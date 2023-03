A Campello Alto vacanze in castello o in convento

C’era una volta un castello e c’è ancora. Anzi, è diventato un paese tenace, capace di resistere alle molte incursioni della Storia per trasformarsi in un’oasi di pace e benessere. Il borgo medievale umbro di Campello Alto (PG), sito in una Regione ricca di storia, vino e specialità gastronomiche, è stato teatro, fin dall’anno Mille, delle gesta dei baroni di Borgogna al seguito dell’imperatore Federico II. A portarvi serenità e prosperità hanno contribuito anche i monaci ed è poi diventato il Relais Borgo Campello.

Il Relais Borgo Campello

Campello Alto, hotel diffuso dalla storia millenaria

Prima arrivarono i monaci di San Pietro, quindi le consorelle devote a San Giovanni. Le mura del borgo ancora oggi disegnano un cerchio quasi perfetto intorno alla rocca, al convento e alle case di pietra dove oggi abitano una decine di persone.

Per provare a vivere come loro basta bussare al castello e al convento che, dal 2011, sono rinati come luogo di ospitalità diffuso. A 10 km da Spoleto, il Relais Borgo Campello, è l’indirizzo perfetto pe riconnettersi con la natura, attraverso il lusso della semplicità amplificata da ambienti dove si respira, ormai da secoli, l’arte dell’accoglienza. Si può scegliere di soggiornare nelle camere ricavate nelle antiche celle dei monaci, oppure negli appartamenti del castello, fra affreschi ed arredi d’epoca.

Relais Borgo Campello, area benessere (foto Petrucci)
Relais Borgo Campello, stanza
Relais Borgo Campello, terrazza (foto Petrucci)
Relais Borgo Campello, tavolata all'aperto (foto Petrucci)

Campello Alto, punto di partenza per scoprire le meraviglie dell'Umbria

Il relais diventa, così, punto di partenza per andare alla scoperta delle meraviglie della zona, perché Assisi, Spello, Norcia e Cascia non sono lontani, ma perfetti per minitour di una giornata. Anche la natura parla a fondo all’anima del viaggiatore: avevano ragione Plinio il Giovane e Virgilio ad esaltare quelle acque del Clitumno, prodigio della natura che, da fonti sotterranee, “allagano” di bellezza questo angolo di via Flaminia.

Il panorama che circonda il Relais Borgo Campello (foto Francesca Bocchia)
Relais Borgo Campello, un'escursione (foto Francesca Bocchia)
Relais Borgo Campello, lezioni di yoga (foto Francesca Bocchia)

Al ritorno da ogni esplorazione il Relais Borgo Campello sa regalare certezze: il centro benessere offre trattamenti estetici, sauna, cromoterapia e massaggi. Fra le novità di quest’anno, c’è la piscina idromassaggio pensata per le coppie, nelle ore in cui la valle si colora delle sue tinte più romantiche. Chi sceglie di vivere giornate più lente e profonde restando nel borgo, può contare su corsi di yoga, meditazione a passeggio nel bosco, anche con percorsi di barefooting. Le stagioni, poi, sanno completare il ventaglio delle possibilità: come in un convento antico, gli ospiti possono contribuire alla “regola” che scandisce le giornate, partecipando alla raccolta, ora degli asparagi, ora delle erbe, oppure cimentarsi in una avventurosa caccia al tartufo. I prodotti finiscono tutti in cucina e quindi nella terrazza giardino, fra i piatti che si gustano al ristorante Sapori nel Borgo. Sedersi ad uno dei suoi tavoli, affacciato sulla vallata, significa non fermarsi nel viaggio, ma proseguirlo attraverso il gusto di proposte della tradizione, rivisitate in chiave gourmet per esaltare la delicatezza dei sapori del territorio.

Prezzi a partire da 90 euro al giorno per camera con prima colazione.

Relais Borgo Campello

Via del Palazzetto 1, 06042 Campello sul Clitunno (PG)

Tel. 3285986170