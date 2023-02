A Lecce un San Valentino unico a Palazzo Bozzi Corso

Storie di cuore, di cinema e di cibo nel Salento: gli ingredienti ci sono tutti per un soggiorno romantico in uno dei luoghi più belli della Puglia. Lecce è una città a misura di innamorati, con scorci e atmosfere da sogno, tra piazza Duomo e la Basilica di Santa Croce.

Palazzo Bozzi Corso

Dimora di charme

Palazzo Bozzi Corso è una dimora di charme, scrigno d’arte e di storie da film, come quella di Enzo Fiermonte, zio degli attuali proprietari che si innamorò di Lady Astor, la ricca ereditiera americana sopravvissuta nel disastro del Titanic, a cui è dedicata una meravigliosa suite. E poi il calore dell’accoglienza, la raffinatezza degli arredi e la cucina afrodisiaca dello chef Alessandro Pascali, compendio di sapori e ricette locali e dal mondo.

Chef Alessandro Pascali | ph EFerramosca

Dalla colazione romantica servita in camera all’aperitivo spumeggiante da degustare nel raffinato bar Enzo tappezzato dalle foto anni ’20-‘30 del famoso pugile Fiermonte e dalle locandine dei film che interpretò, quando divenne attore, tra cui «Rocco e i suoi fratelli» con Luchino Visconti. Tra le delizie: polpa di ricci con crostini di pane, ostriche, pomo-d’oro (burrata con gelatina di acqua di pomodoro), lingotto di fave, cicoria e tartare di gamberi, foie gras con fragole e lamponi in agrodolce e capocollo croccante, tartare di manzo “cacio e pepe” e frutto della passione, cioccolato e prosecco. Un soggiorno suggestivo nel cuore della città barocca nel nome dell’arte, ma anche del benessere con la possibilità di abbinare un massaggio relax di coppia all’olio di argan per rilassare corpo e mente, allontanare stress e rigenerarsi.

Enzo Fiermonte e LadyAstor

L'arte nell'aria

Tra le mura del Palazzo, costruito nel 1775, si respira l’arte che accompagna la famiglia Fiermonte. Ogni Suite racconta una storia, a partire da Jacques Zwobada (1900-1967) e René Letourneur (1898-1990), due tra gli artisti più interessanti nel panorama della scultura europea della prima metà del ‘900, di cui è possibile ammirare le opere camminando per la dimora. Entrambi furono grandi amori della nonna materna degli attuali proprietari, Antonia Fiermonte, pittrice, violinista, protagonista dei salotti artistici parigini, scomparsa nel 1956 a soli 42 anni. Per arrivare poi a Fernand Legèr e John Lennon e Yoko Ono, amica di Anne, unica figlia di Antonia. Uno stile inconfondibile nell’arredamento, perfetto connubio tra classicità e design, con mobili su misura e pezzi d’arte di rilevanza, che arredano i saloni e le dieci suites caratterizzate da alti soffitti, stucchi a parete, colori morbidi o accesi come il prugna e il blu cobalto: la lampada Callimaco di Ettore Sottsass per Artemide, la sedia Superleggera di Gio Ponti di Cassina, le lampade Escargot di Le Corbusier prodotte da Nemo, le creazioni di Carlo Scarpa. Il Palazzo ha un elegante rooftop con vista sui tetti e campanili di Lecce da cui è possibile ammirare fantastici scorci e godere di indimenticabili tramonti.

Pacchetto “Lady Astor”: 1 notte in camera matrimoniale, welcome gift, colazione romantica in camera, aperitivo afrodisiaco e parcheggio con servizio di car valet, a partire da 193 euro a persona, con l’aggiunta del massaggio di coppia da 50 minuti a partire da 310 euro a persona.

La Fiermontina

La Fiermontina Family Collection: nasce dal desiderio dei fratelli Filali di ripercorrere i luoghi legati alla nonna Antonia e allo zio Enzo Fiermonte, dalla Puglia loro terra di origine, passando per Parigi fino in Marocco. A Lecce La Fiermontina è un’antica masseria del ‘600 con sedici camere (cui si sono aggiunte tre Suites à côté) impreziosite da opere d’arte, al riparo delle antiche mura urbiche con uliveto intorno alla piscina e il nuovo Zéphyr Restaurant. A pochi metri, in vico dei Rayno, il M.A.M.A. Museum, incluso nella rete museale della Regione Puglia, accoglie una cinquantina di opere d’arte moderna della collezione privata, tra i dipinti di Antonia Fiermonte, le sculture e i disegni di René Letourneur e Jacques Zwobada, oltre a opere di artisti contemporanei locali e internazionali. Il Palazzo Bozzi Corso del 1775 a due passi dalla Basilica di Santa Croce ha dieci suites, ampio rooftop con piscina, zona Wellness e giardino segreto. Dal 2021 ha aperto a Parigi La Fiermontina Vendôme, un lussuoso appartamento a uso esclusivo, immerso in una galleria d’arte, nell’omonima piazza tra le più importanti al mondo; mentre a giugno 2023 aprirà le porte La Fiermontina Ocean, un Eco Retreat in Marocco, dove il lusso incontra i valori e l’autenticità del territorio.

Palazzo Bozzi Corso

via Umberto I 38, Lecce

Tel 3773743399 | 08321560335