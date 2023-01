Villa Gelsomino, natura e romanticismo nel golfo del Tigullio

La Passeggiata dei Baci, che unisce Santa Margherita Ligure al celebre borgo di Portofino, offre scorci di rara bellezza in ogni stagione dell’anno. Con un soggiorno a Villa Gelsomino a Santa Margherita Ligure, l’effetto poetico è assicurato.

La balconata di Villa Gelsomino

Villa Gelsomino, oasi di relax a Santa Margherita Ligure

Soggiornando a Villa Gelsomino e semplicemente affacciandosi ai balconi delle suite o del salone, o gustando una deliziosa prima colazione nel patio, si può abbracciare con lo sguardo l’intero, magnifico, golfo del Tigullio. Ci troviamo in una delle località più incantevoli della Riviera di Levante, adorata anche da star internazionali per la bellezza raffinata, il lusso palpabile ma sussurrato, un’eleganza discreta che non si fa mai ostentazione. Il posto ideale per trascorrere un soggiorno all’insegna della vera serenità, lasciandosi conquistare dall’atmosfera di romanticismo d’altri tempi, che permea Villa Gelsomino e si respira nel paesaggio circostante. Per gli innamorati, assolutamente da non perdere è la Passeggiata dei Baci, un facile percorso che unisce la caletta di Paraggi al celebre borgo marinaro di Portofino, un piccolo gioiello noto in tutto il mondo e sinonimo di glamour. Partendo da Villa Gelsomino si scende verso la costa e si percorre il lungomare, dapprima nel contesto cittadino di Santa Margherita con eleganti case colorate e poi, dopo la darsena, su una comoda pista pedonale e ciclabile che accompagna la costa frastagliata, tra gli scogli e il piacevole eco delle onde che vi si infrangono. Ad ogni passo la prospettiva cambia, tra rientranze e calette, mentre la meta del monte di Portofino si avvicina: cellulare o macchina fotografica alla mano, ogni scorcio offre un’inquadratura da immortalare! Dopo Paraggi, minuscola baia con ristoranti, negozi e hotel di lusso, si sale attraverso una porta colorata sul sentiero, che si trova sul lato a monte e qui inizia la vera Passeggiata dei Baci. Si sale dolcemente camminando nel bosco, profumato e dove regna un silenzio ovattato, per giungere – dopo circa un paio di chilometri – in pieno centro a Portofino. Eleganti ville e veri e propri castelli si affacciano lungo il percorso, che regala un assaggio di natura che già incantò poeti e scrittori.

Villa Gelsomino Exclusive House

Originariamente adibita a residenza cittadina di una famiglia di nobili notai, Villa Gelsomino ha mantenuto immutato nel tempo il fascino liberty di fine XVIII secolo, offrendo oggi ai propri clienti un soggiorno immerso nella tranquillità delle colline di Santa Margherita e il lusso della modernità. Le 5 suite vista mare, caratterizzate da affreschi originali e pavimenti in graniglia genovese, rappresentano un omaggio alle più affascinanti località della riviera ligure: San Fruttuoso, Camogli, Portofino, Cinque Terre e Portovenere.

Da sempre attenta alla cura per i dettagli e alle esigenze dei clienti, fin dalla sua nascita Villa Gelsomino, dimora adults only, ha scelto di agire concretamente per la tutela dell’ambiente e di proporre uno stile di vita ecosostenibile. Per questo motivo, Villa Gelsomino utilizza energia green al 100% ed è plastic free.

Villa Gelsomino

Via Privata Assunta Costa 31 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE)

Tel 348 6117923