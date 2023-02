Bad Moos Aqua Spa Resort, relax e romanticismo immersi nella neve

Il benessere che conferisce la neve e la natura incontaminata e una Spa è ciò di cui si ha bisogno in questo periodo dell'anno. Siamo in val Fiscalina, che si spinge fino ai piedi delle Tre Cime. La neve è la grande protagonista della vacanza invernale al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto (Bz).

Il Bad Moos, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo

A piedi nudi sulla neve

La sauna è un vero e proprio rituale che si basa sul contrasto benefico tra caldo e freddo. Si compone infatti di varie fasi che alternano la sudorazione del corpo a docce fredde che stimolano la circolazione. Meglio ancora se il corpo ha la possibilità di raffreddarsi all’esterno, direttamente a contatto con la neve. È quello che propone il Bad Moos Aqua Spa Resort nel programma “A piedi nudi sulla neve”.

A piedi sulla neve

Alle 17 ci si ritrova nella St. Valentin Sauna, chiamata così perché offre una vista sulle montagne e sulla chiesetta St. Valentin. Il maestro di sauna inizia la sua danza aromatica accompagnato dalla musica, spargendo nell'ambiente i profumi del bosco grazie ai movimenti decisi dell'asciugamano. A questo punto si esce all’aperto e, solo con il proprio asciugamano, ci si concede una salutare passeggiata a piedi nudi sulla neve. Rientrando si godrà del piacevole calore di questa sauna costruita interamente in abete rosso.

Dopo la sauna, il meritato riposo. L’esclusiva Sala relax Old Stube è una preziosa location ricavata in un’antica Stube gotica del 13esimo secolo. Il divanetto ad angolo e le poltrone in pelle con i morbidi cuscini in loden color burro, i lettini ergonomici in legno con materassini nocciola posizionati davanti alle finestre, il tavolino e le sedie tipiche la rendono unica e speciale.

Una spa per un relax totale

In motoslitta sulle Tre Cime

Tutt’altro equipaggiamento è richiesto per affrontare la neve in motoslitta. È questa una delle proposte del Bad Moos Aqua Resort: “In motoslitta sulle Tre Cime”, da prenotare direttamente alla reception.

Esperte guide accompagneranno i partecipanti lungo un percorso di 7 km attraverso boschi di abeti e larici fino a raggiungere il Rifugio Auronzo a 2.333 metri sotto la parete sud delle Tre Cime di Lavaredo. Qui, dopo la salita con le motoslitte, che dura circa 25 minuti, ogni ospite avrà a disposizione uno slittino tradizionale in legno. La guida insegnerà come utilizzarlo correttamente e seguirà i partecipanti per tutto il percorso di 5 km, divertente e panoramico, in totale sicurezza. Chi preferisce, dopo una sosta al rifugio per ammirare le Tre Cime, potrà scendere a piedi o con la motoslitta.

Di notte con le ciaspole

Camminare in silenzio al buio, sulla neve fresca, illuminati solo dalla luce delle fiaccole. È un’esperienza sicuramente suggestiva e romantica quella della “Ciaspolata notturna”. Dalle 21 alle 22.30 ci si immerge nel silenzio dei boschi della val Fiscalina. Al rientro per ristorarsi ci si potrà godere un caldo vin brulé.

Fino al 16 aprile 2023 al Bad Moos Aqua Spa Resort si può scegliere il pacchetto “Wellness per corpo & anima” comprensivo di: 4 pernottamenti, ricco buffet di prima colazione, merenda altoatesina nel pomeriggio e cena con menu a scelta, menu light feel good, programma di attività Move & Balance, 1 buono wellness di 60 euro da utilizzare nella Spa Soma & Anima. A partire da 580 euro a persona.

Bad Moos Dolomiti Spa Resort

via val Fiscalina 27 - 39030 Sesto Moso (Bz)

Tel 0474 713 100