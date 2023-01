Hotel Garberhof, un'immersione nella natura e nel lusso silenzioso

A Malles (Bz), nel cuore della Val Venosta, il quattro stelle Garberhof Hotel offre la possibilità di esplorare l’affascinante territorio altoatesino attraverso numerose attività all’aria aperta e lasciarsi stupire dalla meraviglia del paesaggio alpino che circonda questa struttura con oltre 40 anni di esperienza alle spalle. Passeggiate con le ciaspole, escursioni a cavallo o in slitta e innumerevoli avventure sulla neve, ma anche corsi fitness, yoga e acquagym all’interno della struttura, sono tra le attività pensate per impreziosire la propria settimana bianca all’insegna della vitalità, lontani dalla frenetica routine quotidiana.

Passeggiata con le ciaspole a Malles

Le attività sulla neve

Il Garberhof offre indimenticabili esperienze grazie alla profonda conoscenza del territorio di Kassian, guida escursionistica alpina, che ogni settimana propone interessanti percorsi alla scoperta delle montagne dell’Ortles, della Val Mazia, del Passo Resia o della vicina Val Monastero. Le escursioni guidate fanno parte dell’ampia gamma di attività outdoor che la famiglia Pobitzer offre ai propri ospiti per divertirsi e rilassarsi nel tempo libero, con un programma settimanale di camminate tra cui è possibile scegliere in base alle proprie esigenze, alla scoperta di sentieri, rifugi e panorami mozzafiato. Tutte le informazioni sul programma settimanale di attività gratuite sono disponibili presso la struttura, che mette a disposizione degli ospiti che la richiedono anche l’attrezzatura necessaria. Per gli appassionati degli sport invernali, inoltre, il comprensorio sciistico dell’Ortler Skiarena è il luogo perfetto dove trovare un’atmosfera familiare e rilassante. Con un unico skipass si può accedere alle 5 aree sciistiche al confine tra Italia e Austria (Solda, Trafoi, Watles, Belpiano-Malga San Valentino e Nauders), che offrono discese adatte alle famiglie, snowpark e scuole sci, oltre a piste su cui gli sciatori più esperti possono mettersi alla prova. Non solo discesa: nelle idilliache vallate venostane si possono praticare anche sci di fondo e biathlon. E nei pressi dell’iconico Lago di Resia, più precisamente a Vallelunga, un’avventura indimenticabile attende grandi e piccini che possono godere del panorama montano a bordo di una slitta trainata dai cavalli, mentre gli amanti dell’equitazione potranno sfrecciare al galoppo sui sentieri che si snodano tra i pendii innevati.

Fitness, meditazione e relax

Anche all’interno del Garberhof non mancano le attività dedicate al benessere del corpo e della mente, a partire da uno tra i più grandi Hamam alberghieri in Italia, ispirato alla cultura termale orientale, la Mii:amo Spa con trattamenti e massaggi per ogni esigenza, nonché un’area wellness che si estende anche al laghetto naturale biologico esterno di nuova realizzazione. Garberhof è dotato inoltre di una palestra con attrezzature all’avanguardia e di una piscina interna, che prosegue all’esterno nella suggestiva infinity pool riscaldata con vista sulle cime dell’Ortles. Nei suoi rinnovati e moderni spazi, il personale esperto di Garberhof tiene infine corsi di ginnastica e acquafitness dedicati a chi ama mantenersi attivo e in forma anche durante le vacanze, oltre a corsi di yoga e meditazione per ritrovare la pace e coltivare il proprio benessere interiore.

Hotel Garberof

Staatsstraße 25 - 39024 Malles Venosta BZ

Tel 0473 831399