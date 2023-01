Cervinia Cristallo Ski, il resort per chi vuole vivere la montagna al massimo

L'1 dicembre ha riaperto i battenti, con un volto completamente rinnovato, il Cervinia Cristallo Ski Resort. Merito dell'investimento fatto da Valtur, che ha ridisegnato una struttura da 234 camere, suddivise tra Cristallo, cinque stelle, e Cristallino, 4 stelle, entrambi caratterizzati da un'offerta che ruota attorno allo sci, al benessere e al gusto.

Cervinia Cristallo Ski Resort

Cervinia Cristallo Ski Resort, immerso tra la piste

Ubicato a 2.000 metri, a pochi passi dal centro di Cervinia e dall’immenso comprensorio internazionale “Matterhorn Ski Paradise”, che conta circa 350 km di piste, il Cervinia Cristallo Ski Resort di Valtur si compone di differenti nuclei indipendenti e al tempo stesso interconnessi: il corpo centrale Cristallo e due edifici dependance che lo affiancano, denominati Cristallino 1 e 2. La scelta di differenziare standard e spazi è strategica per la capacità di soddisfare target differenti, sulla base di alcuni servizi comuni di livello eccellente, a prescindere dalle stelle.

Le camere sono complessivamente 234, ubicate nei 3 edifici: il corpo centrale ne conta 96, suddivise tra Romantic, Superior, Deluxe, Junior Suite (tra cui, con supplemento le Fit Room, dotate di macchine e programmi Technogym; e le Wellness Room, suite esclusive dotate di sauna) e Suite. Le altre 138 sono ripartite tra il Cristallino 1 e 2, con differenti opzioni adatte anche per le famiglie e annoverano le tipologie Classic, Dreamy, Comfort, Family (di cui alcune a tema gaming), Grand Family, Junior Suite Cristallino (con opzione Fit Room), Suite Cristallino, Suite Cervino e Master Suite Cervino. Le dimensioni variano dai 22 metri quadrati della classic più piccola ai 130 della Master Suite Cervino, che, come la Suite Cervino (75 metri quadrati), offre una vista superba sull’omonima montagna e speciali servizi esclusivi Spa e fitness Technogym, da vivere anche nel suo perimetro in forma esclusiva.

Una delle stanze del Cervinia Cristallo Ski Resort

Un'offerta per tutti i gusti

Chi varca la soglia del rinnovato Cristallo trova ad attenderlo un'offerta più che mai ampia: 2 ristoranti, un private dining room, un bistrot, 2 bar, lobby area, i 2 campi da padel più alti d’Europa, una pista polivalente per pattinaggio su ghiaccio, hockey e curling; una palestra, 2 piscine, 3 postazioni dj set, teatro, SPA “Miele”, ski room by Rossignol con possibilità di noleggio attrezzature da sci, luxury vintage corner, una raffinata boutique multibrand e un miniclub all’avanguardia, la Giorgio Rocca Ski School Cervinia, un modernissimo tapis roulant per accompagnare sci ai piedi gli ospiti dalla struttura direttamente sulle piste, gaming room e spazi iconici ed esclusivi come la magnifica Terrazza Cervino, e il Valtur Smart Space per lo svolgimento di attività in remote working. Inoltre, dedicati agli ospiti del 5 stelle: l’esclusiva Valtur Executive Lounge; un’area check-in riservata; una VIP ski-room, oltre ai servizi di conciergerie e lifestyle assistant, menu del materasso e dei cuscini.

Una delle piscine del Cervinia Cristallo Ski Resort

La Lobby Area, il cuore dell'hotel

La Lobby Area è il cuore pulsante del resort, con area relax con imponente camino centrale, ampio bar, bistrot internazionale, lo spazio teatro e una sala lettura. In evidenza anche l’area benessere di 1.500 metri quadrati con un’area pool che include una piscina per adulti con getti idromassaggio, idrobike e healthy corner con tisane, infusi, succhi, centrifugati e un’area per bambini con giochi d’acqua. Perfetta per la montagna in ogni stagione la SPA “Miele”, che offre una zona umida, con un percorso wellness completo e uno spazio per massaggi e trattamenti estetici. Completa la varietà di opportunità legate allo stare bene una palestra con attrezzature di ultima generazione e la presenza di personal trainer dedicato.

La Lobby Area del Cervinia Cristallo Ski Resort

Dalla Terrazza Cervino alla Gaming Room

Incantevole e incantata, la Terrazza Cervino, uno spazio esterno, dove intrattenersi lasciandosi baciare dal sole, o ammirando le stelle del cielo più terso in alta quota. Lettini e comode sedute di design, spazi riscaldati da romantici bracieri e attenzione all’illuminazione, per rendere ancora più suggestivo un attimo di relax sorseggiando un buon drink.

Per divertirsi e fare nuove scoperte, da non perdere le esperienze immersivamente hi-tech della Gaming Room e per chi, invece, ha bisogno di uno spazio in cui lavorare, davvero complete sono le dotazioni della Valtur Smart Space. E, per una vacanza all’insegna della buona musica e del divertimento, 3 differenti postazioni Dj set immerse negli spazi comuni: la colonna sonora di momenti da ricordare.

Coccolati anche a tavola

Una forma di ospitalità votata al bien vivre non può non essere eccellente e varia in ambito enogastronomico e, oltre al ristorante centrale “Gargantua”, il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort offre un ristorante à la carte incentrato su raffinate proposte di fine dining d’alta quota: è il Gou, con un menu che verte esclusivamente su proposte stagionali e espressione di un equilibrio perfetto tra ingredienti tradizionali della regione e nuove tecniche culinarie. Ci sono poi il Lounge Bar “Bolla”, dove scegliere tra calici di bollicine e i migliori distillati, accompagnati dopo le 23 da raffinati live performer, il “Theatre Bistrot”, per un pasto veloce, e “The Fire Place Bar”, dedicato alla mixology art. Nella miglior tradizione Valtur, nell’angolo Natura e Benessere non mancano le proposte per chi è intollerante ad alcune sostanze e per chi segue specifiche abitudini alimentari come l’alimentazione vegetariana e vegana, o predilige un regime alimentare a basso apporto calorico. Immancabile, il corner Pappe & Mamme.

Il Ristorante Gou

Cervinia Cristallo Ski Resort

Via Piolet 6 - 11021 Valtournenche AO

Tel 0166944600