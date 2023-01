Arabba, sciare tra le Dolomiti senza stress

Arabba, gioiello delle Dolomiti incastonata tra il Passo Pordoi e il Passo Campolongo, d’inverno regala grande gioia a tutti gli amanti dello sci grazie alla sua posizione strategica che consente, con l’utilizzo di pochi impianti di risalita, di arrivare alla regina delle Dolomiti, la Marmolada, raggiungendo anche i 3.265 metri di Punta Rocca, il punto d'osservazione più alto delle Dolomiti.

Uno degli Ski-tour più interessanti e amati è quello della Sellaronda, il primo grande appuntamento della stagione invernale, che quest’anno ha aperto il 3 dicembre. Adatto agli sciatori di livello medio, il percorso copre una distanza di oltre 40 chilometri ed è l’ideale per riconnettersi con la natura godendo di paesaggi mozzafiato che riempiranno gli occhi.

Alloggiare ad Arabba consente di essere i primi all’apertura degli impianti a percorrere il famoso tour della Sellaronda, e tutto questo avviene in modalità “stress free”, perché è possibile partire direttamente dall’hotel con gli sci ai piedi, dimenticando la macchina fino alla fine della permanenza nella località: un bel valore aggiunto per chi cerca di promuovere la sostenibilità anche in vacanza.

Ecco allora tre indirizzi per una vacanza ad Arabba con gli sci ai piedi.

Piste ad Arabba

Hotel Mesdì: in centro, ma sulle piste

Posizionato nel centro di Arabba, l’Hotel Mesdì dà accesso diretto alla Seggiovia Arabba-Monte Burz sulla Sellaronda che permette di inserirsi nel meraviglioso carosello del Dolomiti SuperSki ed effettuare il Giro dei 4 Passi. Al termine della giornata sulla neve ci si può rilassare nel centro benessere dell’hotel che comprende sauna, bio sauna, bagno turco, idromassaggio e angoli relax dotati di lettini ad acqua dove abbandonarsi a una pausa rigenerante.

L'Hotel Mesdì di Arabba

Hotel Mesdì | Via Mesdi Arabba 75 - 32020 Arabba BL | Tel 043679119

Hotel Boè al Passo Campolongo

Situato al Passo Campolongo, a 1875 metri di altitudine, l’Hotel Boè permette a tutti gli sciatori di accedere alla Sellaronda, lo ski tour attorno al Massiccio del Sella di 40 chilometri, imperdibile per godere appieno dei magnifici paesaggi dolomitici. A completare le caratteristiche dell’hotel anche una sala fitness attrezzata, una piscina coperta panoramica e una sauna finlandese che permette di ammirare il panorama circostante.

L'Hotel Boè

Hotel Boè | Passo Campolongo 19 - 32020 Livinallongo del Col di Lana BL | Tel 043679144

Albergo Lezuo, direttamente sulla Sellaronda

L’Albergo Lezuo si trova a un’altitudine di 2139 metri, al Passo Pordoi, direttamente sulle piste da sci della Sellaronda, per dare ai propri ospiti la possibilità di essere i primi a percorrere uno degli ski tour più affascinanti delle Dolomiti, uscendo dall’albergo direttamente con gli sci ai piedi. Cosa chiedere di più?

L'Albergo Lezuo

Albergo Lezuo | Passo Pordoi Località La Pala 1 - 32020 Arabba BL | Tel 043679131