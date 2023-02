Romantik Hotels arriva in Germania grazie a Markus Pape

Nella catena Romantik Hotels entra anche Meisenheimer Hof, uno degli hotel più rinomati del Palatinato (Germania sud-orientale). Diretto da Markus Pape, la struttura è stata individuata come in linea con la filosofia Romantik.

Markus Pape è entusiasta della collaborazione: «Con Romantik non beneficiamo solo delle opportunità di vendita o delle attività di marketing. In particolare, i servizi che la cooperazione fornisce ai suoi membri sono eccezionali e sono personalizzati per ogni casa. Questo pacchetto complessivo, ma anche la prospettiva di scambiare idee e lavorare con tanti colleghi affermati, ci ha pienamente convinto».

L'hotel, uno dei più storici della zona

Hotel storico progettato per il futuro

Dopo una vasta ristrutturazione nel 2012, il Romantik Hotel Meisenheimer Hof con 22 camere e suite, invita a un soggiorno elegante nel centro storico di Meisenheim. Cresciuto insieme alle mura storiche della città, l'edificio incarna tradizioni secolari. Nella locanda tardo barocca e negli edifici annessi, ogni dettaglio è unico: dal logo disegnato con cura con cinciallegra e bicchiere di vino, al delizioso dehors, ai mobili antichi che decorano le stanze.

Passione per la cucina regionale tedesca

Lo stesso vale per la cucina della casa, che precede la fama dell'albergo e dei ristoranti. Perché al Meisenheimer Hof i piatti tradizionali si colorano di sfumature moderne. Oltre ai classici, vengono proposti vari menu con piatti selezionati, tra cui un menu vegetariano e un menu regionale. La brigata di cucina ottiene i prodotti dalle fattorie vicine e li lavora con grande cura.

Markus Pape, il re della cucina dell'hotel

Questo è il principio del padrone di casa, Markus Pape, viziato dalla nonna con piatti locali fin dalla tenera età: sostanziosa zuppa di piselli, deliziose frittelle e prodotti freschi dell’orto hanno modellato e ispirato lo chef che è oggi. Sebbene sia stato attratto dal Sauerland alla Renania-Palatinato, il senso per la buona cucina regionale è rimasto intatto. Formatosi all'Hotel zur Post con Jean Claude Bourgueil e Dieter Müller, Pape è il re della cucina dell’hotel dal 2013. Il suo concetto di “piacere a 360 gradi”, tanta passione e ingegno, gli conferisce un tocco molto personale. Lui e sua moglie hanno sempre nuove idee per il loro hotel originale nell'accogliente cittadina sul Glan, che si tratti del Café Meisentörtchen associato o della moderna scuola di cucina.

Piatti in menu che devono piacere a tutti

Incontri in un'atmosfera straordinaria

Le sale storiche dell'hotel sono ideali per conferenze e seminari in un'atmosfera fuori dall’ordinario, offrendo anche tecnologia moderna e ottimo cibo. Su richiesta si organizzano anche feste in cucina.