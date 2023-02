Soggiorno di benessere dal sapore d’albicocca al Garberhof

Il dolce e morbido profumo dell’albicocca è una costante all’interno del Garberhof, hotel 4* superior inaugurato nel 1981 dalla famiglia Pobitzer e recentemente rinnovato all’insegna del concetto di “silent luxury”: un lusso non sfarzoso ma silenzioso, che si percepisce e si respira nel calore e nell’accoglienza di ogni ambiente. Dal gin Felix Luis da gustare nel rinnovato Lounge Bar 1981, alla linea di cosmetici naturali “Prunus armeniaca” prodotta in esclusiva per Garberhof, l’albicocca è il fil rouge aromatico della proposta del boutique hotel di Malles Venosta, in Alto Adige.

Hotel Garberhof, la speciale linea di prodotti di bellezza a base di albicocca

Un soggiorno dal sapore d’albicocca al Garberhof

In campo cosmetico, l’olio di albicocca è usato con particolare efficacia per il trattamento mirato del contorno occhi e delle smagliature, ed è impiegato nei trattamenti anti-age, grazie agli antiossidanti che contrastano i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Per una pulizia profonda della pelle di viso, collo e décolleté, ci si può affidare alla professionalità dello staff della Mii:Amo spa, guidato da Mattias Winkler, che offre tre tipologie di trattamento viso all’albicocca (classico, premium e anti-age) eseguite con i cosmetici della linea “Prunus armeniaca by Garberhof”. I trattamenti includono pulizia del viso, peeling delicato e applicazione di un tonico detergente, seguite da una maschera viso rigenerante e da un massaggio rilassante. Momenti di benessere in cui la pelle si rigenera e ritrova freschezza e luminosità. Inoltre, ci si può rilassare con un massaggio corpo con oli aromatici all’albicocca, dedicare una coccola alla propria pelle rendendola liscia e vellutata grazie a un delicato peeling, oppure godersi da soli o in coppia un profumatissimo bagno dell’imperatore durante il quale sorseggiare un aperitivo Vinschger a base di prosecco e succo di albicocca.

Hotel Garberhof, area wellness



L’albicocca: ingrediente principe del gin Felix Luis

L’albicocca è anche uno degli ingredienti principali del gin Felix Luis: prodotto in Alto Adige, il distillato porta il nome del primogenito del proprietario e manager dell’hotel Garberhof, Klaus Pobitzer. Tra gli ingredienti anche genziana maggiore della Val Venosta, scorza di limone bio del Lago di Garda, ginepro e radice di iris dalla Toscana, uniti a ingredienti esotici che esaltano il sapore, valorizzando le note agrumate e speziate.

Circondata dalle cime innevate su cui si estendono i confini tra Italia, Svizzera e Austria, la Val Venosta non è solo terra delle più celebri mele: grazie a un clima secco, con 300 giorni di sole all’anno, scarse precipitazioni e notevoli escursioni termiche, l’albicocca venostana cresce tra i 700 e i 1.200 metri di altitudine, fino a raggiungere un brillante colore giallo-arancio, sviluppando un inconfondibile aroma e numerose proprietà benefiche. Grazie al suo elevato contenuto di beta-carotene, questo frutto della stagione estiva fa bene alla vista, alla pelle e contribuisce al rafforzamento del sistema immunitario. Inoltre, dalla spremitura a freddo dei semi del nocciolo si ottiene un olio che contiene vitamina A ed E, responsabili della bellezza e dell’elasticità della pelle.

Il lusso discreto dell’hotel Garberhof

Il lusso si esprime in maniera discreta e silenziosa all’hotel Garberhof: con il recente restyling in stile “silent luxury” – che ha coinvolto anche 9 suite, 11 camere e il Lounge Bar 1981 – l’hotel ha adottato un’estetica minimal con materiali naturali di qualità provenienti dal territorio altoatesino, come larice, abete rosso e rovere. La Mii:Amo spa si estende per 2200 mq, nei quali trovano posto anche l’hamam alberghiero più grande in Italia, un laghetto balneabile naturale esterno trattato in modo completamente biologico, saune e zone relax panoramiche e una infinity pool riscaldata con vista sulle cime imbiancate dell’Ortles.

Hotel Garberhof, facciata esterna 1/4 Hotel Garberhof, il Lounge bar 1981 2/4 Hotel Garberhof, l'Hammam 3/4 Hotel Garberhof, ristorante 4/4 Previous Next

Garberhof

Staatsstraße 25, SS40, 25, 39024 Malles Venosta BZ

Tel. 0473831399