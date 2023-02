Cinque spa dove immergersi completamente nella natura

Luce, alberi e prati a perdita d’occhio e vette maestose: la mente si rasserena, il battito cardiaco si regola, ansia e stress lentamente ci abbandonano. Le spa immerse nella natura offrono, oltre ai benefici dei trattamenti benessere, un grande senso di vitalità, energia e calma, complice la vista su paesaggi armoniosi e incantevoli.

Massaggi di coppia in ambienti di puro relax in spa immerse nella natura

L'Acaya Golf Resort & Spa in Puglia è un inno alla lucidità

Ad esempio in Puglia, l’Acaya Golf Resort & Spa (LE) si gode una posizione da manuale del benessere nel cuore del Salento, immerso in 120 ettari di meraviglie dominati dagli ulivi. Con 1.200 metri quadrati dedicati all’amore per se stessi, la spa di Acaya è un inno all’unicità dell’individuo che sfrutta la magia del luogo per celebrare l’armonia tra essere umano e ambiente attraverso prodotti di origine naturale. Novità del 2023, Longevity Club è uno spazio dove rilasciare tutte le tensioni, focalizzarsi su se stessi in totale relax e intraprendere percorsi di benessere, curati da un'equipe di esperti in Well Aging e Longevity Medicine.

La spa del Mira Hotels Acaya Golf

MIRA Acaya Golf Resort & SPA

Strada Comunale di Acaya, Km 2, 73029 Acaya (Le)

La Nabi Water Spa nelle ex cave di sabbia sul Litorale Domizio

Nella Prima Oasi Naturale della Campania (nata dalla rigenerazione ambientale di 50 ettari di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE), la Nabi Water Spa dei Laghi Nabi con 4 vasche idromassaggio panoramiche, sauna finlandese, bagno turco, grotta del sale dell’Himalaya per Haloterapia, doccia emozionale, parete con cascata cervicale, area relax vista lago, solarium galleggiante con piscina “Water on the lake” e Jacuzzi esterna; piscina a sfioro su lago con temperatura termale, getti cervicali e fondo soft walk e i rigeneranti trattamenti all’aperto sia su piattaforma galleggiante della spa sia in wellness pool.

Laghi Nabi Water Spa (foto Aquilante)

Laghi Nabi

Via Occidentale, 81030 Castel Volturno (Ce)

All'Excelsior Dolomites Life Resort, una spa con vista Dolomiti

Molto più a Nord, in Alto Adige, il centro benessere di 2.500 metri quadrati dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è immerso nel grande Parco Naturale Fanes–Sennes–Braies, che guarda dalle grandi vetrate del Castello di Dolasilla, il centro benessere dove concedersi massaggi e rituali wellness, da soli o in coppia, o dalle saune e dall’infinity pool sul rooftop dell’Excelsior Dolomites Lodge, che domina i tetti del paesino e si apre alla vista delle Dolomiti.

La Spa dell'Excelsior Dolomites Life Resort

Excelsior Dolomites Life Resort

Str. Valiares, 44, 39030 S. Vigilio (Bz)

Una spa nel cuore della dolomitica Val d'Ega

Tra le maestose Dolomiti del Latemar e del Catinaccio sorge il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ), nel cuore della Val d’Ega, circondato da uno splendido parco di 45mila metri quadrati su cui si affaccia il centro benessere. Dalle stanze per i massaggi, alla piscine interna collegata a quella esterna, dalle sale relax al percorso kneipp fino alla grotta salina, sono tanti i rilassanti punti di osservazione sul verde e sulle vette. L’hotel votato alla natura, ha anche ideato una linea cosmetica certificata bio a base del latte delle cavalle del proprio allevamento, splendidi animali che si possono ammirare dalla spa.

La piscina del Romantik Hotel Post

Romantik Hotel Post

Karerseestraße, 30, 39056 Welschnofen, Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Un 5 stelle per ammirare il panorama della Val Badia

In pole position sulla linea di partenza per andare alla scoperta della Val Badia, il Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), 5 stelle che offre un panorama privilegiato sulle cime del Sassongher e del gruppo del Sella, da ammirare dalle piscine interna ed esterna, dalla Sky Room (una delle sale relax) e dal giardino wellness, da poco ampliato di 1300 metri quadrati con zona relax con lettini a sdraio e lago artificiale.

L'interno della Spa del Romantik Hotel Cappella

Romantik Hotel Cappella

Str. Pecëi, 17, 39033 Colfosco (Bz)

