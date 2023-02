Maschere e cocktail speciali per il Carnevale del Four Seasons

Carnevale ricco di brio al Four Seasons Hotel Firenze. Il direttore creativo Vincenzo Dascanio, ha infatti trasformato le sale dell'hotel in un gioco di colori e maschere dove incontrare animali fantastici tra un tavolo e l'altro di Atrium Bar, aspettando il nuovo aperitivo disponibile solo per il mese di febbraio.

Il Four Seasons Hotel Firenze pronto per il Carnevale

Un viaggio tra sapori e fantasia

Qui gli ospiti possono scoprire i nuovi quattro cocktail ideati dall'head bartender Edoardo Sandri e dedicati alle città simbolo del Carnevale. Per Venezia, Viareggio, New Orleans e Rio de Janeiro Sandri e l'executive chef Paolo Lavezzini hanno pensato ad abbinamenti di piatti e cocktail. A Venezia viene dedicato un cocktail a base di Tanqueray Ten, anice e camomilla, accompagnato dai tradizionali Coccoli alle alghe con mortadella e tartufo nero. Per il Carnevale di Viareggio è stato creato un drink a base di Talisker, Marsala Superiore, mandarino e vaniglia abbinato alla classica Focaccia alle arselle.

Edoardo Sandri

Bere miscelato e cucina, che matrimonio!

Volando oltreoceano, il Mardi Gras di New Orleans è un mix di Zacapa 23 con Ciambella al cioccolato, frutto della passione e Perrier, da gustare con un panino di biancostato e maionese alla senape, mentre il Carnevale di Rio è un cocktail di Ketel One, Vintage Port e arancia rossa servito con Crocchette di baccalà.

Una maschera d'oro illumina la Spa

Le maschere non adornano solo il Palazzo della Gherardesca ma anche la Spa: il trattamento Gold Perfection illumina l'incarnato grazie a una maschera d'oro 24K da applicare sul viso, che grazie a potenti antiossidanti e il massaggio con pietre citrine rigenera il volto donando un effetto di naturale splendore.

Four Seasons Hotel Firenze

Borgo Pinti 99 – 50121 Firenze

Tel 055 26261