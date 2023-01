Nuovo benessere nella forest spa dello Schweizerhof Flims, Romantik Hotel

Lo Schweizerhof Flims, Romantik Hotel sorge a Flims Waldhaus, nei Grigioni in Svizzera, su una piccola collina che gode di una vista meravigliosa. A pochi passi dalle funivie dell'area sciistica ed escursionistica Flims LAAX Falera e vicino al turchese Lago Cauma, luogo incantevole di cui il filosofo Friedrich Nietzsche scriveva nelle sue lettere, entusiasta dei bagni rilassanti nel lago in cui ti tuffava da una piccola cabina balneare, prima che diventasse uno dei primi stabilimenti balneari svizzeri nel 1880. L’hotel 4 stelle - che fa parte della Cooperazione Romantik Hotels & Restaurants - ha appena inaugurato la sua nuova spa, che sembra non avere soluzione di continuità con il panorama mozzafiato della foresta che lo abbraccia.

L'esterno del Schweizerhof Flims, Romantik Hotel in Svizzera

La forest spa dello Schweizerhof Flims, una scelta sostenibile

Una scelta sostenibile, dedicata al bosco e alla montagna, dove tutto è stato realizzato in legno di abete rosso non trattato, pietra e resine naturali, che fonde design e rituali tradizionali. Sviluppata su 3 piani e 750 metri quadrati è dotata di una piscina indoor in pietra naturale, sauna finlandese con vista sulle spettacolari pareti di roccia del Flimserstein, biosauna al pino cembro, sauna a infrarossi, bagno turco, peeling al sale e aree lounge per il relax. La splendida forest room è stata ideata per lezioni di yoga, meditazione e pilates, ma anche per convegni e workshop. Qui il benessere è vissuto in tutte le sue sfaccettature: oltre ai massaggi tradizionali, con timbri alle erbe o pietre di Flims riscaldate, ci sono trattamenti esotici come il Lomi Lomi hawaiano, l'Ayurveda o i massaggi tailandesi. Gli oli da massaggio sono tutti realizzati con oli biologici europei spremuti a freddo e le fragranze per i bagni sono state create appositamente da essenze aromatiche naturali e che provengono dalla regione.

Lo Schweizerhof Flims gestito dalla quarta generazione della famiglia Schmidt, è cresciuto insieme a Sandra Schmidt - lei stessa insegnante certificata di meditazione e mindfulness - che in inverno conduce i gli ospiti a vivere un esclusivo e rigenerante bagno nella foresta. Tanti i programmi settimanali dedicati al benessere fisico e mentale e alla consapevolezza di sé: come le lezioni di yoga, meditazione e Pilates.

La piscina interna dello Schweizerhof Flims, Romantik Hotel

L’ultracentenaria storia dello Schweizerhof Flims, Romantik Hotel

La storia dell'hotel risale al 1903. Da allora, il Romantik Hotel si è adattato ai tempi che cambiano senza dimenticare le sue origini della Belle Époque. Le mura storiche, gli interni classici ed eleganti, la vasta gamma di attività culturali e il calore dei padroni di casa, con il loro team, sono sempre stati conosciuti ben oltre i confini della regione. Solida base di ospitalità integrata da un'offerta benessere innovativa grazie alla nuova spa.

Da dicembre 2022, lo Schweizerhof è membro dell'innovativa offerta "Spa Around" di Flims Laax Falera, dove gli ospiti dell'hotel possono utilizzare le terme di nove hotel top della destinazione.

La sauna della forest spa dello Schweizerhof Flims, Romantik Hotel

L’offerta dello Schweierhof Flims, Romantik Hotel

Ci si può rilassare nelle eleganti 48 camere, perché sebbene si trovi nel centro di Flims Waldhaus, la casa è circondata dal parco dell'hotel e dal Flimser Grosswald ed è a breve distanza a piedi dal lago Cauma. Il classico è celebrato anche con il moderno quando si tratta di cucina: nell'elegante ristorante Belle Époque, lo chef Sören Pajewski propone una cucina leggera con materie prime dal mercato e con un accento francese. Chi preferisce una soluzione più riservata può prenotare la chambre d'hôte, la camera degli ospiti dove cenava la famiglia proprietaria dello Schweizerhof. Le miti giornate estive si godono al meglio sulla terrazza in stile Liberty con vista sulla campagna o sulla terrazza sul tetto, il bar e la hall invitano a godersi un drink in totale relax e nelle storiche sale di inizio ‘900, grazie alle più moderne tecnologie, è possibile organizzare meeting e romantici matrimoni.

Area lettini nella forest spa dello Schweizerhof Flims 1/2 L'area relax della forest spa dello Schweizerhof Flims Romantik Hotel 2/2 Previous Next

Schweizerhof Flims, Romantik Hotel

Rudi Dadens 1 - 7018 Flims Waldhaus, Svizzera

Tel 0041 81 928 10 10