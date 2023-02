Tenne Lodges & Chalets di Racines, il lusso della montagna

Una baita in montagna come la si immagina, fatta di legno, pietra e che trasmetta immediatamente una sensazione di accoglienza e calore: Tenne Lodges & Chalets di Racines (BZ) è la concretizzazione di questo pensiero, elevato alla raffinatezza di un resort a 5 stelle.

Veduta esterna del Tenne Lodges

Tenne Lodges & Chalets, una grande visione di famiglia

Un sogno che è diventato realtà nel 2016, grazie alla visione di una famiglia di imprenditori dell’hotellerie altoatesina, che da anni eccelle nell’arte dell’ospitalità tra Val Racines, Val Ridanna e Val Giovo, gioielli della Valle Isarco.

La struttura, realizzata secondo le più moderne tecniche di bioedilizia e perfettamente integrata nel paesaggio montano, offre 35 splendide camere e suite, dove a dominare sono il legno e un arredamento ispirato alla contemporaneità. Le grandi vetrate sono uno degli elementi distintivi di Tenne Lodges & Chalets, che pare dolcemente appoggiato sul fianco della montagna, e ne caratterizzano il dialogo costante tra il dentro e il fuori.

Ogni ambiente è pensato per fondersi con la natura

Ogni ambiente interno è pensato per fondersi in modo armonico con quanto di meraviglioso si scorge fuori dalle finestre. In ogni stagione il Tenne Lodges & Chalets offre un territorio circostante dal fascino unico: in inverno si può uscire con gli sci a piedi, poiché ci troviamo all’interno di un comprensorio sciistico, che naturalmente d’estate si trasforma in un paradiso per gli amanti di passeggiate ed escursioni ad alta quota. Per chi predilige un tipo di soggiorno ancora più esclusivo sono pensati i 4 lodge situati a circa 2,5 chilometri dall’edificio principale, all’interno della vicina foresta. Appartamenti eleganti e dotati di ogni comfort per una vacanza indipendente, da trascorrere immersi nell’abbraccio della natura, ma che possono godere dei servizi del resort come piscina, centro benessere, ristorante e prima colazione. La piscina interna, infinity pool di 17 per 5 metri, invita all’esercizio o al relax, a seconda dell’ispirazione del momento, mentre ci si può concedere un momento per sé stessi grazie ai trattamenti wellness e alla sauna a disposizione degli ospiti.

La piscina del Tenne Lodges 1/3 Particolare esterno del Tenne Lodges 2/3 Una suite del Tenne Lodges 3/3 Previous Next

La proposta culinaria del Tenne Lodges & Chalets

La prima colazione, ricchissima, viene servita in una sala dallo stile contemporaneo, con grande attenzione a prodotti freschi e naturali, perfetti per assicurare l’energia necessaria ad una giornata sui monti. La sera, il Tenne Lodges & Chalets offre spunti gastronomici di grande raffinatezza, grazie alle creazioni sempre originali degli chef, ispirate alla tradizione del territorio e rivisitate secondo contaminazioni fusion. La maggior parte degli ingredienti sono di provenienza locale, e vengono combinati per offrire un’esperienza sensoriale in linea con la filosofia del luogo. I prezzi per il soggiorno partono da 416 euro per due persone a notte con la mezza pensione.

Tenne Lodges & Chalets

Colle 51, 39040 Racines, Alto Adige – Italia

Tel. +390472433300