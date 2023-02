Dal mare ai monti, otto idee per vivere San Valentino in intimità

Ci sono molti modi per dimostrare il proprio amore al partner, ogni coppia ha i suoi dolci rituali: un pensiero, un biglietto, un dono inaspettato, magari un aiuto insperato nei lavori domestici… ma senza dubbio regalare un viaggio è qualcosa che tutti apprezzano! Vediamo qualche idea per trascorrere insieme un soggiorno romantico, da godersi proprio per la ricorrenza, o un dolce pensiero come la prenotazione della prossima vacanza, per iniziare a sognare.

Tenne Lodges & Chalets

Tra le Dolomiti, in Alto Adige

Per riconnetterci con i nostri ritmi naturali, possiamo trovare nel Tenne Lodges & Chalets un luogo ideale: isolato quanto basta per garantire privacy e silenzio e allo stesso tempo dotato di ogni comfort immaginabile. In Alta Valle Isarco - praticamente a un passo dall’Austria - a Racines (Bz), si trova il Tenne Lodges & Chalets, che offre agli innamorati una opportunità per vivere un San Valentino davvero speciale. Durante tutta la settimana del 14 febbraio 2023 sarà possibile prenotare per una intera notte la piscina intera del resort, avendola così tutta per sé. Fuori, un paesaggio alpino ricoperto di neve fresca, dentro, tutto il calore del vostro amore.

Tenne Lodges è un vero paradiso per le coppie amanti della neve e degli sport invernali: si può uscire dalla porta praticamente indossando direttamente gli sci ai piedi, perché le piste del comprensorio sciistico Racines Giovo si trovano appena al di là di un delizioso ponticello in legno. E oltre alla magia pura di una valle incantata si possono godere tutti i lussi di un 5 stelle amico della natura. La proposta di San Valentino include due notti di soggiorno a Tenne Lodges, con trattamento di mezza pensione, vale a dire una prima colazione da re e cena gourmet, il libero utilizzo della sauna e del centro benessere e il romanticismo assoluto di una notte in piscina. Il prezzo parte da 990 euro per due persone.

Tenne Lodges & Chalets

frazione Colle 51 - 39040 Colle (Bz)

Tel 0472 433300

Liguria, la magia del golfo di Portofino

Villa Gelsomino riserva ai propri ospiti l’opportunità di rendere ancora più unico e indimenticabile il proprio soggiorno sulle colline di Santa Margherita Ligure. Sarà, infatti, possibile prenotare, in abbinamento a una delle suite, il percorso di degustazione “Delicious dinner” che prevede una cena servita nella suggestiva location del patio o del salone nobile della Villa. Godendosi uno dei panorami più romantici della riviera italiana - il borgo di Portofino e il suo golfo - gli ospiti potranno gustare una cena a cura del rinomato ristorante di Rapallo “Rocco e i suoi fratelli”.

Villa Gelsomino

In base alle proprie preferenze, sarà possibile scegliere tra due opzioni di menu - mare o monti - che prevedono rivisitazioni in chiave gourmet dei piatti tipici della tradizione Italiana e un’accurata selezione di vini ad accompagnare ogni piatto. Il percorso di degustazione “Delicious Dinner” a Villa Gelsomino Exclusive House è prenotabile sulle principali piattaforme al costo di 200 euro a coppia (vini esclusi) e deve essere selezionato al momento della prenotazione della camera, il cui costo parte da 200 euro a notte per due persone con la prima colazione.

Villa Gelsomino

via Privata Assunta Costa 31 - 16038 Santa Margherita Ligure (Ge)

Tel 348 611 7923

Scoprire la Basilicata

Una destinazione fuori dagli schemi per la tua vacanza romantica? La magica Lucania, terra di leggende e dal fascino struggente e un soggiorno a Borgo San Gaetano di Bernalda, in provincia di Matera. Ci troviamo in un antico frantoio, trasformato con estrema raffinatezza in un piccolo albergo diffuso di grande charme. Solo sette suite, tra dimore su due livelli nella struttura principale e accoglienti casalini che si affacciano su un vicolo privato, dove trascorrere momenti di intensa condivisione nella più assoluta privacy.

Borgo San Gaetano

Ogni dettaglio, curato personalmente dai proprietari, suggerisce una cura amorevole per questo relais gioiello, nido ideale per assaporare il piacere di stare insieme. Intorno, l’eleganza discreta di Bernalda, con il suo suggestivo centro storico e un’atmosfera di rilassata complicità. Borgo San Gaetano offre la formula bed and breakfast e tutti i migliori servizi VIP: oltre ad accappatoio e pantofole pronti in camera, sono comprese le consumazioni dal frigo bar con set completo di bevande, una bottiglia di spumante e un piatto di frutta fresca di stagione. Si può arricchire l’esperienza con un tour per due persone alla scoperta dell’antica Bernalda, tra romantici vicoletti, chiese secolari, opere d’arte e monumenti evocativi di un passato ricco di storia. Prezzi da 150 euro a notte per due persone con prima colazione inclusa.

Borgo San Gaetano di Bernalda

corso Metaponto 25 - 75012, Bernalda (Mt)

Tel 0835 179 0014

Nel cuore della Sicilia, privacy e magia

Questa struttura aprirà a Pasqua 2023, ma per chi prenota la propria vacanza entro il primo marzo è previsto uno sconto fino al 30% sul soggiorno. Un biglietto con la promessa di un viaggio può essere un’idea per iniziare a sognare! Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, Luxury Wine Resort di Marsala ha pensato proprio agli innamorati con la sua proposta Un giorno da principe e principessa: una fuga da fiaba nella Sicilia più bella.

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo

La notte si trascorre nella più romantica delle camere, l’esclusiva suite della torre merlata settecentesca, caratterizzata da tufi, pavimenti in cotto, travi in legno e un antico letto in ferro battuto di artigianato locale. La terrazza sul tetto della torre, vivibile con le sue chaise longue nella massima privacy, regala una vista impareggiabile sulle isole Egadi e la Riserva Naturale dello Stagnone. L’offerta include la notte in suite con spumante in camera all’arrivo, visita della cantina della tenuta con degustazione di vini, olio evo e prodotti tipici, un aperitivo al tramonto e la cena esperienziale nella Corte Storica del Baglio Oneto o nella Casa Padronale. La mattina il risveglio è reso ancora più dolce da una ricca colazione, che può essere servita anche in camera su richiesta. Il costo è a partire da 790 euro a coppia.