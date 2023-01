Dalle stanze alla piste, in Lombardia si può: ecco 3 hotel per sciare senza stress

Per chi ama sciare in Lombardia, Bormio e Livigno sono due destinazioni di riferimento. La prima può contare su 14 impianti di risalita, 17 piste, 1 snowpark, 2 funslope e una pista di Coppa del Mondo, oltre a vantare il maggior dislivello sciabile d'Europa (1.800 metri). Livigno offre, invece, 115 chilometri di piste, con 12 piste nere, 37 rosse e 27 blu servite da impianti di risalita all'avanguardia (6 telecabine, 13 seggiovie e 11 skilift disposti su due versanti di montagna). Non solo. Anche due snow park: Mottolino Snowpark e l’insolito ed esotico The Beach - Snowpark Carosello 3000.

Insomma, due destinazioni perfette per una settimana bianca. E cosa c'è di meglio, per chi ama lo sci, di soggiornare in strutture che ti permettono di passare dalla stanza direttamente alla pista, senza nessuno stress? Ne abbiamo scelte tre. Scopriamole insieme...

Le piste con Bormio sullo sfondo

La Baita de Mario a Bormio: gusto e sci

A 5 chilometri dal centro storico di Bormio si trova la Baita de Mario. Si tratta di un albergo a 3 stelle, in stile tipicamente montano, gestito dalla stessa famiglia dal 1955. Il suo punto di forza è, senza dubbio, la posizione: l'hotel affaccia direttamente sulle piste da sci e, di conseguenza, in estate si trova immerso nel verde. Questo lo rende, in ogni stagione, un piccolo angolo di paradiso perfetto sia per le famiglie sia per una vacanza tra amici.

La Baita de Mario 1/2 Una camera de La Baita de Mario 2/2 Previous Next

Lo splendido e suggestivo panorama sull'ampia vallata di cui i nostri ospiti potranno godere dalla sala riservata a loro, arricchisce inoltre la deliziosa colazione a buffet e il pranzo o la cena con menu a la carta. La Baita de Mario non è, quindi, soltanto un hotel, ma anche un ristorante tradizionale valtellinese. Può contare su una sala ampia, arricchita da trofei di caccia e fotografie storiche, che contribuiscono a riscaldare l'ambiente. Il menu, dicevamo, è quello della tradizione: pizzoccheri, tagliolini ai funghi porcini, sciatt, polenta taragna, costolette di cervo al brandy con polenta. Il tutto degustando un buon vino della Valtellina. E per concludere il pranzo o la cena una fetta di torta alle noci o una coppa di gelato con panna e mirtilli non può mancare.

Per i più piccoli invece, oltre ad un menu dedicato a loro, il ristorante mette a disposizione seggiolini, bavaglini e un grande angolo giochi all'interno del quale i bambini possono divertirsi spensierati.

La Baita de Mario è anche un ristorante

Baita de Mario | Localita' Ciuk 8 - 23030 Valdisotto SO | Tel 0342901424

Lac Salin a Livigno: benessere famigliare

Il Lac Salin di Livigno deve il suo nome a un misterioso lago d’acqua salata a 3mila metri sul livello del mare, distante circa due ore di cammino. La struttura, un 4 stelle superior, è di proprietà della famiglia Giacomelli. Il papà Emilio lo acquistò nel 1997 e l'anima famigliare del luogo continua a vivere ancora oggi. Le Lac Salin offre, infatti, un'accoglienza calda e un ambiente raffinato, che invitano ad assaporare il clima alpino autentico.

Lac Salin a Livigno

Due i punti di forza dell'albergo. Da un lato la sua posizione, direttamente sulle piste del piccolo Tibet, e dall'altro un'interessante proposta benessere. I wellness addicted trovano nella Mandira SPA dell’hotel, un luogo di benessere elegante e innovativo, con i suoi 1.200 metri quadri distribuiti tra la nuova piscina panoramica con vista sulle vette di Livigno, l’Apotheke con le erbe alpine dove perdersi tra le benefiche essenze, l’idromassaggio salino situato in un’intima stanza con la luce ovattata, l’area saune e le sale relax dove socchiudere gli occhi e sognare incantevoli paesaggi alpini. Le erbe sono il leit motiv di questo spazio privilegiato, che profuma di montagna e di vette alpine, di pascoli e di bosco.

La spa del Lac Salin

Non si può trascurare, infine, la proposta enogastromica, che prende forma nel ristorante Stua de legn, caratterizzato da interni, manco a dirlo, in legno e da una grande stufa in maiolica. Alla base del menu, le eccellenze locali di Livigno e della Valtellina, accompagnati da vini pregiati dall'Italia e dal mondo. Il fiore all'occhiello è, però, la fonduta. Potrete scegliere tra la classica Fondue Bourguignonne o la versione più leggera, la Fondue Chinoise. La carne proviene dai contadini locali così come il formaggio Casera, l’ingrediente principale della delicata fonduta di formaggio.

La Stua de Legn

Lac Salin | Via Saroch 496/D - 23041 Livigno SO | Tel 0342990166

Sunny Valley Kelo Mountain Lodge, nel cuore dello Stelvio

Il Sunny Valley Kelo Mountain Lodge si trova nella soleggiata Valle dell’Alpe, posta a 2.700 metri di altitudine tra Santa Caterina Valfurva e la cima del monte Sobretta. Si tratta di uno chalet di lusso che affaccia direttamente sulle piste da sci. La struttura, composta da 11 magnifiche suite, è immersa nel parco Nazionale dello Stelvio e circondata dalle catene montuose del gruppo Ortler-Cevedale-Adamello. I profili delle montagne e i colori della natura si riflettono al loro interno, proiettandosi attraverso le grandi finestre. La luce, resa meravigliosa dall’altitudine, illumina gli ambienti in modo così speciale che l’esterno si fonde completamente con l’interno. Grazie alle pareti in Kelo, ai preziosi arredi realizzati da artigiani locali e alla vista mozzafiato che ogni singola Suite è in grado di regalare, il soggiorno si trasformerà in un sogno.

Sunny Valley Kelo Mountain Lodge

In una vacanza ad alta quota che si rispetti, non può mancare la spa e il Sunny Valley ha senza dubbio una proposta interessante. Gli ospiti possono contare su un'elegante spa a firma Starpool che li porterà alla scoperta delle vere tradizioni del benessere, dall’hammam mediorientale al caldo secco ed intenso della “Savusauna”, dove le tonalità naturali del carbone, del marrone scuro e dell’antracite accompagneranno il bagno di sudore. Si potrà poi scegliere tra una Excite in spa, che dona tonicità al battito cardiaco grazie alla sollecitazione del sistema metabolico, o una Purify in spa, per eliminare le scorie e i liquidi in eccesso. C'è, infine, una Kelosauna, un'originale sauna finlandese, custodita da una piccola baita immersa nel bianco.

E dopo lo sci? L'After Ski in un igloo. La classica abitazione del popolo Inuit è stata trasformata in un raffinato bar dove trascorrere del tempo e rilassarsi a pochissimi metri dal Lodge. Anche se fatto di neve, i dettagli all’interno dell’Igloo sono curati nei minimi particolari. Così come la lista, molto articolata e ottimamente strutturata.

Una suite del Sunny Valley 1/2 L'igloo per l'After Ski 2/2 Previous Next

Sunny Valley Kelo Mountain Lodge | località Vall'Alpe - 23032 Valfurva SO | Tel 0342935422