunga che le sorelle Santer, per anni atlete della Nazionale Italiana, sono tra le massime esperte in materia e offrono volentieri consigli d’itinerari nuovi, personalizzati, da insider a chiunque li richieda.

A 5 minuti dall’hotel, il treno porta direttamente ai piedi della funivia verso i 110 km di piste per sci alpino delle Tre Cime o i 119 km di Plan de Corones. E Cortina, che nel 2026 sarà sede dei Giochi Olimpici invernali, è raggiungibile con i mezzi pubblici. Perché per sciare senza doversi preoccupare d’altro se non indossare l’attrezzatura, il Romantik Hotel Santer rilascia anche lo skipass per lo sci alpino alla reception, e, al momento del check-in, l’Holidaypass, che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. In più, per gli ospiti è gratuito anche il noleggio di racchette per le ciaspolate ed escursioni gratuite guidate.

In programma offerte invernali esclusive

Le offerte invernali sono quindi l’occasione giusta per staccare un biglietto verso la meraviglia a un piccolo prezzo.

Per un soggiorno sfruttando le lezioni esclusive delle Santer Sisters, l’offerta Explore Cross Country (valida fino al 30 gennaio e dal 26 febbraio al 19 marzo 2023), chi rimane 7 notti ha inclusa la tessera settimanale Dolomiti Nordic Ski, 1 ora di lezione di sci di fondo con una delle tre sorelle Santer, ricco buffet prima colazione sino alle 11, cena gourmet a 5 portate, accesso alla Spa, Holidaypass, escursioni e ciaspolate (prezzo da 915 euro a persona).

Romantik Hotels & Restaurants

Esperienze autentiche, calda ospitalità e storie vere caratterizzano i quasi 200 Romantik Hotels & Restaurants in sette paesi europei - dalle locande di campagna di alta qualità alle case benessere uniche e agli hotel di lusso di "Pearls by Romantik". Il marchio è completato da chalet selezionati, B&B esclusivi e townhouse in vivaci metropoli. Gli host Romantik accolgono i viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Slovenia. Attraverso le partnership con Les Collectionneurs in Francia, Secret Retreats in Asia, Gondwana Collection in Namibia e Heritage Hotels in Portogallo, Romantik offre ai viaggiatori una rete premium che include un totale di 500 indirizzi speciali. La potente cooperazione di vendita e marketing ha presentato la varietà dell'ospitalità individuale. L'eccellente arte culinaria e la tipicità locale uniscono le strutture gestite personalmente in una collezione esclusiva per le massime esigenze sotto l'ombrello del forte marchio Romantik.

Romantik Hotel Santer

Via Alemagna 4 39034 – Dobbiaco (BZ)

Tel. 0474972142