L'Aleph di Roma si colora di Magenta per celebrare San Valentino

L'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, elegante proprietà nel cuore di Roma a pochi passi dalle leggendarie Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese, ha preparato un programma speciale per San Valentino, per festeggiare gli innamorati in relax e confort.

Per questa romantica occasione l’albergo si riempie di amore, premura e gentilezza, e lo fa con il linguaggio dei colori, scegliendo come filo conduttore del giorno degli innamorati il Magenta, simbolo di rinnovamento e colore primario in grado di trasmettere e generare amore, premura, gentilezza e cooperazione, nonché di stimolare desideri ed emozioni.

Un romantico break nella città eterna, per giurarsi amore eterno il giorno di San Valentino in uno sfondo adornato da magnifiche composizioni floreali, gustosi piatti e benessere in spa.

La Spa per relax e coccole

Per le coppie amanti del benessere è il momento migliore dell’anno per godere insieme delle “Coccole Magenta” a Le Caveau by Gili Spa, il luogo ideale per celebrare il giorno degli innamorati tra il benessere e l’equilibrio psicofisico.

In questa occasione dedicata all’amore Le Caveau by Gili spa ha pensato ad un percorso indimenticabile che combina relax e bellezza, con un trattamento di coppia per la durata di 90 minuti con massaggio con oli agrumati e mandorle dolci, a seguire un trattamento liftante con prodotti vegani per purificare e rimpolpare la pelle. A questo punto gli ospiti godranno di 30 minuti di intenso relax tra un hammam, una sauna e una comoda jacuzzi in esclusiva, avvolti anche da coccole food and beverage, tra selezioni di frutta, the, tisane e bollicine.

E a seguire, cena con Buonanno

Una cena romantica è il modo migliore per festeggiare l’amore eterno, e l’executive chef Carmine Buonanno ha ideato un menu speciale, per una serata raffinata e indimenticabile. Una declinazione di piatti ispirati all’amore e alla coppia, che prevede “Capasanta con velo di corallo magenta, spuma alle alghe e indivia arrosto”, il “Filetto di tonno magenta, puntarelle, crema di ricotta e cialda al pistacchio” e per finire “La rivisitazione della ricotta e visciole”. Prelibatezze tra gusto e romanticismo da godere nel cuore della Città Eterna.

Come non approfittare delle bellezze architettoniche che la Capitale mette a disposizione, se non addentrandosi in una dolce passeggiata romantica per le vie di Roma. Facilmente raggiungibile a piedi dall’hotel, la Fontana di Trevi e il Pantheon sono due location suggestive che trasmettono amore, passione e suscitano grandi emozioni, proprio come i principi trasmessi dal Magenta. O perché non addentrarsi nella meravigliosa Piazza Navona, luogo iconico all’insegna dell’arte e della magnificenza, che come il Magenta rivela una creatività che si ispira alla bellezza, intesa come armonia condivisa universalmente.

Il Magenta trionferà per San Valentino

Un amore futuristico

Se invece si vuole regalare alla propria dolce metà un’esperienza protesa tra il gusto e l’entertainment vale la pena di vivere l’esperienza “Le Petit Chef”, un innovativo spettacolo multisensoriale, che coinvolge l’ospite a tutto tondo, con immagini, suoni e sapori in un’atmosfera sognante e poetica.

Con l’utilizzo della tecnica del videomapping e della realtà aumentata gli ospiti vedranno svolgersi davanti ai loro occhi le avventure del piccolo chef, che in una proiezione avvincente e entusiasmante attraversa mille peripezie e si cimenta a preparare i piatti delle sue ricette tra mille imprevisti e buffe gag. Grazie a questa tecnica di proiezione 3D il tavolo si trasforma in un display dinamico sul quale si visualizzano le mille storie del nostro piccolissimo personaggio. Una volta ultimata la proiezione si passa dall’esperienza virtuale a quella sensoriale; i camerieri serviranno ai commensali il medesimo piatto che Le Petit Chef ha preparato nel cartoon, che sarà uguale a quello virtuale. Il tutto si ripete per il numero delle portate previste dal menu.

Alpeh Roma

via di S. Basilio 15 - 00187, Roma

Tel 06 422 9001