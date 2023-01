Nella pasticceria dell’Hanswirt per scoprire i segreti dei biscotti

Natale e le feste sono finite e questo rappresenta per moltissimo di noi un momento di grande tristezza. Perché non allungare allora ancora un po’ la magia del periodo più dolce dell’anno andando alla scoperta dei dolci e dei segreti di un’antica pasticceria e magari, infornare, ancora una volta i tipici biscotti di Natale in attesa che arrivi la neve? Siamo a Rablà (Bz), in Val Venosta, a pochi chilometri da Merano, da Hanswirt, un’antica dimora risalente al 1357 e un ristorante rinomato che fa parte delle “stuben” originali dell’Alto Adige.

I celebri biscotti dell'Hanswirt



Cucina d’autentica tradizione

Gli ospiti qui vivono tutto il piacere di una cucina varia e ricca di sapori del territorio, mentre, ai fornelli ci sono i padroni di casa, maestri nel reinterpretare in chiave moderna le ricette della tradizione adattandole al gusto contemporaneo.



In questo periodo dell’anno abbiamo indagato sui segreti della pasticceria, in particolar del forno, per scoprire quali delizie si nascondano in questa storica cucina, in riferimento ai loro biscotti.

L'Hotel Hanswirt



La storia dei biscotti

Dai Celti ai monasteri medioevali, quando la gente era molto povera, si cercavano sistemi di conservazione del cibo, e i biscotti erano molto apprezzati perché avevano una durata molto lunga e, grazie a una gran quantità di grassi contenuti, erano anche un cibo adatto soprattutto per i mesi invernali.



Nel 18° secolo, poi, in Gran Bretagna, dove la tradizione del tè trova le sue radici, per accompagnare la bevanda del pomeriggio nacquero tipici dolci come gli scones, ripieni di marmellata e crema o gli shortbread.

I celebri Husarenkrapferl



Questa lunga tradizione che ha attraversato i secoli è da sempre rimasta viva nella pasticceria del ristorante Hanswirt, che ha svelato una ricetta e qualche segreto per preparare al meglio i biscotti natalizi.



Preparare i biscotti è, infatti, una vera e propria arte. L'esperienza condivisa di impastare, ritagliare piccole figure di pan di zenzero per poi decorarle con noci, spruzzi di cioccolato o glassa, richiede grande delicatezza, cura e passione.



Ecco, quindi, una delle migliori ricette che la pasticceria dell’Hanswirt ci offre.



Hanswirt Husarenkrapferl



Per l'impasto:

1 tuorlo d'uovo

120 g di burro

80g di zucchero a velo

1 confezione di zucchero vanigliato

160g di farina (normale)

100 g di marmellata di ribes o di albicocche per la decorazione



Preparazione:

Sbattere i tuorli d'uovo, il burro, lo zucchero e lo zucchero vanigliato. Setacciarvi sopra la farina e lavorarla velocemente. Poi, impastare bene con le mani e formare una palla, riporla in una teglia con coperchio o avvolgerla nella pellicola trasparente e metterla in frigorifero per 1 ora.



Preriscaldare il forno a 190 °C. Foderare una teglia con carta da forno. Spolverare le mani di farina e formare con l'impasto circa 30 palline della grandezza di una noce e disporle sulla teglia. Con il manico di un cucchiaio di legno, fare un incavo al centro delle palline di impasto. Scaldare delicatamente la marmellata di ribes o di albicocche e frullare fino a ottenere un composto omogeneo. Con un cucchiaio piccolo, riempire le fossette con la marmellata. Mettete in forno e cuocere per 10-12 minuti, fino a quando il colore diventi giallo chiaro. Lasciare raffreddare su una rastrelliera.



Hotel Hanswirt

Piazza Gerold 3 - 39020 Parcines/Rablà (Bz)

Tel 0473 967148