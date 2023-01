San Valentino al Castello di Spessa: fuga romantica tra gusto e benessere

C'è qualcosa di più romantico che festeggiare San Valentino in un castello? Per la festa degli innamorati il Castello di Spessa, Golf&Wine Resort di Capriva del Friuli, in provincia di Gorizia, ha pensato a una proposta ad hoc. E non potrebbe essere altrimenti, considerato che il resort che sorge nel cuore del Collio goriziano, terra di grandi vini, ospitò Giacomo Casanova, il seduttore per eccellenza. A lui sono stati dedicati una passeggiata letteraria nel parco del Castello e un Pinot Noir.

Castello di Spessa, perfetto per San Valentino

Aperitivo, cena e Spa: c'è l'imbarazzo della scelta

Relax nella Vinum Spa, aperitivo nella suggestiva cornice delle cantine medievali (le più antiche e scenografiche del Collio), o cena gourmet? Le coppie di innamorati potranno scegliere come festeggiare San Valentino abbinando a proprio piacere queste proposte, magari scegliendole tutte e tre. Il 14 febbraio la Spa sarà aperta in via eccezionale, dalle 12 alle 22: si potrà quindi trascorrere il pomeriggio, o la serata, fra saune, bagni in piscina, massaggi e trattamenti benessere, per poi rilassarsi sui lettini con vista panoramica, sorseggiando un calice di vino o una tisana.

Tutto, nella Vinum Spa, riconduce all’uva e al vino: gli affreschi sulle pareti, i grandi tini per la vinoterapia, i massaggi con pietre calde ricavate dalla ponca del Collio, i nomi dei trattamenti, le essenze nelle saune all'aroma di uva e mosto, le tisane derivate dalle foglie di vite e succo d'uva. I trattamenti sono effettuati con cosmetici naturali agli estratti di uva e di vite creati appositamente per il Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa, così come l’olio di vinaccioli e al mosto d'uva per i massaggi, lo scrub corpo ai semi di vinaccioli, il fango antiage al mosto d'uva, il profumo d’ambiente. La vinoterapia si declina in ogni sua sfaccettatura: idromassaggi nei tini con vista sui vigneti, trattamenti su lettini sensoriali cromoterapici con cosmetici prodotti dalla lavorazione di uve della tenuta, relax - sorseggiando un calice di vino - nella sala Le Botti, i cui arredi sono stati ricavati dal recupero di antiche botti. Non mancano saune, bagni turchi, Percorso Kneipp. Un corner è dedicato alla Grappaterapia, con trattamenti dall'azione antiossidante, antinfiammatoria e tonificante, che si concludono con una degustazione di grappa prodotta con le vinacce della tenuta.

Benessere di coppia al Castello di Spessa

Ai partecipanti sarà dato un omaggio. L'ingresso alla Spa e gli eventuali trattamenti, sono prenotabili comodamente online dal sito del Castello, così come l’aperitivo nelle cantine scavate sotto il castello con vini della tenuta e deliziosi stuzzichini. A firmare la raffinata cena allestita alla Tavernetta al Castello, il ristorante gourmet del Resort, sarà lo chef Antonino Venica, che proporrà il Gran Menu di San Valentino giocato fra pesce e carne, con abbinamenti di pregiati vini.

La Tavernetta al Castello

Pacchetti speciali per una notte romantica

Per chi desiderasse regalarsi più tempo e fermarsi anche a pernottare, per il 14 febbraio sono stati messi a punto due pacchetti. Il primo, San Valentino&Vinum SPA, prevede l’entrata di 3 ore alla Spa e un massaggio, la cena con il Gran Menu di San Valentino, il pernottamento con una ricca prima colazione. Si potrà scegliere fra l’eleganza classica delle grandi camere del Castello arredate con mobili d’epoca (252 € a persona), l’atmosfera country chic delle camere della Tavernetta (222 €), oppure la pace e il silenzio assoluti del Casale in Collina immerso fra le vigne (207 €). Il secondo, San Valentino al Castello, prevede la cena e il pernottamento con prima colazione, con un regalo in camera (prezzi a persona: 182 € in Castello, 152 € alla Tavernetta al Castello, 137 € nel Casale in Collina).

Una delle stanze del Castello di Spessa

E per chi volesse scoprire i dintorni del Castello, in breve tempo è possibile raggiungere: Gorizia, la Nizza d’Austria con il suo castello medievale; Cividale, città longobarda Patrimonio Umanità dell’Unesco, come Aquileia, “La Seconda Roma” e principale sito archeologico del Nord Italia; Grado, con la sua lunga spiaggia e la laguna; i luoghi della Grande Guerra da Gorizia a Redipuglia al Carso.

Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa

Via Spessa 1 - 34070 Capriva del Friuli (Go)

Tel 0481 808124