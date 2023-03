Acaya Golf Resort & Spa, nel cuore del Salento tra gusto e relax

L’Acaya Golf Resort & Spa (Le) gode di una posizione invidiabile nel cuore del Salento. Il suggestivo rifugio dagli spazi sconfinati che capitalizza l’esperienza di Mira Hotels&Resorts arricchisce la fortuna di occupare un luogo incantato con il desiderio di espandere la propria filosofia su un fronte multidimensionale che apre il concetto di ospitalità alle esperienze dell’enogastronomia, del wellness e dello sport.

Immerse in 120 ettari di meraviglie dominati dagli ulivi, le 97 camere riflettono il gusto di un hotel dalle mille facce che sembra volersi espandere per toccare concretamente i luoghi che lo incorniciano. Così come le stanze dotate di roof garden panoramico mirano alla conquista del cielo e le altre invitano a lanciare lo sguardo sui giardini, sulla macchia mediterranea o sul campo da golf, così la struttura prende spunto dagli alberi per diramare la propria vocazione.

L'esterno del resort, nel cuore del Salento con piscine da relax

Le piscine esterne, un plus

Nelle due grandi piscine esterne - di cui una nel cuore del resort riservata agli over 16 anni; l’altra nel parco esterno, con pool bar a bordo vasca e zone d'acqua bassa adatte ai più piccoli - ci si dedica al relax e ai baci del sole.

Con 1.200 mq, la spa di Acaya è un inno all’unicità dell’individuo che sfrutta la magia del luogo per celebrare l’armonia tra essere umano e ambiente attraverso prodotti di origine naturale firmati Ishi Biocosmetics o Ethé di Emsibeth Cosmetics. A chi vuole invece liberare il sistema nervoso da ogni stimolo esterno, Zerobody propone un’esperienza di galleggiamento in assenza di gravità sopra 400 litri di acqua calda, tra luci cromatiche diffuse che amplificano la percezione di relax favorita da un massaggio lombare continuo.

Il Longevity Club è uno spazio dove focalizzarsi su sé stessi e godere di percorsi personalizzati di benessere e ottimizzazione della salute e delle performance, curati da health coach altamente qualificati. Longevity Club offre, attraverso un approccio olistico abbinato a tecnologie innovative, programmi che usano i benefici derivanti da luce, acqua, ossigeno, freddo e caldo, per obiettivi concreti di miglioramento dello stato di salute, prevenzione dell’invecchiamento, rinforzo del sistema immunitario e una migliore gestione dello stress, il tutto per ritrovare nuovamente energia e vitalità.

È inoltre possibile prenotare l’Acaya Spa per godersi momenti di benessere in compagnia di una persona speciale: la Thermal Suite è un’opzione pensata appositamente per coloro che desiderano concedersi piccoli break di piacere nel corso della loro vacanza con percorsi wellness individuali o di coppia.

Uno spazio per gli incontri

Se non manca dalle agende delle imprese in cerca di location per meeting, incentive e team building, né da quelle di chi vuole semplicemente staccare in un vero luogo di relax, con servizio navetta da/per l'incantevole spiaggia convenzionata a ridosso dell'Oasi naturale delle Cesine, e due piscine, il nome dell’Acaya Golf & SPA Resort è prevedibilmente segnato a caratteri cubitali nella lista dei sogni dei patiti del green. Realizzato dal famoso studio americano Hurdzan&Fry, il primo campo da golf a 5 stelle Superior Bvga di tutto il Sud Italia è adatto sia ai golfisti professionisti che ai principianti. Rinomato a livello internazionale, si tratta di un percorso su 18 buche ideato sulla costante ricerca della perfetta armonia tra gli elementi naturali tipici del terreno e le modalità dei colpi, che negli anni ha ospitato anche importanti gare di alto livello.

Un hotel ampio, adatto anche ai congressi

Il ristorante punta sui prodotti pugliesi

È un luogo, come si diceva, a più dimensioni. Tra queste, quella del cibo è senza dubbio una delle più seducenti. Ogni mattina, un ricco buffet addolcisce il risveglio con prodotti freschissimi, lasciando poi il centro della scena ai raffinati cocktail bar e soprattutto al Ristorante Gian Giacomo, dove lo chef Gabriele Castiello elabora menu a partire da prodotti locali e di stagione e materie prime di qualità superiore. L’antica Masseria San Pietro - risalente al XVI secolo – è l’angolo più romantico del resort. Immersa nel villaggio rupestre di Acaya e circondata dalla Riserva Wwf Le Cesine è un luogo unico per scoprire i sapori tipici del Salento, grazie a una cucina semplice ma di grande qualità ispirata alla tradizione, dove organizzare eventi e banchetti indimenticabili.

Anche i piccoli ospiti sono al centro dei pensieri del resort: durante la stagione estiva il miniclub, dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, offre giochi all’aperto e in piscina, laboratori creativi, cooking class e il Miniclub in spiaggia propone tante attività sulla sabbia e in mare, tra sport e divertenti giochi di squadra. Inoltre, a disposizione (a pagamento) lezioni di golf con il maestro e visita alla masseria didattica (a 5 km, raggiungibile con servizio navetta) dove i bimbi possono vedere gli animali, come i dolci asinelli, e scoprire il mondo delle api, imparando come si produce il miele.

Il ristorante punta sui sapori locali

Oltre il Resort

Tante le attività per scoprire il territorio. Ogni giorno è possibile prenotare passeggiate a cavallo, pedalare alla scoperta della campagna sulle e-bike a noleggio, giocare a calcio nel campo regolamentare, sperimentare il brivido degli sport acquatici o lasciarsi avvolgere dal senso di pienezza di una sessione di yoga tra gli ulivi, il Salento è un invito continuo ad abbandonarsi alla sorpresa del mare, della campagna e dell’arte. A pochi chilometri dal resort, Lecce fa valere la propria fama di capitale del “Barocco pugliese”, mentre le lunghe spiagge bianche possono competere con i tanto decantati arenili caraibici, che non vantano però la prossimità con l’Oasi WWF Le Cesine, ambiente umido di 380 ettari ubicata lungo una delle principali rotte migratorie. Nei dintorni, si trovano anche le campagne di Vernole e Acaya, paradisi naturali dove godersi momenti di tranquillità.

Qui sorge anche il centro meeting più grande del Salento, dotato di attrezzature moderne di ultima generazione, può accogliere fino a 800 persone.

Acaya Golf&Resort Spa

strada Comunale di Acaya Km 2 - 73029, Acaya (Le)

Tel 0832 861385