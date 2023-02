Pfösl, benessere e gusto tra la natura delle Dolomiti

Il Pfösl, hotel quattro stelle superior di Nova Ponente (Bz), è il luogo perfetto per chi cerca una vacanza tra le montagne in piena armonia con la natura. La struttura offre, infatti, ai suoi ospiti un approccio consapevole a 360°, dalla gestione del personale alla proposta gastronomica fino all'attenzione costante alla sostenibilità, che è valsa numerosi premi e la certificazione Eu-Eco-Label, riconosciuta a livello europeo.

Il Pfösl di Nova Ponente

Pfösl, una vacanza nel segno della sostenibilità

Il concetto di sostenibilità per il Pfösl non è soltanto un punto di forza, ma un vero e proprio spirito guida, che si declina in tre diverse direzioni: design, gusto e benessere.

Partendo dal design, tutte le camere sono arredate principalmente con legno (pino cembro, abete rosso o larice) proveniente dalle montagne locali e materiali naturali, realizzati da artigiani locali. Un punto di forza sono i sistemi per il sonno d’alta qualità per un sonno rilassante.

Da 30 anni la struttura ottiene tutto il calore da un vicino impianto di lavorazione del legno, che fornisce acqua calda e la naturale energia necessaria per riscaldare l'intero albergo e il centro benessere. L'elettricità è ottenuta da fonti di energia rinnovabile.

Nella NaturaSpa del Pfösl si fa affidamento alla soluzione salina, la cui aggiunta garantisce disinfezione ulteriore dell'acqua del bagno e quindi impedisce la formazione d’alghe. L'acqua morbida, cristallina e leggermente salata previene l'irritazione degli occhi e l'essiccazione della pelle.

A tavola tutto il buono della montagna

La proposta "green" del Pfösl, dicevamo, riguarda anche la proposta gourmet. In cucina si lavorano, infatti, piatti che nascono dall'utilizzo di prodotti di alta qualità, regionali e di stagione. La carne proviene da allevamenti regionali e il pesce è pescato soltanto in acque altoatesine. I partner sono, di conseguenza, agricoltori e produttori locali.

Non solo: nei giardini rialzati di Brigitte, nei dintorni dell'hotel, prosperano più di 50 diverse erbe medicinali e da giardino, che usiamo in cucina, per i workshop con le erbe, per fare tisane e per gli incensi.

Oltre a numerose erbe selvatiche e da cucina, ha preso il via un progetto di un orto di permacultura, con verdure naturali e gustose, con vecchie piante coltivate in parte dimenticate e rarità molto speciali. Un progetto supervisionato dalla moglie del contadino dello Stegerhof di Ponte Nova. Dal giardino al piatto, per così dire, non c'è niente di più fresco!

Il ristorante del Pfösl

La segale di San Giovanni

Da quattro anni al Pfösl si coltiva la segale di San Giovanni (così chiamata perché la semina si effettua verso il 24 giugno, festa di San Giovanni), un antico cereale dimenticato che, a quota 1.735 metri, cresce a meraviglia. Sa di nocciola, è resistente e poco esigente; ha un basso rendimento, ma la struttura ha deciso di utilizzarlo comunque per le giornate di panificazione del Pfösl e per alcune ricette create ad hoc.

Acqua fresca di montagna

Sostenibilità nel piatto, sostenibilità nel bicchiere. Tra le occasioni per scoprire e gustare la filosofia Pfösl c'è anche il Naturabar. Da anni, ormai, serve soltanto bevande senza coloranti e conservanti, oltre a una vasta scelta di liquori e cocktail.

Il Naturabar del Pfösl

Non solo: al Pfösl potete godervi la migliore acqua di sorgente di montagna. Pfösl's still e Pfösl's sparkling sono filtrate, purificate biologicamente e quindi liberate da tutti i residui secchi. Attraverso questa procedura si evitano lunghi percorsi di trasporto e sprechi inutili.

