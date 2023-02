 A Roma per giurarsi amore eterno: San Valentino a Palazzo Montemartini

Per sognare un amore eterno… ci vuole una città degna di questo aggettivo! E non può essere che Roma, la Città Eterna! Una cena gourmet in una scenografia d’eccellenza: è la proposta di Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, per festeggiare San Valentino, nel luogo amato dai set cinematografici, italiani ed internazionali.

Palazzo Montemartini per un San Valentino speciale



Menu ad hoc di Alessandro Tognacci

Lo chef Alessandro Tognacci ha creato il menu per l’occasione, da gustare in una scenografia suggestiva: tartare di tonno profumata agli agrumi, aria di olive taggiasche e composta di cipolle; baccalà in tempura nera, lampone e puntarelle; risotto alle bietoline, cozze e pomodorino giallo; trancio di ombrina, crema di patate e salsa alla cacciatora “Japanese style”; mousse al cioccolato fondente, arancia e peperoncino (90 euro a persona escluse bevande).

Senses Restaurant & Lounge Bar di Palazzo Montemartini 1/4 Senses Restaurant & Lounge Bar di Palazzo Montemartini 2/4 Una delle stanze di Palazzo Montemartini 3/4 Palazzo Montemartini si trova nel cuore di Roma 4/4 Previous Next



Notte “sotto le stelle"

Per chi desidera concludere la serata con il soggiorno nel palazzo, l’opzione tra le diverse camere e suite, ognuna diversa dall’altra, tra le quali spicca la Skylight Suite che offre la possibilità di dormire sotto le stelle, grazie al suggestivo tetto di cristallo: la proposta include la prima colazione, fiori, fragole e champagne in camera, spa e late check out.



Oasi urbana

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, è una vera e propria oasi urbana, un luogo dove rilassarsi accanto alle Terme di Diocleziano e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con 82 camere e suite, il Senses Restaurant & Lounge Bar, con area anche all’aperto, la Spa Caschera, sale per riunioni ed eventi e la panoramica



Palazzo Montemartini

Largo Giovanni Montemartini - 00185 Roma

Tel 06 45661