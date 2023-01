Colazione in hotel, momento indimenticabile. Ecco alcune delle più raffinate

La colazione è il pasto più importante della giornata: serve a darci le energie di cui abbiamo bisogno per affrontare al meglio tutte le attività quotidiane, dal lavoro allo sport, dagli hobby personali agli impegni, e perché no, anche per rilassarci. É per questo motivo che di seguito troverete una serie di hotel in Italia e in giro per il mondo nei quali gustare colazioni tipiche locali, spesso accompagnate da sapori internazionali, adatte ad ogni palato.

The Nicolaus Hotel di Bari

La colazione “local” pugliese di HO Collection

Al The Nicolaus Hotel di Bari il primo pasto della giornata è un’istituzione: i sapori local si fondono con un pizzico di ispirazione internazionale. Ogni mattina il laboratorio di pasticceria si dedica alla realizzazione della proposta dolce tra la ricca varietà di cornetteria e di dolci tradizionali. Ma anche per chi preferisce il salato la scelta è ampia: mozzarelle e salumi pugliesi, i sott’oli locali e, soprattutto, la tipica focaccia barese che arriva appena sfornata direttamente da uno dei più rinomati panifici della città. Non manca poi un omaggio ai sapori del mare con freschi carpacci e, secondo variazione, con sushi.

Patria Palace

La cura nella scelta della materia prima e l’attenzione al cliente sono i punti di forza di questo del Bistrot che prosegue la sua offerta culinario del territorio anche a cena. La colazione del Patria Palace Hotel, cinque stelle all’interno di un palazzo storico nel cuore di Lecce, ci porta infine in un viaggio all’interno dei sapori dell’autentico Salento: pasticciotti, rustici, frise, mozzarelle, salumi pugliesi, pasticceria locale e di pasta di mandorle, marmellate e confetture a km 0, una ricca selezione di mieli e mostarde home made, e creme di diversi gusti con cui vengono farciti i cornetti ogni mattina. Anche il menu alla carta propone una rilettura in chiave local con proposte innovative che uniscono nuove e vecchie ricette, come il crostone di pane con guacamole, salmone e friggitello o uovo panato con cicorielle ripassate “fungiucculu” di salsiccia, fagioli bianchi.

Gusto e relax all'Hotel Terme Merano

Hotel Terme Merano: colazione gourmet e relax

L'Hotel Terme Merano, unico resort termale dell'Alto Adige, ha creato lo speciale Day Spa Joy! che unisce la voglia di una colazione sana, ricca e gustosa, a un momento di relax tutto per sé. Nei luminosi spazi del Ristorante Olivi la scelta della colazione è davvero molto ampia. Chi vuole scoprire il territorio iniziando dalla tavola può lasciarsi ingolosire dal profumo dello speck croccante gustato con una saporita pagnotta venostana, o per chi preferisce una colazione più tradizionale croissant freschi, cremoso cappuccino, spremute, oltre alla scelta di tanti tipi diversi di pane, frutta e dolci tentazioni. Il ricco buffet include anche un angolo bio con proposte salutari come centrifughe e prodotti altoatesini, e una selezione di piatti a base di uova preparati al momento. E dopo colazione il Day Spa include anche un massaggio all'olio di 50 minuti presso la Sky Spa, un'oasi di benessere sul rooftop dell'Hotel.

Colazione con impegno sociale ad Hnh Hospitality

Dolci dalla Pasticceria Giotto

Fare ospitalità, credere nelle seconde opportunità e supportare progetti sociali, questo l’obiettivo del gruppo HNH Hospitality che nelle sue strutture sostiene la Pasticceria Giotto che nel 2005 ha istituito un laboratorio di dolci nel carcere Due Palazzi di Padova fianco a fianco con i detenuti, dove più di 200 di loro sono stati supportati in un percorso formativo per apprendere l’arte pasticcera. In queste strutture è possibile provare una colazione con i prodotti dolciari tipici regionali presso il breakfast corner dedicato. Inoltre, in camere selezionate, gli ospiti potranno trovare un welcome gift che consiste in una confezione personalizzata di biscotti di frolla aromatizzati al passion fruit.

La sala colazione dell'Hotel Indigo di Verona

L'Hotel Indigo Verona - Grand Hotel des arts in particolare, prende il suo nome per via dell’ampia collezione di opere d’arte che vi hanno trovato dimora in questi anni, collocate in vari ambienti, tra cui pitture e sculture di artisti molto famosi quali Ciardi, Cascella, Minguzzi, Manzù, Purificato, Murer, Arnoldi, Pomodoro e molti altri, oltre alla presenza di mobili e arredi di notevole valore. Qui ogni mattina ad accogliere gli ospiti, una raffinata selezione di snack dolci e salati, spremute e succhi freschi, tè, caffè, yogurt, salumi, prodotti lievitati freschi e fragranti. Né il cibo né la location sono lasciate al caso: la sala colazione, recentemente ristrutturata per offrire un ambiente arredato con gusto e funzionalità, ospita opere d’arte a tema natura.

Il quid al Voco Venice Mestre

Per ambienti raffinati e di comfort vale la pena fare tappa a Voco Venice Mestre - The Quid: qui la prima colazione vi aiuta a capire cosa si intende per “quid”, quel qualcosa in più che fa la differenza: si va da una sapiente selezione di pasticceria fresca locale ai diversi tipi di pane e prodotti da forno, dalle brioches ai succhi di frutta fresca, gli yogurt, i salumi, i formaggi, cereali di ogni genere, le uova sode e quelle strapazzate con bacon, la frutta fresca di stagione, marmellate, miele e creme. Inoltre, sono disponibili su richiesta prodotti senza glutine e piatti per i viaggiatori con particolari esigenze dietetiche. Il tutto, per accontentare tutti i palati e fare della colazione il primo momento bello della giornata. Il design della sala colazioni contribuisce a rendere unico il primo pasto della giornata: come il resto degli spazi comuni dell’hotel, anche la sala colazioni, vede un sapiente connubio di materiali volti a creare un perfetto mix tra elementi naturali e forme in un dialogo tra interno ed esterno, con l’obiettivo di creare uno spazio accogliente dove tutti possano sentirsi a proprio agio.

Una colazione per tutti i gusti nei Leonardo Hotels

A colazione ognuno ha le proprie abitudini per ricaricarsi e iniziare al meglio il nuovo giorno. Per esaudire i desideri dei propri ospiti, Leonardo Hotels, che affida la sua parte gastronomica a Fedegroup, offre in tutte le sue strutture italiane la continental breakfast con un ricco buffet che soddisfa anche i palati più esigenti. Dalle scrambled eggs con il bacon dalle cucine dell'hotel di Roma Termini fino alla fine pasticceria italiana servita dall'hotel di Verona, passando per alcuni dei prodotti tipici regionali, come, ad esempio, il tradizionale panettone da gustare tutto l’anno nelle strutture milanesi o le torte farcite con marmellate biologiche preparate dagli chef del Venice Mestre, del NYX Hotel Milan e del Milan City Center.

Leonardo Hotel Venice Mestre

Leonardo Hotels, però, pensa anche a chi segue diete speciali grazie al Gluten Free Corner e a un’ampia selezione di prelibatezze preparate con i sostituti del latte vaccino: croissant, crostate, ciambelloni e tanto altro ancora faranno sentire proprio tutti come a casa. Per gli amanti di una colazione non convenzionale o per chi desidera provare qualcosa di nuovo, inoltre, il NYX Hotel Milan propone gli extra breakfast alla carta con tante squisitezze da cui lasciarsi tentare, fra cui omelette, succhi di pomodoro o mirtillo, spremute e anche champagne e prosecco, una proposta sparkling per iniziare con brio la giornata.

Colazione inattesa all'Ushuaia Ibiza Beach Hotel

The Unexpected Breakfast - il popolare concept brunch di Ushuaia Ibiza Beach Hotel - arricchisce il parterre delle sue proposte con una vasta gamma di cibi e bevande vegani all’interno delle sue proprietà The Ushuaïa Tower e The Ushuaïa Club.

Come mai questa colazione è leggendaria? Non solo perchè vista mare, non solo perché allietata dalla musica, ma anche perché qualunque desiderio o sfizio gastronomico voi abbiate, lo puo’ esaudire! Jamon iberico al coltello? C’è. La classica colazione Americana? Presente. Croissant francesi o kebap turchi? Serviti caldi nelle proprie “food station”. E una food station vegana offre insalata greca con tofu, quinoa salad, hummus, babaghannouj, guacamole, e una zona crudista. Una poké bowl station propone riso hawaiano e quinoa in insalata, pesce marinato e ampia scelta di verdura e frutta, con opzioni vegane e vegetariane.

Colazione internazionale ad Ibiza

Pensata e preparata minuziosamente per rivitalizzare e ridare le giuste energie dopo una notte sfrenata e per poter affrontare la nuova giornata a Ibiza, The Unexpected Breakfast ha anche un’area smoothie, per frappé e frullati vitaminici; e un healthy table con prodotti senza glutine, insalate, yogurt, muesli e varie opzioni di toast.

E ancora: una zona donuts, uno champagne bar con ostriche e aragoste, lo scenografico Circus Candy (ruota panoramica che propone vari tipi di candies), la boulangerie e l’area belga con crepes e waffle, il mercato della frutta, lo show cooking.

Colazione da Sultani in Oman

Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel, sulla costa nord del Sultanato dell’Oman, è un indirizzo da favola che sorge su un'oasi di 81 ettari di natura con vista sul Mare d’Arabia, abbracciato dalle montagne che cingono Muscat. Di recente nominato tra i migliori hotel del Medio Oriente nella classifica The Readers’ Choice Awards di Condé Nast Traveler 2022, è un palazzo elegante e sontuoso, e la sua proposta gastronomica non è da meno: la colazione puo’ essere gustata presso Al Khiran Kitchen, all’interno o sulla bellissima veranda che si apre sulla spettacolare infinity pool con vista sull’oceano oppure presso The Pavilion, elegante ristorante che si sviluppa sulla spiaggia ed è cinto dalle rocce della baia.

Al Bustan Palace

Entrambi propongono una ricca colazione internazionale dolce e salata che è esposta ed illustrata dagli chef a buffet nel primo ed è proposta dal team del ristorante nel secondo: spezie e prodotti locali si mescolano ad pasticceria francese e a mezze levantini, croissant con zaatar o cannella si alternano a centrifughe di frutta fresca e affiancano raffinata charcuterie, insieme a deliziosi lievitati ispirati alle colazioni continentali e mediorientali, piatti caldi di cucina internazionale alla base dello show cooking che stupisce gli avventori e fa iniziare la giornata con una colazione da vero Sultano