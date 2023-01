Cavallino Bianco, a Ortisei il paradiso per le famiglie di sciatori

Il paradiso per le famiglie che amano lo sci ha un nome: è il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei (Bz). La struttura, quattro stelle superior, è stata più volte premiata tra i migliori family hotel del mondo e ha, tra i punti di forza, una posizione invidiabile di fronte alle piste.

Il Cavallino Bianco di Ortisei

Piccoli sciatori crescono al Cavallino Bianco

Al Cavallino Bianco di Ortisei gli impianti sono proprio sulla porta di casa. I piccolissimi possono, addirittura, provare le emozioni delle prime discese con gli sci ai piedi sulla mini-pista privata di fronte l'hotel, i più grandi invece, grazie alla scuola interna, partono direttamente dalla struttura guidati dai maestri di sci e snowboard. Una scuola di sci certificata con 5 cristalli, che attesta la specializzazione nell’insegnamento ai bambini. Per chi è al primissimo debutto l’inizio è dolce e soft con una prima parte indoor su tappetini morbidi con gli sci ai piedi. I più esperti, invece, cominciano ad esplorare le piste del grande comprensorio che offre discese per tutte le abilità.

Cavallino Bianco, paradiso dello sci per i più piccoli

Dalla stanza alle piste del Dolomiti Superski

Sciare senza stress è un'opportunità per tutta la famiglia. Al Cavallino Bianco funziona così: sci ai piedi e via sulle piste senza noiose code aspettando il transfer o il pulmino, liberi di tornare in qualunque momento direttamente in hotel senza controllare gli orari dell’ultimo autobus. Piccoli dettagli che fanno di una vacanza sugli sci una vacanza tutta da godere. Ma non solo. Ognuno qui trova la sua neve, fra i 500 chilometri di piste per lo sci alpino, che si agganciano al paradiso di possibilità del comprensorio del Dolomiti Superski. Un circo bianco perfetto per le prime discese ma anche per divertirsi su piste più impegnative. Per una giornata da godere in totale tranquillità anche da soli, mentre i bambini e i ragazzi si divertono al Mini club. Per chi desidera sciare con chi è esperto dei luoghi, l’hotel mette a disposizione delle guide per sciare su due livelli differenti (medio e avanzato) e per chi vuole migliorare il proprio stile c’è il corso di gruppo per gli adulti.

Sport all'aria aperta tra neve e paesaggi da sogno

Al Cavallino Bianco, grazie alla sua posizione privilegiata, in inverno niente è impossibile. E chi ha voglia di godere della magia dei paesaggi imbiancati può esplorare le diverse possibilità offerte dagli sport sulla neve, in declinazioni che contemplano anche passeggiate su sentieri battuti, ciaspolate, nordic walking, lunghe scivolate in slittino fra i boschi, come la bellissima pista che scende dall’alpe Resciesa. E ancora: incantevoli giornate lungo i 115 chilometri dedicati allo sci nordico.

Aqva-Sana, il benessere dopo lo sci

Dopo una giornata tra giochi, esplorazioni, passeggiate e nuove esperienze sulla neve è bello ritrovarsi con tutta la famiglia nell’abbraccio dell’hotel rilassandosi nell’area benessere Aqva-Sana che si distribuisce su 3000 mq tra le diverse piscine, da quella coperta alla vasca esterna con acqua riscaldata e vista sulle Dolomiti, e poi ancora la laguna per famiglie, la vasca per bebè, il mega scivolo e tanti idromassaggi. O regalarsi qualche trattamento nella SPA che offre un menu ampio di proposte tra rituali per la coppia, massaggi per le neo-mamme e coccole speciali anche per i bebè e i teen.

Benessere al Cavallino Bianco

Lino Land, il paradiso dei bambini

Le energie dei bambini si sa, sono infinite. E dopo una giornata sulla neve possono continuare a giocare nel Lino Land: un intero piano dedicato ai giovani ospiti, aperto tutto il giorno con un ristorante riservato e menu studiati ad hoc dallo chef dove vivere mille avventure tra l’isola dei pirati, la mini-arena sportiva, la casa delle bambole e le tantissime proposte di attività e laboratori guidati da educatori professionisti.

Per i piccolissimi c’è la coloratissima Nursery con educatrici qualificate che accolgono i bebè da 1 mese di età con giochi, passeggiate e laboratori pensati ad hoc per i più piccoli.

Lino Land

Cavallino Bianco Spa Grand Hotel

Strada Rezia 22 - 39046 Ortisei BZ

Tel 0471783333