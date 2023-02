The Wood Hotel, benessere assoluto nella Lapponia svedese

In inverno un viaggio nella Lapponia svedese meridionale è un vero toccasana per il corpo e lo spirito. Skellefteå, la regina del benessere, è una delle città più eco-friendly e sostenibili d’Europa. Circondata dalle foreste boreali e a soli 200 km a sud dal circolo polare artico è alimentata con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Gli autobus locali, ad esempio, funzionano a biogas e l’aeroporto, la cui torre di controllo è costruita in legno, è completamente fossil free. Città creativa e innovativa attira sempre più giovani che amano lo stile di vita artico, a stretto contatto con la natura.

The Wood hotel, che con i suoi 20 piani domina il paesaggio di Skellefteå, è una struttura climate positive. Banditi il cemento e l’acciaio l’edificio, interamente costruito in legno, mescola elementi tradizionali con le nuove “scoperte” ingegneristiche. Le camere, anch’esse realizzate in legno massello, godono di una splendida vista sul paesaggio “illuminato”, poco prima che scenda l’oscurità, da una particolare luce blue, un fenomeno naturale che appare solo nell’Artico. L’arredamento, in stile minimalista-scandinavo, è realizzato con materiali che, più invecchiano, più sono affascinanti. I complementi d’arredo sono realizzati dalle mani di abili artigiani, mentre il calore sprigionato dagli ambienti interni ricorda l’intimità delle baite di montagna. Le camere, spaziose e dotate di ogni comfort, assicurano sonni tranquilli. La Family Room, ad esempio, può ospitare comodamente un’intera famiglia, mentre le Wood Suites, con splendida vista panoramica, offrono camera matrimoniale e un living con un letto-sofà.

The Wood Hotel immerso nella neve

Benessere... di legno al The Wood Hotel

Soggiornare nel The Wood Hotel è di per sé un’esperienza indimenticabile. Qui il forest bathing con i suoi molteplici benefici - rallenta la frequenza cardiaca, stabilizza la pressione sanguigna e assicura sonni tranquilli - può essere fatto comodamente indoor. Infatti il legno con cui è costruito l’edificio, ricavato da silvicoltura sostenibile, “ossigena” gli ambienti.

Situata al 20° piano dell’edificio la Vana Spa offre piscina riscaldata esterna con splendida vista sulle foreste circostanti, saune a diverse temperature, spazi dove rilassarsi su comodi lettini, un bar per sorseggiare piacevoli drink e ammirare il cielo stellato. I trattamenti, eseguiti da esperti terapisti, ammaliano il corpo e lo spirito. Il trattamento Full Body&Head utilizza olio essenziale di ginger che, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche, rinvigorisce il corpo e nutre l’epidermide. Per purificare la pelle in profondità s’inizia con il peeling corpo fatto con un mix di sali minerali e olio essenziale biologico di zenzero. Si procede con un massaggio con olio di ginger caldo, alternato ad asciugamani caldi. Il viso è trattato delicatamente e vi si applica una maschera. Per finire un rilassante massaggio ai piedi. Scioglie le tensioni e calma la mente il trattamento alla lavanda. Prima un bagno rilassante in una vasca con idromassaggio dove piacevoli getti sollecitano i punti più critici, poi un massaggio all’olio di lavanda biologico e, mentre il composto sprigiona i suoi effetti benefici, si pratica un lungo massaggio ai piedi. Studiato appositamente su ogni tipo di pelle il trattamento tailormade inizia con un massaggio decontratturante alla schiena. Sul viso si esegue un’analisi della pelle, una pulizia soft, peeling e una pulizia più profonda per eliminare le impurità. A seguire un ritocco alle sopracciglia, un massaggio e una maschera idratante.

L'esterno in legno del The Wood Hotel
Una delle stanze del The Wood Hotel

In tavola sostenibilità e tradizione

Anche la prima colazione a buffet è climate smart. No agli sprechi e agli avanzi: i piatti di piccole dimensioni invitano a servirsi solo del necessario, alcuni ortaggi sono conservati sottaceto, i succhi sono preparati con i frutti e le bacche raccolti nei boschi vicini, e i prodotti sono “confezionati” con materie prime del territorio coltivate da agricoltori locali. Ottimo il pane, cotto ogni giorno, lo yogurt e il latte acido magari decorati con polvere di bacche. Il muesli è rigorosamente fatto in casa e, su richiesta, il porridge è preparato al momento dallo chef.

Al ristorante dell’hotel si possono gustare i piatti della tradizione che utilizzano, dove possibile, ingredienti del territorio. Squisite le Friterad Pölsa, una delle delikatessen della Svezia settentrionale, preparate con carne tritata, maionese con aglio nero, barbabietole sott’aceto, cavolo, cipolle caramellate e formaggio della contea di Västerbotten. Da provare la terrina di cavolo con tuorlo d’uovo stagionato e affumicato, cavolfiore, brodo di cavolo nero arrostito e cipolle sottaceto. E, per finire in dolcezza, Mandels Mandelkaka, crumble alle mandorle servito con gelato alla vaniglia, composta di lamponi e crema all’arancia.

Sulla neve nei dintorni

Numerose le attività sulla neve offerte a Skellefteå e dintorni. Sci da fondo, passeggiate con le ciaspole, e le emozionanti gite in slitta trainate dagli husky che attraversano foreste e distese di ghiaccio. E ancora le ciaspolate by night con la luna piena, avvolti dall’attraente abbraccio della foresta. Si accende il fuoco, si prepara la cena e, con un pizzico di fortuna, nel cielo pluristellato appare l’aurora boreale.

In perfetto stile nordico suggerito il bagno nel ghiaccio nell’omonimo fiume a Örviken, località distante una manciata di chilometri da Skellefteå. Qui una guida esperta accompagna nel rituale del bagno, seguito da una sauna tradizionale. Immergere il corpo, anche per pochi secondi in acqua fredda sino a sfiorare il punto di congelamento, allenta i dolori articolari, i reumatismi e produce effetti positivi sul sistema immunitario e cardiovascolare.

In slitta con gli husky
Bagno di ghiaccio

Le foto sono di Visit Skellefteå

The Wood Hotel

Torggatan 3 - 931 32 Skellefteå, Svezia

Tel +46910488800