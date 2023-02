San Valentino e Carnevale, 4 proposte per una festa di gran gusto

Febbraio è il mese delle feste che portano verso la Primavera. Temperature più miti, sbornia di festività natalizie che è ormai calata e voglia di estate che si avvicina. S.Valentino e Carnevale sono i due appuntamenti che trainano questo periodo buono per uqalche vacanza. Ecco qualche spunto ad hoc.

The St.Regis Venice - la bartender night

The St.Regis Venice celebra la tradizione del Carnevale con una collaborazione unica con Giacomo Giannotti di Bar Paradiso di Barcellona. Il 17 febbraio l'Arts Bar del The St. Regis Venice ospiterà una giornata dedicata alla mixology con Giacomo Giannotti, proprietario e fondatore del Bar numero 1 della 50 World's Best Bars e numero 1 della Top 500 Bars di quest'anno - il Bar Paradiso di Barcellona.

Il bartender di fama internazionale si unirà ai bartender dell'Arts Bar, proponendo una selezione di drink d'autore del Bar Paradiso; l'esperienza della Bartender Night, completata dal live dj set di Ricky Sirone, sarà un modo unico per celebrare il Carnevale veneziano, aperta su prenotazione agli ospiti dell'hotel e naturalmente ai veneziani. I fortunati ospiti avranno la possibilità di vedere in azione il famoso bartender Giacomo Giannotti, che realizzerà e spiegherà il processo creativo alla base di alcuni dei suoi più rinomati signature cocktail, i più ricercati tra quelli proposti al Bar Paradiso. Verranno svelati tutti i segreti che si celano dietro un cocktail di successo; l'esperienza di mixology si concluderà con una degustazione di cocktail.

La location di questa esperienza intima e raffinata - l'Arts Bar del The St. Regis Venice - è un viaggio dei sensi, che serve cocktail ispirati al patrimonio artistico e culturale della città

Da Canaletto a Banksy, i drink celebrano la creatività e lo stile, nati per essere i preferiti dagli avanguardisti di oggi. Sapori scuri, affumicati e opulenti, realizzati con liquori pregiati: per esempio, il signature cocktail Canal Art, ispirato a uno dei più talentuosi street artist degli ultimi anni, Bansky.

S.Marco 2159 - 30124, Venezia

Tel 041 240 0001

Al Gallia di Milano, merenda di Carnevale

Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel a Milano a partire da venerdì 17 febbraio fino a domenica 26 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.30, accoglie i propri ospiti con con una dolce proposta per la merenda per vivere il Carnevale avvolti dai sapori della tradizione, riscoprendo le più squisite prelibatezze da condividere con i propri cari e gli amici. Presso Gallia Lounge & Bar, al piano terra dell’hotel, gli chef Vincenzo e Antonio Lebano e il pastry chef Stefano Trovisi, con la consulenza dei tristellati fratelli Cerea, ogni pomeriggio serviranno La Merenda di Carnevale con un menu molto goloso e variegato accompagnato da una selezione dei migliori tè, tisane, cioccolate calde e caffè.

La merenda di Carnevale del Gallia

Tra le proposte food non mancano le tradizionali chiacchere classiche o al cioccolato, il Tortello al pistacchio “Feudo di San Biagio”, alla crema pasticcera e allo zabaione, il Sanguinaccio, il Salame di Cioccolato, le Zeppole di San Giuseppe e l’irrinunciabile Migliaccio di Carnevale. Dolci tipici e reinterpretati dallo chef in una chiave ancora più gourmet.

piazza Duca d'Aosta 9 - 20124, Milano

Tel 02 67851

Al The St.Regis di Firenze, food festival indiano

Dal 17 al 22 febbraio The St. Regis Florence, premiato nel 2022 come primo hotel a Firenze da Travel & Leisure World's Best Awards 2022, ospiterà il Food festival indiano in collaborazione con la celebrity chef di fama internazionale Ritu Dalmia.

Gli eleganti saloni del Winter Garden Restaurant verranno invasi per una settimana da profumi, sapori e colori tipici della cultura indiana e vedranno protagonisti i piatti autentici e casalinghi ma al contempo raffinati di cui i milanesi hanno già avuto modo di innamorarsi in questi anni al Cittamani: un tradizionale menu Thali, ossia un piatto unico con diverse pietanze per assaggiare sapori differenti, che cambia quotidianamente, per il pranzo, e un menu alla carta di prelibatezze, vegetariane e non, per la cena.

Aria indiana a Firenze: arriva Ritu Dalmia

Nel menu Thali, l’ospite potrà scegliere tra una proteina vegetale o classica come ad esempio il “Chicken Curry” oppure il “Pumpkin Ki Sabzi” (zucca speziata con garam masala, zenzero, curcuma e peperoncino), accompagnata da un contorno (il Methi Aloo - patate al fieno greco) e un Daal (Rajma Daal - zuppa di fagioli rossi).

Per quanto riguarda la cena, Ritu Dalmia proporrà i suoi piatti signature, tra i quali spiccano il “Charcoal Grill Lamb Chop”: uno dei piatti più amati e richiesti di Cittamani, che sta molto a cuore alla chef, ossia una costoletta di agnello che ricorda la famosa costata fiorentina per la sua consistenza morbida ed il gusto appetitoso della carne, marinata con olio di senape, zenzero e spezie, cotto su griglia a carbone e servita con patate speziate e pakchoi saltato in padella, con il tocco finale di curry Roghan Josh.

Non solo carne nella cucina indiana, ma anche piatti vegetariani e saporiti come le Loki Kofta, ossia polpette di cucuzza - una particolare varietà di zucchina - ricotta e prugne, servite in un gravy di pomodoro, cipolla, riso jasmine e spezie indiane.

Il Festival avrà inizio con la serata inaugurale su invito di giovedì 16 febbraio che vedrà protagoniste, oltre alle deliziose pietanze indiane di Ritu Dalmia in formato di finger food a passaggio e cooking live station a quattro mani con l’executive chef Gentian Shehi, colorate esibizioni di danza con ballerini nei tradizionali sari indiani, postazioni per i tatuaggi all’hennè e altri momenti di intrattenimento a tema che animeranno l’albergo fiorentino e trasformeranno i saloni del Winter Garden Restaurant in una vera e propria festa di matrimonio in pieno stile indiano.

Anche i rituali tipici del brand St.Regis si vestiranno d’India per una settimana: il signature cocktail del brand - il Bloody Mary - sarà rivisitato alla maniera indiana e affiancato dal Mumbai Mary del The St.Regis Mumbai, così come l’offerta del tè pomeridiano che sarà arricchita ed ampliata; infine anche la Iridium Suites Spa offrirà un trattamento ispirato all’India: un rilassante massaggio alla testa con olio di sesamo di 30 minuti all’interno della vasca idromassaggio.

piazza Ognissanti 1 - 50123, Firenze

Tel 390 552 7161

A Roma fusione con la Sicilia

Grazie ad un'esemplare fusione tra la cucina siciliana e la cultura della capitale, il ristorante Giano rappresenta il linguaggio del gusto del W Rome. Forte della sua "Cucina Educata", lo chef Ciccio Sultano guida chef Nicola Zamperetti in cucina per riscrivere le regole della scena gastronomica romana.

In esclusiva per W Rome si tengono degli appuntamenti dove chef Sultano, affiancato come sempre da chef Zamperetti e gli altri talenti, propone un susseguirsi di momenti per godere al massimo della filosofia di Giano Restaurant. È nato così il format “Lido Sultano”, serate in puro stile W Rome, in viaggio tra il mare di Sicilia e Roma. Il prossimo appuntamento il 14 febbraio con un’edizione speciale, romanticamente rinominata “Lido sul...t’amo - Amuri edition” - night brunch con Florio e Duca di Salaparuta.

Il menu della serata prevede, tra le varie leccornie: la Zuppetta di ceci (Maccheroncino liscio fatto in casa, ceci, arancia, cedro, bottarga, olive) e il Falso Magro (Ventre di manzo, pollo, prosciutto S. Ilario, tartufo nero, fave, piselli). Per concludere in dolcezza una selezione di dolci tra cui il Cannolo siciliano, il Lampone (Mousse al lampone, biscotto alla vaniglia, lime) e i Falsi d’Autore firmati Fabrizio Fiorani. A seguire tutti al W Lounge per un momento DJ set che vedrà alla consolle proprio Ciccio Sultano!

via Liguria 26/36 - 00187, Roma

Tel 06 894121