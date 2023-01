Benessere e sci al Silena, dove l'Oriente incontra le Dolomiti

C'è un luogo dove l'Oriente incontra le Dolomiti e dove silenzio e benssere curano l'anima. Stiamo parlando del Silena di Valles, retreat hotel 4 stelle superior a 1.350 metri, gioiello incastonato in un paesaggio da favola dove poter staccare la spina e immergersi in un mondo di experience che accarezzano corpo e mente. Non solo. Il Silena è, infatti, un luogo perfetto anche per chi vuole sciare, affacciato sulle piste.

Silena (foto Anneliese Komptscher)

Silena, il benessere orientale tra le montagne

Il Silena di Valles è un buen retiro esclusivo ed elegante che non a caso si definisce “your soulful hotel”: qui l’anima è al centro di ogni cosa, secondo una filosofia del benessere nata dai frequenti viaggi in Oriente e tradotta in un linguaggio che tiene conto sì delle influenze del Sud-Est Asiatico ma anche della cultura altoatesina e dell’importanza del contatto con la natura per una pace interiore assoluta.

Un concetto di wellness che si esprime nell’abbraccio tra Yin e Yang, tra Est e Ovest, e che si respira in tutto l’hotel a partire dal design degli interni ispirato all’arte del feng shui: concentrato sull’essenziale, sulla pulizia delle forme e costruito con materiali naturali, l’hotel trasfigura il suggestivo paesaggio esterno attraverso le grandi vetrate e le ampie finestre sul tetto con vista cielo, per un’esperienza di benessere totale che aiuta al raggiungimento della serenità interiore e dell’equilibrio psico-fisico. La natura, che abbraccia tutto l’hotel, è presente in ogni dettaglio: nei colori, nei tessuti e negli arredi degli spazi comuni, dal ristorante alla spa, dall’area bar con angolo del tè d’ispirazione giapponese alla lounge letteraria con oltre 1.000 titoli, fino alle esclusive camere e suite, tutte molto spaziose ed eleganti - da non perdere la suite all’ultimo piano, 65 mq con terrazza privata, letto a baldacchino kingsize, sauna e caminetto, e le due suite letterarie con selezione di libri pregiati, divanetti con lampade per la lettura e un comodo ripiano per leggere immersi nella vasca da bagno, a cui si aggiungono 6 nuove suite con sauna privata, area di meditazione e una vasca esterna ispirata al tradizionale ofuru (l’antico rituale del bagno giapponese che originariamente si svolgeva in vasche di legno hinoki) per rilassanti ed esclusivi bagni al chiaro di luna.

Una stanza del Silena (foto Tiberio Sorvillo)

La spa panoramica

1.550 mq suddivisi in due ambienti collegati da un ascensore diretto: la spa del Silena è un vero e proprio paradiso dove poter ritrovare sé stessi, staccare la spina e sentirsi liberi, regalandosi qualche coccola e recuperando l’armonia tra corpo e mente che lo stress quotidiano impietosamente cancella. Sotto, il centro wellness con le sue stanze massaggi (imperdibili quelli con i sacchetti caldi al fango o le pietre di granito) e l’accesso diretto al Giardino dell’Essere (dove poter meditare o camminare su erba e muschio per un contatto diretto con la Terra); sopra, l’infinity pool (interna ed esterna, riscaldata), un’outdoor living room con braciere, una biosauna alle erbe, il bagno di vapore ai profumi del bosco e tante nicchie private per piacevoli momenti di tranquillità e benessere. All’ultimo piano, poi, la spa sulla terrazza, luogo energetico a un passo dal cielo dove respirare a pieni polmoni l’aria fresca di montagna e godere del magnifico paesaggio attraverso le vetrate della sauna panoramica (80-100 °C e infusi rivitalizzanti), della stanza del silenzio (80 mq con vista mozzafiato dove potersi abbandonare al relax e lasciar andare il pensiero), o dell’esclusiva Silena Silence Suite, una spa privata da riservare per momenti speciali con tanto di sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, letto a baldacchino e un programma wellness individuale con trattamenti beauty e massaggi.

Spa con vista al Silena (foto Anneliese Kompatscher)

Per primi sulla neve del Gitschberg-Jochtal

Uno dei valori aggiunti del Silena è quello di garantire ai propri ospiti una straordinaria opportunità: essere i primissimi ad arrivare sulle piste, per lasciare il proprio segno su tracciati perfetti, appena battuti e con zero affollamento. Situato a pochi passi dalle piste e dalla stazione a valle della funivia Jochtal che porta nel comprensorio sciistico Gitschberg-Jochtal (16 skilift e 51 km di piste da sci, snowboard e slittino), il Silena è infatti il punto di partenza ideale ski-in/ski-out per piacevoli giornate sulla neve e offre ai propri ospiti servizi e agevolazioni esclusive: dall’affitto dell’attrezzatura nel negozio di fiducia nelle immediate vicinanze alla possibilità di avere lo skipass (escluso il pass giornaliero) direttamente in hotel per evitare così code alle casse, al deposito sci con asciugascarponi e armadietti richiudibili. Inoltre, una volta la settimana l’hotel organizza il giro del Sellaronda, l’imponente Massiccio del Sella con ben 26 km di piste, con una guida specializzata per provare l’emozione di una giornata sugli sci diversa dalle altre! (skipass e sosta al rifugio a carico dei partecipanti).

Dalla stanza alle piste al Silena

Il ristorante gourmet con chef Horvath Roland

Il ristorante del Silena non è un ristorante qualsiasi, è qualcosa di speciale, di inedito, di unico. Spazio di design che nei colori e nei materiali richiama l’ambiente dell’alta torbiera di Valles (pavimenti e tavoli in quercia affumicata, oggetti in legno, tonalità naturali) e laboratorio del gusto guidato dallo chef Horvath Roland che unisce sapientemente i sapori dell’Alto Adige con le influenze culinarie del Sud-Est Asiatico: una finestra aperta sul mondo con le radici ben salde nel territorio. Qui si possono così gustare le antiche ricette locali di mezzelune, canederli e Kaiserschmarrn e al tempo stesso piatti dai sapori e ingredienti esotici.

Una cucina che sa stupire e conquistare anche i palati più esigenti con un’attenzione costante alla qualità degli ingredienti, buoni, freschi e sostenibili. Nei mesi estivi, in particolare, molti prodotti come crescione selvatico, alchemilla, achillea, dente di leone, piantaggine e frutti di bosco vengono raccolti nella torbiera che sorge proprio dietro l’hotel, mentre patate e gran parte delle verdure nell’orto dello zio in Val Pusteria. Così come le mele provengono dagli amici dell’altopiano di Natz, il formaggio e il burro di montagna dalla Malga Fane, il latte dal caseificio altoatesino Brimi.

Ottimi i dessert fatti in casa, i formaggi della Cheese Room, i vini delle cantine locali e le serate a tema: Soulfood 5 (cena sostenibile di 5 portate top secret), Slowfood Dinner (cena a base di ricette regionali, dai finger food ai dolci) e la Serata Altoatesina (viaggio gastronomico in Alto Adige attraverso le “ricette della nonna”).

Lettura e yoga al Silena

I libri, cibo per la mente. Al Silena la lettura è una parte molto importante nella ricerca del proprio benessere. Ecco perché la lounge letteraria dell’hotel custodisce circa 1.000 libri, attentamente selezionati da Magdalena: coffee table books dedicati alle cose belle della vita, romanzi, racconti, libri sui giardini botanici e sulle montagne altoatesine, bellissimi volumi che invitano a lasciarsi andare, immergersi nella lettura e ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi. Sfogliare le pagine diventa un po’ come respirare, tutto il resto è insignificante.

Ma sono diverse le possibilità di lettura: ci si può anche far portare in camera un carrello di libri da cui scegliere il proprio oppure ordinare un libro dal “menu” e farselo “servire” per il caffè o ascoltare un’ “infusione di parole” in sauna (una lettura registrata dall’autore altoatesino Lenz Koppelstätter). L’importante è rilassarsi, lasciare che il tempo scorra e godersi la lettura.

La biblioteca del Silena (foto Tiberio Sorvillo)

Per chi volesse, invece, ricaricare i punti di forza, abbracciare l’universo e seguire il proprio corpo, lo yoga e il Silena sono una cosa sola. La Resident Yoga Teacher del SILENA tiene lezioni più volte la settimana (7 per la precisione, livelli 1 e 2) nel bellissimo spazio yoga dell’hotel, il Kingdom of Yoga, con accesso diretto al giardino e una tranquillità infinita. Quando è possibile le lezioni si tengono anche all’aperto, accanto alla piscina, a volte sulla terrazza sul tetto, altre volte su un prato o nel bosco. La mattina per vivere l’esperienza di un risveglio soft, o la sera per concludere la giornata con una rilassante sessione di yoga sotto il cielo stellato.

Per chi non vuole solo fare yoga in vacanza ma una vacanza yoga, il Silena organizza anche ritiri yoga, intensi viaggi di un paio di giorni per piccoli gruppi con 3 ore al giorno di pratica durante i quali è possibile fare ulteriori esperienze “soulful” come le escursioni nel bosco con esercizi di respirazione o di meditazione all’aperto.

In hotel è comunque disponibile una sala di meditazione per praticare da soli o in coppia anche fuori dagli orari delle meditazioni guidate con le campane tibetane o le essenze aromatiche.

Silena

Via Birchwald 10 - 39037 Valles BZ

Tel 0472547194